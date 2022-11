València aprova l’experiència pilot de la setmana laboral de quatre dies durant abril del 2023

El ple de l’Ajuntament de València va aprovar divendres el calendari laboral de la ciutat de València per a l’any vinent, 2023, amb els dies 17 i 24 d’abril com a festius locals.

La proposta permetrà posar en marxa una experiència innovadora de setmana laboral de quatre dies, una iniciativa que impulsa el Govern municipal en el marc d’un procés de diàleg amb els agents socials (Cambra de Comerç, CEV, UGT, CCOO i CSIF) iniciat setmanes arrere, i que es prolongarà en els pròxims mesos.

Tal com va explicar l’alcalde, Joan Ribó, “es tracta d’anar avançant en l’anàlisi i la consolidació de fites històriques en el camp dels drets laborals i del benestar ciutadà, en la línia del corrent que està en ple desenvolupament a la Unió Europea i en el context internacional, des de Portugal al Canadà, el Regne Unit o Nova Zelanda”.

Ribó va subratllar que la voluntat del govern municipal “no és interferir en un assumpte que és competència del diàleg social”, i per això va recordar que “hem plantejat aquesta proposta després d’un procés de diàleg amb els sectors implicats, des de sindicats a entitats empresarials i professionals; i continuarem en aquesta línia d’intercanvi de postures i anàlisis”.

“Per això –va concloure l’alcalde– volem posar en marxa aquesta experiència de designar festiu el 24 d’abril, de manera que la ciutat tindrà quatre setmanes seguides de 32 hores laborables per a observar en viu els efectes sobre la societat, la mobilitat, l’economia o els hàbits”.

Tal com va explicar el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, en la sessió plenària anterior, “l’Ajuntament garanteix tots els festius; i l’única cosa que hem fet és passar un festiu que queia en diumenge, el 22 de gener, al dilluns 24 d’abril.

La reunió del ple municipal va tindre un caràcter extraordinari, atés que la proposta de calendari no va tirar avant en la sessió ordinària del dia 17 passat, pel fet de no comptar amb prou de suport en la votació per l’absència de l’hemicicle en aquell moment de diversos membres de l’equip de Govern, cosa que va impedir una majoria suficient.

Per això, la corporació es va tornar a reunir divendres, amb l’objectiu d’aprovar definitivament el calendari laboral per a l’any que ve. De nou els grups d’oposició van votar en contra de la proposta i es van mostrar en desacord amb la festivitat del 24 d’abril, encara que els vots de l’equip de govern van tirar avant el calendari amb els dies 17 i 24 d’abril com a festius locals.

Tal com va explicar el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, en la sessió anterior, “això va de la felicitat de les persones, que també és important. I de provar, igual que en altres ciutats i en altres països, què passa en sectors com l’hostaleria, per exemple”. A més, va recordar que el comerç menut no té problemes, ja que té llibertat d’obrir.

La regidora de Ciutadans Amparo Picó va reiterar les seues crítiques a l’elecció del 24 d’abril com a festiu per entendre que no té cap tradició a la ciutat. Picó va defensar que el canvi de dia de festa hauria d’anar a la setmana de Falles o a la Setmana Santa Marinera. El regidor del PP Santiago Ballester va ratificar el seu vot negatiu “per la falta de consens entre tots els implicats” i ha assegurat que “els perjudicats d’aquesta elecció seran els comerços”. El regidor de Vox Vicente Montáñez va qualificar la mesura d’“experiment electoralista”, i va assegurar que els resultats “són previsibles, i seran un impacte negatiu en la productivitat”.

València va acollir el mes de maig passat la Cimera Internacional de la Setmana de Quatre Dies que es va celebrar en el centre cultural La Petxina de València, organitzada per Labora, el servei d’ocupació i formació de la Generalitat Valenciana, juntament amb representants d’altres empreses com ara Software Delsol, Big Buy, Hampa Studios, Perpetual Guardian o Swapcard, que van explicar les experiències que estan vivint amb aquest nou plantejament laboral.

Vox es desmarca de l’homenatge a les dones víctimes de la violència masclista

Abans d’iniciar la sessió del ple, la corporació va retre homenatge a les dones víctimes de la violència masclista. En el marc del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, el ple de l’Ajuntament de València va guardar un minut de silenci en gest de repulsa conjunta de les diverses formes de violència que s’exerceix contra les dones, tant al nostre país com a tot el món, així com de denúncia i de reclamació de polítiques que en permeten l’erradicació.

Tots els grups polítics amb representació municipal van secundar aquest homenatge silenciós, amb tots els regidors drets en les seues butaques en l’hemicicle, tret dels dos regidors del grup Vox, que van optar per abandonar els seus llocs durant el minut d’homenatge.