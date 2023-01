València renova el velòdrom Luis Puig i el recupera per a la competició amb tres proves d’atletisme

L’Ajuntament de València recuperarà el velòdrom Luis Puig, una de les grans infraestructures de la Fundació Esportiva Municipal (FEM), per acollir-hi competicions esportives d’alt nivell gràcies a una inversió d’1,2 milions d’euros en la millora i la renovació.

La infraestructura es va construir l’any 1992 amb motiu del Mundial de Ciclisme en Pista Coberta que va acollir la ciutat, i des de llavors s’han executat diferents obres de manteniment, incloent-hi la reparació de goteres que va provocar filtracions d’aigua, cosa que va fer malbé la pista ciclista. Entre el 2006 i el 2008 es van executar les obres de reparació, tant de la coberta com de la pista d’atletisme, ja que la instal·lació va acollir el Mundial d’Atletisme en Pista Coberta el 2008.

Des de llavors fins ara, poques han sigut les obres de gran importància que s’hi han dut a terme, llevat de la renovació de la pista de ciclisme que es va fer l’any 2019. Ara, la FEM renovarà les façanes, la coberta, els vestidors i la zona de calfament de la pista d’atletisme amb l’objectiu que puga acollir diverses competicions.

El regidor d’Esports i president de la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València, Javier Mateo, va presentar fa poc els tres principals esdeveniments esportius d’atletisme en pista coberta que tindran lloc aquest any 2023 en el velòdrom, les zones d’atletisme del qual ja s’han renovats. Amb ell va estar el vicepresident de la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana, Vicente Añó; el director de competicions de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, Luis Saladíe i l’atleta Yurema Hueso.

Mateo va subratllar que “des de l’Ajuntament la satisfacció és total a l’hora de donar suport a aquestes proves i de continuar referenciant València en l’atletisme nacional i internacional. Ja hem pogut fer el canvi que es mereixia aquesta instal·lació, l’atletisme i la ciutat. En total són més de 650.000 euros que ens habiliten per a tornar a acollir proves de nivell internacional, i tornem a situar-nos com una de les grans referències de l’atletisme”.

La renovació de les instal·lacions, que estaran disponibles en els pròxims dies, inclou el canvi amb material sintètic d’alta qualitat i última generació de l’anell central, la pista central, la pista de calfament, la zona de salts tant verticals com horitzontals, la cambra de crides, l’accés a les pistes i totes les zones en què els atletes utilitzen les sabatilles de claus.

La Fundació Esportiva Municipal i la Regidoria d’Esports han fet una primera inversió de 651.905 euros per a renovar tota la zona de sòl sintètic per on transiten i competeixen els i les atletes per tornar a la instal·lació valenciana a la part alta de les instal·lacions nacionals i internacionals.

Aquesta inversió se suma als 18.000 euros que ja es van invertir l’any passat per renovar i pintar la pista d’atletisme i al canvi recent de tota la maquinària de la sala de musculació, que ha sigut de 98.000 euros, cosa que fa una inversió total de 767.000 euros en el Velòdrom Luis Puig en la renovació quasi completa de l’interior de les zones més utilitzades del complex.

El responsable de l’esport municipal ho ha aprofitat també per a anunciar que “cal sumar una nova intervenció en aquesta instal·lació, que està ara procés de licitació i contractació, i que és mig milió d’euros més que aniran destinats a façanes i cobertes exteriors”. Així doncs, la inversió total sumarà 1,2 milions d’euros.

Amb aquestes actuacions, Mateo va ressaltar que “València i el seu atletisme demostren que són un binomi que hem d’enfortir i que ens el reconeixen a escala internacional, i que hem d’estar a l’altura de les expectatives”.

El vicepresident de la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana, Vicente Añó, per part seua, va anunciar que “amb aquesta remodelació estem, sens dubte, davant la millor pista d’atletisme en pista coberta de tot Espanya per grandària i qualitat de les instal·lacions”, al mateix temps que anunciava que, en aquest context, “ja estem treballant per tornar a portar a València grans esdeveniments d’atletisme al nivell internacional més alt”.

Tres esdeveniments per a estrenar les instal·lacions

El primer dels esdeveniments és el Mediterranean Sub-23 Indoor Championship, que compta amb el suport de l’Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal, la col·laboració de l’Ajuntament de Paterna, Mediterranean Athletics, la Reial Federació Espanyola d’Atletisme i la Federació d’Atletisme. Es tracta del Campionat de la Unió Mediterrània Sub-23 en Pista Coberta que ofereix una gran oportunitat per a veure en directe atletes que ja estan enlluernant i altres que enlluernaran d’ací a pocs anys en categoria absoluta.

Serà el diumenge 22 de gener a la vesprada de 16.00 a 19.00, amb la participació de 16 països, amb un total de 110 atletes (56 homes i 54 dones). Es tracta de la segona edició, la primera va ser a França, i Espanya va aconseguir huit medalles, quatre de les quals d’or. En la Selecció Espanyola hi ha dues valencianes, Paula Blanquer i Evelyn Yankee, a més de l’alacantí Pablo Roelas. L’entrada serà lliure per a tot el públic, mentre que els que no puguen desplaçar-se a la capital del Túria podran veure la competició, de manera gratuïta, en LaLigaSportsTV.

D’altra banda, aquest mateix cap de setmana arriba a València l’espectacular DNA, que és una competició per clubs de categoria sub-20 amb un format de competició totalment nou. Es tracta d’una competició mixta per equips, amb el mateix nombre d’homes que de dones, amb el mateix nombre de proves en què competeixen els uns i els altres. Una altra de les novetats és la duració de la competició, que és d’un màxim dues hores i mitja en un atletisme trepidant, atractiu i entretingut des del primer tret fins a l’últim. El DNA està enfocat en els duels cara a cara, les tàctiques i l’estratègia de l’equip. Entre els seus participants estarà el Platges de Castelló.

Per acabar aquest trio d’esdeveniments d’atletisme, posarà la guinda el meeting Gran Premi Ciutat de València del dia 25 de gener. Un campionat ja clàssic amb quasi totes les proves, que se celebrarà dimecres a la vesprada i serà retransmés en directe per la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana.