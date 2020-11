València invertirà 96 milions el 2021, la majoria en col·legis i en la conversió en zona de vianants de les places de la Reina i del Mercat

L’alcalde de València, Joan Ribó, va presentar dimecres els pressupostos municipals per a l’exercici 2021 acompanyat del regidor d’hisenda, Héctor Sanjuán.

Tal com va destacar Ribó, els comptes ascendeixen a 914, 8 milions d’euros, cosa que suposa un increment de 17 milions respecte a l’exercici del 2020. “En xifres globals, estem davant d’un pressupost expansiu; i la fórmula per a aconseguir-lo ha sigut dur a terme una bona gestió econòmica, una gestió eficaç i eficient”, ha assegurat l’alcalde.

Els capítols destinats a inversions i transferències de capital ascendeixen a 96,2 milions d’euros, principalment per l’augment de les inversions en 12,3 milions d’euros (augment del 15,13%).

L’esforç inversor anirà destinat a les infraestructures urbanes (places de la ciutat), al manteniment de carrers i calçades i a polítiques de mobilitat sostenible.

Tal com va subratllar l’alcalde, “mantindre l’esforç inversor és una de les prioritats del govern per millorar la ciutat i afavorir l’activitat econòmica”. A més, s’incorporen 16 milions d’euros del Pla Edificant per a renovació i nous centres educatius, entre aquests, el CEIP Àngel de la Guarda, l’IES Peset Aleixandre o el CEIP 106 Malilla.

Entre les inversions que preveuen els pressupostos, Joan Ribó i Borja Sanjuán en van destacar algunes, com els tres milions d’euros per a posar en marxa un nou sistema de comptabilitat municipal; 3,5 milions per a actuacions de millora de l’edifici de bombers de l’avinguda de la Plata; 2,7 milions més per a obres de sanejament (depòsits de pluja, clavegueram del camí del Tremolar…); 14,4 milions per a obres de subministrament d’aigua (passeig de la Ciutadella, Peris i Valero, telelectura, plaques solars en edificis…); 10, 3 milions per a la reordenació de la plaça de la Reina; 7,4 milions per a la reurbanització de les places del Mercat i de Bruges; o els 1,2 milions per a obres d’infraestructures esportives (pavelló de Sant Isidre, poliesportiu de Natzaret, camp de rugbi tram V riu Túria).

A més, es destinarà una partida de 150.000 euros per al carril bici de l’avinguda del Cid; 400.000 euros per a la ‘superilla’ del carrer del Palleter, al barri de la Petxina; 2,2 milions per a renovació de jardins, entre els quals el de Manuel Granero a Russafa; i 900.000 euros per a contenidors nous, obres de soterrament i instal·lació de poals per a recollida d’oli.

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, va destacar la importància de presentar un projecte pressupostari “per damunt de diferències o discrepàncies”. L’edil va ressenyar “la incertesa pel futur immediat amb què s’han elaborat els pressupostos, i la prudència que ens ha guiat a l’hora d’elaborar-los”, i va deixar una porta oberta a modificacions o mesures d’impuls i protecció que es puguen aprovar més endavant. Sanjuán, finalment, va tindre un record especial per a l’anterior regidor d’Hisenda, Ramón Vilar, que va faltar l’estiu passat.