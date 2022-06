València, preparada per a instaurar la taxa turística en recuperar les xifres de turisme prèvies a la pandèmia

“Ja en abril se superen els registres del 2019. València és una destinació consolidada, és un destinació atractiva i és una destinació que ofereix autenticitat, excel·lència i hospitalitat, valors que demanda el visitant”. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de València, Emiliano García, es va pronunciar així recentment després d'una reunió amb diferents associacions empresarials del sector turístic, a la qual també hi van assistir el secretari d'estat de Turisme, Fernando Valdés, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer i la Vicealcaldessa de València, Sandra Gómez.

Durant la trobada els responsables de les administracions públiques van analitzar al costat dels empresaris les dades de previsions d'aquest estiu que es preveu que “superen els registres turístics, no sols a nivell d'ocupació i pernoctacions sinó també en referencia a la despesa i el preu mitjà”.

Precisament, la recuperació de l'activitat als nivells previs a la pandèmia va ser la condició acordada entre Compromís i el PSPV, socis en el Govern municipal, per a implantar la taxa turística a la ciutat de València. Així ho van acordar en una moció aprovada en el ple del 18 de novembre.

En virtut de la proposta d'acord se sol·licitava a les Corts Valencianes “abordar la implantació de la taxa turística a la ciutat en el moment en què la recuperació de l'activitat turística de la ciutat siga una realitat i una vegada aconseguits, almenys, els resultats del 2019 en termes anuals. I una vegada treballada la mateixa amb els diferents agents implicats”.

Segons les dades de Visit València, la ciutat va comptar el mes d'abril passat 197.000 viatgers, tan sols 600 menys que a l'abril del 2019, i 493.000 pernoctacions, 15.000 més que en el mateix mes de fa tres anys. En l'acumulat de gener a abril d'aquest exercici, han arribat 629.900 de visitants, 22.000 menys que en 2019, i s'han produït 1,45 milions de pernoctacions, 5.000 menys que en 2019.

Així doncs, si es compleixen les previsions, les dades d'enguany ja permeten la implementació de la taxa una vegada les Corts Valencianes l'aproven definitivament, la qual cosa es preveu per a finals d'any. No obstant això, en haver-se acordat una moratòria d'un any per a la seua entrada en vigor, l'aplicació no seria efectiva abans de finals de 2023 o principis de 2024.

Així funcionarà la taxa

Com van anunciar els partits del Govern del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem), serà un impost voluntari i municipal, per la qual cosa cada població de la Comunitat Valenciana podrà decidir si aplicar-lo o no sobre la base de la norma autonòmica que s'aprove.

Aquesta taxa hauran de pagar-la totes aquelles persones que pernocten en hotels, allotjaments turístics, cases rurals, càmpings, albergs, zones d'acampada o que arriben en un creuer que faça escala en la Comunitat Valenciana, pernocten o no a la ciutat.

Estaran exempts de pagar aquesta taxa els menors de 16 anys, viatges com els de l'Imserso, viatges per motius de salut o qualsevol persona que arribe per un conflicte bèl·lic o similar.

El preu de la taxa oscil·larà entre els 0,5 i 2 euros en funció de la mena d'allotjament, sent els hotels de 4 i 5 estreles els que cobraran la major taxa. El límit de dies a pagar és de 7, per la qual cosa estades més llargues només pagaran els 7 primers dies.

Els ajuntaments podran triar com inverteixen aqueixos diners recaptats. Es poden destinar a neteja, promoció turística, recursos naturals, patrimoni cultural o mobilitat sostenible, entre altres opcions.