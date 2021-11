València, davant el seu concurs d’idees més emblemàtic: 28 despatxos d’arquitectes pugnen per dissenyar la nova plaça de l’Ajuntament

La reurbanització de la plaça de l’Ajuntament de València és potser el projecte més emblemàtic que té per davant la ciutat, una vegada encarrilades ja les conversions en zona de vianants de les places de Bruges i del Mercat, juntament amb la de la Reina.

Un repte, el de reconvertir aquesta plaça ja semiconvertida en zona de vianants de manera provisional en un espai plaça al més amable, accessible i sostenible possible que ha cridat l’atenció d’una gran quantitat de despatxos d’arquitectes.

En concret, segons ha informat la Regidoria de Desenvolupament Urbà a elDiario.es, una vegada finalitzada la primera fase del concurs d’idees convocat per escollir el disseny definitiu de la plaça, s’han presentat un total de 28 despatxos d’arquitectes, més que, per exemple, en el procés de selecció del projecte de l’entorn del Mercat Central.

Ara, el departament que dirigeix la vicealcaldessa Sandra Gómez ha de comprovar que compleixen tots els requisits exigits quant a composició i titulació acadèmica, i a continuació els que passen el tall tindran un termini de 60 dies per a presentar les propostes de manera anònima, entre les quals se seleccionaran entre tres i cinc avantprojectes en un termini de 45 dies.

La idea guanyadora rebrà 559.988 euros i s’encarregarà de la redacció del projecte bàsic, l’execució i la direcció de l’obra. Una vegada seleccionat, s’adjudicarà el contracte de redacció de projecte, que s’entregarà en un màxim de 6 mesos des de la signatura. Per a l’execució de les obres s’estima un termini màxim de 24 mesos. Els entre tres i cinc equips finalistes tindran un premi de 9.680 euros per a fer front a les despeses i la faena feta.

Segons Gómez, “el procés de transformació que està escometent València pel que fa a la recuperació de l’espai públic per als vianants està acaparant l’atenció d’una gran quantitat de professionals de l’arquitectura i el paisatgisme, com demostra que el concurs per a dissenyar la futura plaça de l’Ajuntament de València, un dels espais més emblemàtics de la ciutat, haja rebut fins a 28 propostes”.

La vicealcaldessa ha afegit que “és una notícia magnífica que el treball que estem desenvolupant des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana per a la renaturalització progressiva de la ciutat amb més espai per als vianants i per al transport sostenible en zones com la plaça del Mercat Central i de la Ciutat de Bruges, Guillem de Castro o Ausiàs March desperte l’interés de tants estudis professionals”.

Criteris bàsics de la futura plaça

La proposta guanyadora haurà de respectar els criteris establits després del procés de participació ‘Pensem la plaça’ en què es van recollir més de 1.800 opinions i van participar 33 entitats. En conseqüència, l’espai, de 12.000 metres quadrats, haurà de ser per als vianants, renovarà les parades de flors, disposarà de fonts per a beure, banys públics, ombra, vegetació, zona per a plantar la falla o disparar la mascletà, i no augmentarà el nombre de terrasses.

Queda oberta la decisió sobre el pas de la línia C1 de l’EMT i, per tant, de la conversió en zona de vianants integral. S’espera que el projecte estiga redactat en un any i que les obres, amb un pressupost màxim de 8.639.400 euros, comencen al setembre del 2023.

A més, el mobiliari urbà ha de ser accessible, s’han d’augmentar els espais verds i d’ombra, integrar espais flexibles per a activitats festives com les falles o les mascletaes, renovar i reubicar les parades de flors, no augmentar el nombre de terrasses i instal·lar fonts per a beure i banys públics.

El tribunal que seleccionarà el projecte final serà multidisciplinari. Estarà compost per l’alcalde i la vicealcaldessa, que encapçala la Regidoria de Desenvolupament Urbà, o les persones en qui deleguen, membres del Col·legi d’Arquitectes i del Col·legi d’Enginyers, i personal tècnic de la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament.