Els avantatges urbanístics del Nou Mestalla, condicionats a un altre conveni i una capacitat per a 70.000 espectadors

“L'Ajuntament ha resolt que els beneficis econòmics que deportarien el desenvolupament urbanístic dels espais d'ús terciari vinculats al nou Mestalla han d'estar condicionats pel compliment de les obligacions del València Club de Futbol, entitat esportiva promotora de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) de l'esmentat estadi. I entre els compromisos d'este club amb la ciutadania es troben, per exemple, la que el nou equipament compte amb un aforament d'uns 70.000 espectadors i es trobe dotat amb els servicis i instal·lacions similars als d'altres estadis europeus”.

Així es desprén de l'informe elaborat per la Regidoria de Desenvolupament Urbà de l'Ajuntament de València, a instàncies de la Generalitat, per a considerar la viabilitat del projecte del València Club de Futbol, que la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha presentat amb la conclusió que “no hi haja beneficis de la ATE si no compleixen amb les obligacions”.

“Per a nosaltres, acabar l'estadi i acabar-lo de qualsevol manera o amb qualsevol capacitat, característiques o serveis, no és complir amb l'objecte ni amb l'esperit de la ATE ni dels convenis que es van signar fa ja quasi 20 anys. Hi havia un objectiu molt clar: acabar un estadi que fora més gran que l'actual, que complira amb la normativa nacional i internacional perquè permetera acollir esdeveniments nacionals i internacionals, i que explica tots els drets urbanístics per a finançar eixe estadi”, ha explicat la vicealcaldessa, qui ha considerat que és una obligació “innegociable” que l’estadi complisca les característiques que en el seu moment es van acordar entre el club i les administracions públiques valencianes.

Nou acord

“El que proposem, i considere que és una solució lògica i raonable, que garanteix la viabilitat tant del club com de tindre un estadi a l'altura del que es va pactar, és signar un nou acord en el qual es condicionen la concessió de les llicències, que es deriven dels drets urbanístics, al fet que el València CF complisca les seues obligacions i els compromisos subscrits”, ha afegit Sandra Gómez.

Durant la seua compareixença la regidora ha reiterat que si la Generalitat es planteja mantindre els drets del club en l'actual Mestalla i en l'equipament de l'avinguda Corts Valencianes s'han de mantindre les obligacions i els compromisos que en el seu moment es van anunciar i que, si no es garanteix que el club mantindrà aqueixos compromisos, “no es pot seguir amb el planejament”.

Sandra Gómez ha explicat que les clàusules dels convenis signats, a més de la capacitat per a 70.000 espectadors, detallaven la creació d'un espai museístic i zones emblemàtiques per als aficionats, amb serveis tant per a l'afició com per al mateix club a les torres contigües a l'estadi. També es contemplava la reurbanització de l'entorn i l'execució d'un estadi amb capacitat per a acollir esdeveniments mundials.

Davant “l'incompliment d'estes condicions”, i la caducitat de la ATE, la proposta de l'Ajuntament és blindar jurídicament la possible actuació perquè la ciutat siga la “beneficiada”, ha conclòs la vicealcaldessa.