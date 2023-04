València endureix la normativa i prohibeix nous apartaments turístics a Ciutat Vella

L’Ajuntament de València ha aprovat una moció en el ple de dijous que busca restringir més la possibilitat d’obrir nous apartaments turístics al barri de Ciutat Vella amb el vot a favor de l’equip de govern.

El ple va aprovar divendres la modificació del Pla Especial de Protecció (PEP) de Ciutat Vella perquè, a més de limitar els habitatges que no tenen compatibilitat urbanística per a dedicar-los a temps complet a apartaments turístics, tampoc es permeta la modalitat d’habitatge turístic ocasional.

Fins ara el PEP de Ciutat Vella preveia l’opció d’habitatge turístic ocasional com el que només podien sol·licitar persones físiques, en la seua residència habitual, amb un màxim de 60 dies a l’any i amb el permís de la comunitat de veïns. Aquesta opció ara queda eliminada.

La moció, presentada per la vicealcaldessa i candidata socialista a l’alcaldia, Sandra Gómez, inclou “l’objectiu que València siga la primera ciutat a afrontar el repte de l’habitatge dotant-se de mecanismes que li permeten controlar la pujada dels preus”. Una proposta que a més coincideix amb l’aprovació de la nova Llei d’habitatge en el ple del Congrés dels Diputats i que, ha assegurat, “possibilitarà que els ajuntaments tinguem una eina efectiva per a posar límit i regular els lloguers”.

A través d’aprovació d’aquesta moció “es podrà declarar tota la ciutat zona saturada per a poder regular el preu del lloguer i poder garantir l’habitatge, no com un bé de mercat, sinó com un dret essencial”.

Quant al PEP de Ciutat Vella, ha comentat: “A València el que fa falta és més habitatge de lloguer residencial i no més apartaments turístics i en aquesta moció també ho deixem clar”. Així doncs, ha explicat que amb la modificació del PEP que s’ha aprovat “es protegeix el caràcter residencial i es reforcen les limitacions a obrir nous apartaments”.

Per part de Compromís, la regidora d’Habitatge, Isabel Lozano, ha apostat per ampliar recursos, sobretot per a “perseguir i tancar els apartaments il·legals”. “Jo crec que aquest és el camp de batalla, el gran repte que tenim en aquesta ciutat pel que fa als apartaments turístics, alliberar aquesta oferta il·legal per a lloguer residencial”.

La portaveu del PP, María José Catalá, ha lamentat que no s’haja aprovat una ordenança de regulació d’apartaments turístics en els últims huit anys. “L’absència d’una normativa que done seguretat jurídica als apartaments turístics evidència que aquest ajuntament no ha sigut capaç de gestionar ni d’aprovar una ordenança d’apartaments turístics, d’inspeccionar els apartaments turístics irregulars de manera que es garantisca la convivència i el descans dels veïns”, ha assenyalat.

Per part de Ciutadans, Fernando Giner ha assenyalat que “un arriba al final a Ciutat Vella i se sent un estrany”. “Al final vosté entrarà a Ciutat Vella i li costarà trobar un cambrer que parle en castellà, perquè s’ha creat un parc temàtic”, ha assenyalat.