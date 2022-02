El colp de la pandèmia en el transport públic: l'EMT de València tanca 2021 amb 58,3 milions de viatgers, un 40% menys que en 2019

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València va augmentar en 6,5 milions el nombre de viatgers i viatgeres en 2021 respecte a l'any 2020, en el qual es va produir el confinament. L'entitat ha tancat l'exercici 2021 amb un total de 58,3 milions de validacions.

Els efectes de la pandèmia, no obstant això, es continuen notant si les xifres es comparen amb les de l'any 2019, abans d'irrompre la COVID-19, quan l'EMT va registrar 96,9 milions de viatgers, un 40% més que el passat exercici, la qual cosa dona una idea dels efectes de la crisi sanitària en el transport públic.

L'anàlisi de la demanda per mesos reflecteix l'impacte en la mobilitat de les diferents onades de la pandèmia i les restriccions imposades per les autoritats. Així, mentre que al gener i febrer la xifra de passatge mensual se situava en els 3,3 milions de persones per l'impacte de la tercera onada, al novembre i desembre aquesta xifra va ascendir fins als 6,3 i 5,7 milions, respectivament.

Segons informen fonts de l'empresa municipal, la recuperació es va accentuar en els mesos finals de l'any, amb més de 18 milions de validacions acumulades en l'últim trimestre, un 30% més que en el mateix període de 2020.

En el balanç de l'any també destaca el repunt registrat amb l'afluència de turistes i visitants a València durant els mesos de juny, juliol i agost amb 14,5 milions de viatges, enfront dels 11 milions de l'estiu anterior.

De manera paral·lela, també han augmentat els ingressos per venda de títols fins als 27,5 milions d'euros en 2021, un 20% més respecte al 2020, una cosa lògica tenint en compte els efectes dels mesos de confinament en el qual la demanda va ser testimonial. El Consell d'Administració d'EMT analitzarà totes aquestes dades de recuperació en la seua pròxima reunió el 4 de febrer.

En aquesta sessió, també té previst aprovar l'adjudicació de publicitat exterior i interior dels autobusos municipals. El nou contracte estableix un cànon mensual mínim garantit de 75.000 euros per als primers sis mesos del contracte i de 90.000 euros per als restants mesos. A més, contempla un cànon variable del 83% anual.

Els membres del Consell d'Administració també abordaran l'adjudicació de les noves pòlisses d'assegurança i dels subministraments i serveis de comunicacions per a l'empresa municipal.

Crítiques de l'oposició

El regidor i conseller del PP en l'EMT, Carlos Mundina, ha advertit de la deriva en la que està immersa l'EMT que segueix sense recuperar els nivells pre-Covid ni recuperar els ingressos.

Segons Mundina, les validacions registrades en 2021 suposen en ingressos unes pèrdues de 4 milions d'euros. “S'havia pressuposat 31,5 milions en ingressos per aquest concepte i només s'han obtingut 27,5 milions, la qual cosa suposa una desviació del 13% dels ingressos previstos”.

El regidor de Ciutadans i conseller de l'EMT, Narcís Estellés ha lamentat que "les EMT de Madrid i Barcelona van aconseguir el 75% dels viatgers habituals a l'estiu de 2021, mentre que l'EMT de València s'ha quedat en només un 60% a final d'any".