El València CF encara deu a l’Ajuntament 8 milions d’euros per la parcel·la del nou estadi que va començar a construir el 2007

El València CF encara no ha completat el pagament dels terrenys de l’avinguda de les Corts Valencianes sobre els quals s’assenta el nou estadi del València CF, malgrat que les obres van començar l’1 d’agost de 2007 i van quedar paralitzades el 25 de febrer de 2009, fa ara 12 anys.

El club i l’Ajuntament van subscriure l’any 2015 l’escriptura de formalització de la permuta de terrenys per la qual l’entitat valencianista es convertia en propietària amb caràcter general del sòl del nou Mestalla a canvi del pagament de 19,6 milions (23,3 milions amb el 3,5% dels interessos) en 9 anys i de 32 parcel·les en diversos barris valorades en 25,6 milions.

Fonts de la Regidoria d’Hisenda han informat a elDiario.es que el València CF està hui dia al corrent dels pagaments, ja que fins al moment, tal com estava previst, ha abonat 14,6 milions del total de 23,3 milions, incloent-hi els 2,3 milions corresponents a l’any passat.

D’aquesta manera, l’entitat valencianista deurà 8,7 milions a abonar fins a l’any 2024. En concret, per a l’exercici actual la quantia a liquidar és de 2,2 milions d’euros.

Com va avançar dijous elDiario.es, les autoritats municipals continuen a l’espera que el club els mostre els plans modificats del coliseu amb l’objectiu de començar a treballar en la tramitació dels permisos per a reprendre les obres.

Tal com va advertir la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, l’Ajuntament no preveu en aquests moments una pròrroga de l’actuació territorial estratègica (ATE), el pla urbanístic traçat per impulsar el recinte, i si no es produeix aquest moviment per part del club abans del 15 maig, quan caduca un dels terminis que estableix el document, el consistori sol·licitarà la nul·litat de l’operació.

Si passa això, el València CF perdria com a mínim els 40.000 metres quadrats de sòl terciari inclosos en el sòl del vell estadi, la qual cosa, traduïda a euros, implicaria la pèrdua entre 15 i 25 milions.

El document urbanístic estableix que el nou estadi ha d’estar acabat al maig del 2021, un termini ja per si mateix impossible de complir, i el vell Mestalla derrocat com a data límit el 2023, ja que entre aquest any i 2025 han d’estar executats els edificis d’habitatges en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó.

El president del València CF, Anil Murthy, va sol·licitar fa poc al president del Govern valencià, Ximo Puig, una reunió per a la qual encara no hi ha una data definida. En la trobada, Murthy té previst sol·licitar a Puig la pròrroga de l’ATE, a més de presentar-li un pla pel qual el club sol·licitaria un crèdit avalat pel màxim accionista, Peter Lim, per poder acabar l’estadi.

La pròrroga de l’ATE no serà possible si no s’arriba també a un acord amb l’Ajuntament, ja que qualsevol de les parts que s’integren en el pla (Ajuntament, Generalitat i València CF) està capacitada per demanar la nul·litat si es dona algun incompliment. A més, hi ha plena sintonia entre les postures de les diferents administracions. Fins dijous, el València CF no s’havia dirigit a l’Ajuntament per sol·licitar una nova trobada.

L’alcalde de València, Joan Ribó, va afirmar dijous sobre aquest tema que “és normal que el club demane una reunió amb Puig, però Puig sap perfectament quina és la posició de l’Ajuntament sobre aquest tema; és imprescindible que el València CF moga fitxa i que ens puguem creure que realment vol avançar en aquest tema”.