València inicia la instal·lació de 176 nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en una vintena de barris

València tindrà d’ací a poc 176 nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. S’instal·laran en més d’una vintena de barris, en entorns comercials, com per exemple els mercats municipals, els mercats ambulants extraordinaris o centres comercials. Tot, segons han explicat l’alcalde de València i candidat de Compromís per a revalidar l’alcaldia, Joan Ribó, i la regidora Lluïsa Notario, per a “incrementar la dotació de la ciutat quant a la infraestructura necessària per a la recàrrega dels vehicles més respectuosos amb el medi ambient” i per a potenciar al mateix temps “la dinamització econòmica d’uns entorns que són fonamentals per a la revitalització dels barris i pobles de la nostra ciutat”.

La junta de govern local de l’Ajuntament de València preveu aprovar divendres l’adjudicació de les faenes d’instal·lació dels 176 nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, que es distribuiran en 88 columnes.

El contracte de subministrament i d’instal·lació dels punts de recàrrega s’emmarca dins de l’Estratègia del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU. Té un pressupost d’1.199.985 euros i el termini d’execució serà de sis mesos.

“La mobilitat és un dels sectors que impacten més en les emissions de diòxid de carboni i des que vam arribar al govern estem potenciant i fomentant la mobilitat sostenible tant dins de l’Ajuntament, amb el canvi de la flota municipal amb vehicles elèctrics, com també consolidant una xarxa de punts de càrrega de cotxes i bicicletes elèctriques que ajudarà a incentivar l’ús d’aquesta mena de vehicles facilitant així una expansió més ràpida”, ha explicat Notario, que ha concretat que el canvi al vehicle elèctric requereix una infraestructura de recàrrega adequada que garantisca el subministrament, objectiu que necessita la contribució de les administracions públiques. “L’objectiu de totes aquestes mesures és accelerar la neutralitat climàtica, que ha situat a València com un referent en polítiques mediambientals i sostenibles”, ha assenyalat Ribó.

Els representants públics de Compromís han assegurat que “es tracta del projecte més gran d’aquestes característiques dut a terme fins ara a València”. En les zones de recàrrega que s’instal·laran en els mercats municipals s’habilitaran 23 preses de corrent destinades especialment a la recàrrega de bicicletes i vehicles de repartiment elèctrics, coneguts com “d’última milla” i utilitzats per al servei a domicili.

Dels 176 nous punts de recàrrega, 149 corresponen a càrrega semiràpida (fins a 22 quilovats en corrent altern). A més s’instal·laran, com a projectes pilot, dos punts de càrrega ràpida (100 quilovats en corrent continu) i dues marquesines fotovoltaiques de 20 quilovats, que en cas de generar excedents d’energia, s’abocarien a la xarxa.

Els mercats i les zones comercials on està previst instal·lar aquestes columnes de càrrega són: els mercats municipals d’Algirós, el Cabanyal, Benicalap, Benimàmet, el Grau, Torrefiel, Castellar, Jerusalem, Rojas Clemente, Mossén Sorell, Jesús-Patraix, Natzaret i Russafa; els centres comercials Aqua, Arena, El Saler, Campanar i Nou Centre; el rastre i els mercats ambulants extraordinaris de Benimaclet i Montolivet; el mercat de Colom i Roger de Llòria.