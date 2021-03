València veurà renovada la seua estació d’autobusos: la Generalitat aprova la rehabilitació d’una terminal que té ja 60 anys

“Al llarg d’aquesta legislatura volem fer una actuació en l’estació d’autobusos de València per a endreçar-la i millorar-la amb l’objectiu que València dispose d’una estació d’autobusos, en un moment en què el transport públic és fonamental, a l’altura de les seues necessitats”.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, va fer aquest anunci després d’una reunió de treball que va mantindre aquesta setmana amb l’alcalde de València, Joan Ribó, que venia demanant des de la campanya de les eleccions municipals passades una intervenció urgent per a la terminal situada al carrer de Menéndez Pidal, per la qual passen cada any al voltant de 35 milions de viatgers (dades anteriors a la pandèmia) i que està presa per la ruïna i la degradació des de fa anys.

Fonts del departament que dirigeix Espanya informen que a final d’enguany adjudicaran per un import de 100.000 euros la redacció del projecte de rehabilitació, el termini d’execució de la qual és de cinc mesos, per la qual cosa es preveu que al final del 2021 es puguen concretar els detalls de l’actuació.

Malgrat tot, les mateixes fonts asseguren que no es tractarà d’una actuació superficial, sinó que la intervenció serà completa i en profunditat, encara que no han entrat en més detalls.

L’any passat, Ribó va posar damunt la taula la possibilitat de fer una estació subterrània, tenint en compte que l’Ajuntament de València és propietari dels terrenys, mentre que l’edifici és propietat de la Generalitat Valenciana. L’alcalde va plantejar la possibilitat de finançar les obres amb la urbanització dels terrenys que quedarien en superfície.

L’estació actual es va construir després de la riuada del 1957. Des de llavors no s’hi ha fet cap reforma de gran importància. L’última, feta l’any 2011, va consistir en una mà de pintura i segellament de clivelles. Actualment la gestió del recinte està en règim de concessió a l’empresa Alsa fins l’any 2038.