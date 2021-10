València prorrogarà dos anys la contracta del clavegueram, en el punt de mira del cas Azud

El manteniment del clavegueram de València continuarà sent responsabilitat d’Acciona almenys durant dos anys més. Així ho ha confirmat la regidora socialista del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, que ha explicat que el contracte de l’empresa, en el punt de mira de la justícia durant la primera fase del cas Azud que va saltar a la llum el 2019, acaba al desembre i per diversos motius no s’ha arribat a temps per a traure a licitació la nova concessió, per la qual cosa s’aplicarà la pròrroga de dos anys prevista en el contracte.

Segons l’edil, “encara que la idea era traure a concurs la nova concessió, finalment no s’ha arribat a temps, d’una banda per la pandèmia, que ha obligat a centrar tots els esforços a garantir el bon funcionament d’un servei declarat essencial, i de l’altra, per estar en fase de redacció diferents projectes d’una envergadura enorme que s’han d’incloure en el contracte com a inversions”.

Entre aquests projectes destaca la remodelació integral de tot el col·lector nord que va patir un enorme embós per les tovalloletes higièniques, obra valorada en uns 30 milions d'euros, i la construcció de sis depòsits de tempestes: "Aquests projectes optaran a finançament europeu i fins que no sapiem si reben fons i en quina quantia, no podem incloure'ls en el nou contracte, per la qual cosa ha sigut materialment impossible traure'l a licitació abans de final d'any per una qüestió d'eficiència en la gestió dels fons públics".

Valía ha informat que la nova concessió es licitarà per un període de 15 anys a raó de 14 milions d’euros a l’any, és a dir, per un total de 210 milions d’euros.

Sobre la relació amb l’empresa, l’edil ha comentat que és fluida i que sempre s’ha mostrat col·laborativa i oberta a solucionar els problemes que es van plantejant, com va ser el problema esmentat amb les tovalloletes que van embossar el col·lector nord.

Com va informar elDiario.es, agents de l’UCO de la Guàrdia Civil van registrar a l’abril del 2019 la Central Operativa de Sanejament (COS) situada en el Cabanyal i es van emportar contractes i factures relacionats amb l’empresa Acciona.

L’operació formava part de la primera fase del cas Azud pel qual s’investiga una trama de presumptes mossegades a l’Ajuntament de València en l’època del PP de Rita Barberá al capdavant del consistori, motiu pel qual la Guàrdia Civil va detindre l’advocat José María Corbín, cunyat de l’exalcaldesa ja difunta.

Les perquisicions apuntaven llavors al cobrament de comissions relacionades amb els contractes de clavegueram de la ciutat i, després de l’operació, a més de Corbín, van quedar com a imputades una dotzena de persones, entre elles les tres filles de Corbín i la dona, Asunción Barberá, germana i mà dreta de l’ex-primera edil de la ciutat durant els seus anys de mandat.

L’Ajuntament, amb Barberá al capdavant, va aprovar al juliol de l’any 2006 l’adjudicació del manteniment del clavegueram a la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Acciona Infraestructuras i Infilco SA. També es va adjudicar a Acciona la construcció del COS, que es va inaugurar l’any 2007.