València renovarà el velòdrom Luis Puig i avança en la represa de les obres del poliesportiu de Sant Isidre

L’Ajuntament de València durà a terme unes obres de millora i renovació del velòdrom Luis Puig, una de les grans infraestructures de la Fundació Esportiva Municipal (FDM) les façanes i l’entorn de la qual s’han vist degradades amb el pas dels anys.

La infraestructura es va construir l’any 1992 amb motiu del Mundial de Ciclisme en Pista Coberta que va acollir la ciutat, i des de llavors s’han executat diferents obres de manteniment, incloent-hi la reparació de goteres que va provocar filtracions d’aigua, cosa que va danyar la pista ciclista. Entre el 2006 i el 2008 es van executar les obres de reparació, tant de la coberta com de la pista d’atletisme, ja que la instal·lació va acollir el Mundial d’Atletisme en Pista Coberta el 2008.

Des de llavors fins ara, poques han sigut les obres de gran importància que s’hi han dut a terme, llevat de la renovació de la pista de ciclisme que es va fer l’any 2019. Ara, l’FDM invertirà 300.000 euros en l’adequació de les façanes, la coberta, els vestidors i la zona de calfament de la pista d’atletisme, una obra que desenvoluparà durant el segon semestre d’enguany.

Precisament, l’estiu passat la regidora del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de València Julia Climent va advertir de l’estat preocupant en què està l’exterior del velòdrom Luis Puig “amb vidres trencats, la brossa campant a plaer o el ciment desprenent-se de les bigues i deixant ferros a l’aire”, a què va afegir que “més que una instal·lació esportiva d’elit sembla un edifici abandonat”, una situació que asseguren que és pitjor, si és possible, en l’actualitat.

Poliesportiu de Sant Isidre

D’altra banda, l’FDM treballa en la tramitació d’un nou concurs per a tornar a adjudicar les obres del pavelló esportiu, paralitzades fa setmanes després d’exigir l’adjudicatària un augment d’un milió més del pressupost previst, que era de 2,6 milions.

No obstant això, fonts municipals han comentat que l’FDM aprofitarà aquesta circumstància per a incloure millores en el projecte, com per exemple una zona d’aigües.

Aquestes millores incrementaran el pressupost del poliesportiu en dos milions d’euros, fins a fregar els cinc. I la superfície construïda també augmentarà en 1.200 metres quadrats fins un total de 5.000.

La instal·lació se situa als carrers del Doctor Rafael Bartual, de Mariano de Cavia i de l’Arquitecte Segura de Lago. A més de la pista esportiva multiusos, disposarà de sala rocòdrom, gimnàs, sala de bicicletes i d’activitats dirigides.