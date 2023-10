València constata que treballar quatre dies millora la salut i redueix l’estrés, i la Generalitat del PP-Vox elimina les ajudes

L’experiment de la jornada laboral de quatre dies o 32 hores setmanals de València apunta conclusions interessants en matèria de salut i economia, però no té l’aire de progressar en el terreny polític. L’informe, que ni l’alcaldessa popular, María José Catalá, ni cap membre de l’equip de govern han valorat públicament, analitza l’impacte que va tindre en la població de la capital valenciana la consecució de quatre dilluns festius, guanyant un dia per al cap de setmana, amb uns resultats bastant beneficiosos per als enquestats. Malgrat això, quasi en paral·lel, la Generalitat Valenciana governada pel PP i Vox ha decidit retirar les ajudes públiques per a les empreses que implementen la reducció de la jornada sense perjudici salarial.

L’experiència pilot, una idea de l’equip de govern de Joan Ribó (Compromís) a la ciutat de València, va tindre una sèrie de particularitats que fan complicat extrapolar les dades: es van succeir quatre dilluns festius entre les Falles, Setmana Santa i Pasqua, amb els tancaments consegüents de comerç i l’increment de l’activitat turística, que van generar un impacte desigual de l’experiment. A més, els autors de l’informe tampoc comptaven amb dades prèvies per a comparar, per la qual cosa l’estudi aborda tendències i hàbits i incideix en la percepció que per a ocupadors i empleats ha tingut la jornada.

Malgrat les consideracions anteriors, els autors de l’informe destaquen que aquesta experiència ha pogut permetre observar com es modifiquen els comportaments i els hàbits de la ciutadania i quins han sigut els impactes a mitjà termini que aquests produeixen sobre el medi ambient, la salut i el benestar personal i, en menys mesura sobre determinats sectors econòmics, atés que no intervé sobre la productivitat empresarial.

Els enquestats que han guanyat un dia lliure afirmen haver millorat notablement els seus hàbits de descans, activitat física, socialització, activitats culturals i haver notat una reducció de l’estrés. El 45,5% dels treballadors afirmen que la seua satisfacció laboral ha augmentat i que se sentien més còmodes i motivats en la faena i prop d’un 65% de les persones entrevistades ha valorat entre un 7 i un 10 aquesta iniciativa.

Els valencians que han gaudit dels caps de setmana de tres dies afirmen haver dedicat més temps a fer esport (un 74% han emprat el dia extra i un 34% han incrementat la seua activitat), a la lectura (un 46% de les persones), al cinema (un 27% en sales i un 66% en plataformes), a viatjar i fer turisme (un 40,3% més).

Pel que fa a la socialització, en el 72,5% dels casos les persones enquestades van dedicar més temps per a parlar amb amics, un 35,8% a visitar afins i familiars a les seues cases i un 57,4% ha passat més temps amb aquests en bars i terrasses. Per contra, també ha augmentat el consum de tabac i alcohol –associats a la socialització– entre un 15% i un 25% més, al mateix temps que l’activitat dels bars i els locals de restauració.

En termes de percepció de la salut, un 64% de les persones que han participat en la jornada de 4 dies han dormit més que una setmana de 5 dies laborables i un 34% han vist reduït el seu estrés. La diferència és de 30,2 punts respecte dels que no han tingut dies lliures.

Desigualtat de gènere

En desagregar les dades per sexe, es constata que l’experiment ha beneficiat més els homes que les dones, amb més temps lliure per a ells. L’objecte de l’estudi no abordava la desigualtat, però algunes dades fan que apunte. En fer una comparació de les dades de cures, que han augmentat en general, per gènere, es detecta que hi ha una diferència entre el percentatge de persones participants en el pilot que afirmen haver dedicat més temps a cura de persones dependents. Així doncs, mentre que un 36,6% dels homes han respost que hi han dedicat més temps, en el cas de les dones aquesta xifra ascendeix fins al 51%. Així mateix s’observa que les dones han dedicat més temps al desplegament d’activitats d’oci i recreació de menors, de manera que, mentre que el 53,3% d’aquestes afirmen que han invertit més temps en això, els homes només ho afirmen en el 30,5% dels casos.

També l’informe indica que el 28,2% de les persones enquestades diuen que han dedicat més temps de l’habitual a preparar els menjars, mentre que el 16,7% afirmen que han invertit més temps a fer la compra, sense observar diferències significatives per gènere. La lectura de l’informe apunta que es reprodueixen els comportaments socials establits.

Impacte ambiental

Les conclusions de l’estudi apunten a un impacte beneficiós per a les condicions ambientals de la ciutat. “Les dades analitzades evidencien que la jornada laboral de 4 dies podria contribuir a la pacificació del trànsit a la ciutat en tant que es redueix l’ús de vehicles de motor, tant de caràcter públic com privat”, diu l’estudi, que recull que la qualitat de l’aire registrada ha sigut millor els dilluns festius, en part afectada pel trànsit motoritzat. L’estudi no pot concloure que s’haja reduït el consum energètic, atés que les dades obtingudes són insuficients.

Impacte econòmic

Que els comerços hagen estat tancats un dels dies de més vendes és una de les principals crítiques dels ciutadans cap a l’experiment. El sector comercial manifesta que s’ha vist perjudicat pel fet de disminuir significativament les seues vendes durant aquest mes, amb una caiguda del 20% de les vendes, una qüestió que comparteixen alguns enquestats. El sector hostaler i, en general, totes les empreses dedicades a l’oci sembla que han sigut les grans beneficiades per aquesta mesura, indica l’informe, que recull que un 50% de les persones han acudit més a bars o pubs.

En el camp de les cures, les entitats privades que presten serveis d’ajuda a domicili i cures a persones majors, fonamentalment, assenyalen les dificultats que ha pogut suposar el fet de restar un dia de servei a les seues usuàries.

Fi de les ajudes

L’actual equip de govern de l’Ajuntament de València no ha fet una valoració de l’informe, que prové de l’anterior mandat amb una coalició de Compromís i el PSPV. Tampoc la Generalitat Valenciana, que sí que ha indicat que cessa en les ajudes a la reducció de jornada per al sector privat. Segons va avançar Las Provincias, la Direcció General d’Ocupació suspendrà les ajudes de la Generalitat a les reduccions de jornada atesa l’escassa demanda de les empreses. En la primera convocatòria a penes tres pimes van poder optar a la subvenció; en la segona van ascendir a 18, gran part gestories i assessories fiscals, a més de l’Ateneu Mercantil de València. “Les dades avalen que no hi ha una necessitat real o que aquesta via no és l’adequada”, assegura el responsable valencià d’Ocupació al diari esmentat. Per part seua, el grup municipal de Compromís ha demanat a l’Ajuntament que instaure una línia d’ajudes local per a continuar amb la mesura.