El València CF preveu portar al jutjat la caducitat del pla del nou estadi a l'espera d'un acord amb l'Ajuntament

El ple del Consell té previst donar compte divendres de la desestimació del recurs de reposició presentat pel club l’1 de setembre passat contra la caducitat anticipada de l’actuació territorial estratègica (ATE) del nou estadi.

Tal com va avançar elDiario.es, aquest recurs esgota la via administrativa i, si és rebutjat, a l’entitat esportiva tan sols li queda la via judicial mitjançant un contenciós administratiu, com ja va fer quan va recórrer judicialment contra la denegació de la pròrroga per a complir amb el pla urbanístic.

Consultades fonts oficials del València CF van deixar entreveure que sí que faran efectiu el recurs judicial per salvaguardar els interessos del club almenys fins que hi haja un acord definitiu amb l’Ajuntament sobre el nou estadi.

En concret, fonts de l’entitat esportiva han assegurat que “el club seguirà sense deixar que caiga per la via legal” per defensar els interessos de la Societat “fins que puga haver-hi un acord”.

Tal com va avançar elDiario.es, la resolució de la caducitat anticipada de l’ATE adoptada pel ple del Consell estableix el manteniment dels avantatges urbanístics que atorgava el conveni (40.000 metres quadrats de sòl terciari en el vell Mestalla i 40.000 més en el nou) sempre que s’arribara a un acord amb l’Ajuntament de València quant a les característiques del coliseu, els terminis i les garanties.

En aquests moments, l’Ajuntament està en procés de redacció d’un conveni que establisca el nou marc jurídic i les condicions que el club haurà d’assumir pel que fa al nou estadi si vol reactivar les obres i mantindre els beneficis urbanístics.

Entre aquestes condicions figura que l’aforament de l’estadi ha d’arribar a 70.000 espectadors, tot i que finalment podria haver-hi acord pròxim a l’última proposta del club que en preveia 66.000 ampliables a 70.000, sempre que es garantisca un aforament net de 60.000 almenys per a poder acollir les semifinals del Mundial de Futbol del 2030.