València reparteix 35 tones de llenya i talla els accessos a les platges del Cabanyal i la Malva-rosa dijous per Sant Joan

La Nit de Sant Joan torna a les platges urbanes de la ciutat amb un dispositiu especial que repartirà fins a 35 tones de llenya per a fer les fogueres, i també un reforç “importantíssim” del Servei de Neteja i Residus, que comptarà amb 126 persones per a les tasques de recollida de les cendres i restes que es troben en l’arena. “L’objectiu, com sempre, és que les platges estiguen perfectes l’endemà i la ciutadania les puga gaudir amb normalitat”, va assenyalar dimecres el vicealcalde Sergi Campillo, regidor de l’Àrea d’Ecologia Urbana.

“Al cap de dos anys, torna la celebració de la Nit de Sant Joan a València, un motiu d’alegria, perquè hem superat una dura pandèmia, però també un moment important per a demanar civisme a les persones que hi participaran, ja que la ciutadania reclama que les platges estiguen en perfectes condicions l’endemà. Per això disposarem d’un dispositiu especial importantíssim per a assegurar una neteja ràpida i eficaç”, va afirmar el vicealcalde Campillo sobre la Nit de Sant Joan.

L’Àrea d’Ecologia Urbana col·labora en l’organització de la Nit de Sant Joan amb dos dispositius especials. D’una banda, el que durà a terme el Servei de Jardineria Sostenible amb el repartiment de fins a 35 tones de llenya per a les fogueres. La llenya prové de les podes d’arbres dels jardins i els carrers de la ciutat, que el servei va acumulant precisament per poder repartir-la aquesta nit. D’altra banda, el reforç de neteja, amb 126 persones, que multiplica per quatre el que normalment es posa en marxa un cap de setmana.

El dispositiu d’enguany del Servei de Jardineria Sostenible consisteix en el repartiment de llenya apilada, que prové de la poda de l’arbratge municipal. Es disposa de 6 camions, aportats per les contractes de manteniment integral de jardins de les zones nord i sud, que repartiran la llenya en 9 punts diferents de les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal-el Canyamelar, senyalitzats amb banderoles. El repartiment es farà des de les 16.30 fins a les 18.30 h.

El dispositiu de la preparació, tall, classificació i repartiment de llenya no genera cap cost extraordinari; es du a terme amb mitjans ordinaris de les contractes.

El dispositiu especial de neteja està format per 126 persones, de les quals 114 seran operaris i operàries manuals. Es disposarà de 8 pales mecàniques (amb 8 conductors) per a la recollida de cendres, dos camions recol·lectors (amb 2 conductors) i dos camions ganxo més per a retirar els residus de fogueres (amb 2 conductors).

“Aquest dispositiu quasi quadruplica el que tenim un cap de setmana normal, per tant, es tracta d’un operatiu molt important a l’altura de la quantitat de residus que es generen, que és una xifra molt elevada. Per això demanem civisme a les persones participants en la festa i corresponsabilitat, per a recollir totes les deixalles que generen”, va dir Sergi Campillo.

El dispositiu especial també s’estén a 110 comissions falleres que celebren festes per Sant Joan, amb el repartiment de contenidors metàl·lics per a les cendres que van generar durant el cap de setmana passat (80 comissions) i dissabte que ve (30 comissions més), en què també estan autoritzades diferents revetles per la ciutat. “S’ha de recordar que totes les comissions falleres tenen l’obligació de netejar l’espai públic delimitat d’ús privatiu”, va explicar el vicealcalde Campillo.

Prohibició de fer foc a les platges naturals del sud

El regidor d’Ecologia Urbana va recordar també que a les platges naturals del sud de València “està completament prohibit encendre foc i disparar focs d’artifici en qualsevol època de l’any i, per descomptat, també la Nit de Sant Joan”. “Recordem que formen part del Parc Natural de l’Albufera i, per tant, han de mantindre invariables les seues condicions per respecte a la flora i la fauna que acullen aquestes platges tan valuoses de la ciutat”, va afegir Campillo.

Les restriccions d’accés al trànsit a les diferents platges de la ciutat es faran de manera progressiva des de les 18.00 h. No obstant això, es permetrà l’accés a residents i transport públic.

Els primers talls començaran a partir de les 18.00 h en tots els accessos a la platja des dels carrers del Dr. Lluch i Cavite. Aquests talls els farà la Policia Local, de manera progressiva, en funció de l’afluència de públic que vaja registrant-se durant la vesprada. A partir de les 21.00 h es faran talls de trànsit en els accessos a la zona marítima des dels carrers de Menorca, Eivissa, la Serradora, Mariner Blas de Lezo, Lluís Peixó i Enginyer Fausto Elio. També es farà un filtre selectiu de vehicles en l’avinguda del Port des de la Serradora, així com a Menorca direcció avinguda del Port des de Joan Verdeguer.

Des dels diferents serveis municipals s’ha confeccionat un operatiu especial per a la Nit de Sant Joan, en què participaran, 275 policies locals, 55 bombers i 20 voluntaris de Protecció Civil, així com membres d’altres serveis, com el de neteja. El dispositiu de seguretat es farà en coordinació amb altres cossos de seguretat, com el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i la Policia de la Generalitat.

Punts violeta

La Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere instal·larà demà, amb motiu de la Nit de Sant Joan, tres Punts Violeta (espais d’informació, sensibilització i prevenció de les agressions sexistes) que prestaran servei des de les 22.00 fins a les 04.00 h.

Un d’aquests punts en La Marina, al costat de l’edifici de Veles e Vents, i dos més en el passeig Marítim, un a l’altura de la platja del Cabanyal, al costat de l’escultura d’Antonio Ferrandis, i el tercer a l’altura de la platja de la Malva-rosa, a l’esplanada dels dofins.

Cadascun d’aquests Punts Violeta se situarà en un envelat amb il·luminació violeta i cartell publicitari, i estarà atés per tres professionals en matèria de prevenció, conscienciació i atenció davant de la violència masclista que portaran jupetins per poder ser identificades i mantindran una coordinació estreta amb recursos sanitaris i policials, especialment amb el Grup d’Atenció al Maltractament de la Policia Local (GAMMA).

Aquestes professionals repartiran xapes per visibilitzar la lluita contra la violència de gènere i fullets informatius amb el decàleg de recomanacions per a gaudir d’unes festes sense agressions sexistes, a més del fullet de la campanya “Fora de lloc” per unes festes lliures d’agressions sexuals feta fa uns anys amb la Federació d’Hostaleria de València.

També donaran a conéixer el Centre Dona 24 hores de la Generalitat, i els recursos municipals que treballen en aquesta línia com, per exemple, l’Espai Dones i Igualtat, la Unitat d’Igualtat del Marítim, el Servei Repara d’atenció a homes agressors i el Servei Taronja Sencera d’atenció a adolescent i joves, el Grup GAMMA de la Policia Local.

La regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere ha recordat hui que els punts violeta estan dirigits a la població en general, així com a les possibles víctimes de qualsevol mena d’agressió sexual durant les festes de Falles i la festa de la Nit de Sant Joan i de Cap d’any a la ciutat de València.