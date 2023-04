València inicia els tràmits per a la reforma i l’ampliació de quatre col·legis amb una inversió de 23,4 milions

El govern municipal ha iniciat la tramitació per a la reforma i l’ampliació dels col·legis d’Educació Infantil i Primària, CEIP, Lluís Vives, Teodor Llorente, Raquel Payà i Salvador Tuset. La Comissió d’Educació ha aprovat dijous l’acceptació de les competències delegades per la Conselleria d’Educació, per a procedir a la rehabilitació i l’ampliació d’aquests quatre centres escolars de la ciutat, en el marc del pla Edificant. Les obres suposen una inversió de 23,4 milions d’euros, i s’adscriuen als barris d’Arrancapins, la Petxina, Tres Forques i Benicalap.

Tal com ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, una vegada que la Comissió d’Educació ha acceptat la delegació de les competències, el ple municipal ratificarà l’acord, en la sessió ordinària convocada per a la setmana que ve. Tot el finançament dels quatre projectes és a càrrec dels crèdits consignats en el capítol VII “Transferències de capital” del programa pressupostari 421.70 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

El projecte de reforma i ampliació del CEIP Lluís Vives, a Arrancapins, té un termini d’execució de 12 mesos i un pressupost de 6.199.466,53 euros. Es tracta d’un col·legi que té en l’actualitat tres unitats d’Infantil i 6 de Primària que es desenvolupen en un edifici antic que correspon a l’edificació original del centre (amb façana al carrer de Conca) i una ampliació posterior que va permetre habilitar un aulari situat al pati.

L’actuació prevista per a aquest centre suposa la restauració de l’edifici principal i la substitució de l’aulari del pati per un nou edifici que es connectarà amb l’edificació original i que acollirà un gimnàs i un menjador en l’extrem. Aquesta intervenció desenvolupa un programa de necessitats d’una unitat de primer cicle d’Infantil, tres unitats d’Infantil i sis de Primària amb menjador per a 180 comensals en 2 torns. A més, ha recordat la regidora, l’actuació també proposa la recuperació del refugi de la guerra que es conserva al pati.

També té un termini d’execució de 12 mesos el projecte de reforma i ampliació del CEIP Teodor Llorente (a la Petxina), que disposa, al seu torn, d’un pressupost de 7.163.327,63 euros. L’edifici actual del col·legi data de l’any 1948, amb front de façana a dos carrers i dues ampliacions posteriors a l’interior del pati d’illa.

L’actuació prevista suposa la restauració de l’edifici principal i la recuperació del seu espai central com un gran claustre interior, així com la construcció d’un nou edifici per a ampliar el col·legi original, comunicat amb aquest en totes les plantes. Aquesta intervenció desenvolupa un programa de necessitats de dues unitats de primer cicle d’Infantil, sis unitats d’Infantil i dotze de Primària amb menjador per a 360 comensals en 2 torns.

Quant a la reforma i l’ampliació del CEIP Raquel Payà (Tres Forques), en aquest cas el termini d’execució és de 18 mesos i el pressupost, de 5.298.246,11 euros. El CEIP Raquel Payà es localitza sobre una parcel·la independent i està format per una edificació principal per al programa de Primària, una altra edificació per a Infantil, i un aulari que es va construir posteriorment i que actualment està en desús.

L’actuació en aquest centre per a desenvolupar el programa docent planteja en primer lloc l’adequació de l’edificació principal existent, per a allotjar-hi tot el programa de Primària, l’administració i el menjador, ja que es tracta d’un edifici compacte que ocupa una posició central en la parcel·la i que està en bon estat.

El projecte preveu demolir la resta de l’edificació per disposar de dues noves construccions: una edificació independent al nord-est de la parcel·la, on se situa el gimnàs; i una altra a l’oest, connectada amb l’edifici principal, per al programa d’educació Infantil. Aquesta intervenció desenvolupa un programa de necessitats d’una unitat de primer cicle d’Infantil, tres unitats d’Infantil i sis de Primària, amb menjador per a 200 comensals en 2 torns.

Finalment, la reforma i ampliació del CEIP Salvador Tuset (Benicalap), amb un termini d’execució de 18 mesos, preveu un pressupost de 4.792.849,24 euros. Situat al carrer de l’Àlber núm. 2, a Benicalap, aquest centre educatiu desenvolupa el seu programa en un edifici principal, construït el 1955 (que ha tingut diverses ampliacions posteriors fins al 1976).

El projecte previst per al CEIP Salvador Tuset planteja en primer lloc l’adequació de l’edificació principal existent per a allotjar-hi tot el programa de Primària i l’administració, així com les aules específiques d’informàtica, taller polivalent i la biblioteca. Es tracta d’un edifici compacte que ocupa una posició perimetral al costat oest de la parcel·la. La resta de les edificacions es demoleixen per donar a una nova edificació, en planta baixa que s’uneix mitjançant un porxo en l’edifici que es rehabilita. Es planteja un perfil de tres unitats d’Infantil, una d’Infantil de primer cicle i sis de Primària, amb menjador per a 150 comensals en 2 torns.