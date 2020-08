El milionari vestigi de la Copa de l'Amèrica: el catamarà cedit per Alinghi a València compleix 11 anys abandonat i sense ús definit

De l'accés al moll de creuers, a element decoratiu d'una rotonda, o a peça commemorativa de la celebració de la Copa de l'Amèrica en una zona destacada de la Marina de València.

Unes quantes han sigut les opcions que s'han remenat en els últims anys sobre el futur del catamarà que Ernesto Bertarelli, propietari de l'equip suís Alinghi, va cedir a València després de perdre la 33 Copa de l'Amèrica l'any 2009, segona edició consecutiva de la competició de vela celebrada en la capital valenciana després de la de 2007.

No obstant això, 11 anys després de l'esdeveniment i nou des que Alinghi va anunciar que abandonava la seua base en les instal·lacions del port valencià i que cedia l'embarcació amb la qual va perdre la Gerra de les Cent Guinees contra BMW Oracle, en un duel de catamarans inèdit en el segle i mig d'història de la competició, l'enorme veler roman visiblement degradat en una esplanada de la Marina Sud del port, tal com ha comprovat in situ eldiario.es (veure vídeo). Crida l'atenció que les lletres identificatives d'Alinghi han sigut cobertes amb pintura.

Segons experts consultats, l'Alinghi 5 (nom del catamarà) està construït bàsicament de fibra de carboni i en el seu moment es van invertir 100.000 hores de treball i uns 10 milions d'euros per a construir-ho.

Malgrat tot, ni l'anterior equip de Govern del PP, amb la desapareguda Rita Barberá al capdavant com a alcaldessa, gran valedora de l'esdeveniment, va saber posar en valor el catamarà durant els seus últims quatre anys de mandat, ni l'actual equip de Govern municipal d'esquerres format per Compromís i PSPV, encapçalat per l'alcalde Joan Ribó, té molt clara la destinació o l'ús que se li podria després de cinc anys de mandat.

El Consorci València 2007, entitat integrada per l'Ajuntament, la Generalitat Valenciana i el Govern central per a la gestió de la Marina de València, es va interessar en el seu moment per l'embarcació amb l'objectiu de posar-la en valor a manera commemorativa en un lloc destacat del recinte, però fonts de l'entitat han confirmat a eldiario.es que finalment no es va produir cap moviment en aquest sentit.

Així doncs, és l'Ajuntament de València com a propietari del catamarà el que ha de decidir quin serà el futur d'aquest milionari vestigi d'aquella cita.

Un 'regal' amb mar de fons

Al desembre del 2011 Ernesto Bertarellí va anunciar que Alinghi deixava la base del Port de València i que regalava a la ciutat el catamarà amb el qual l'equip suís va perdre la competició com a agraïment pel tracte i acolliment dispensat.

No obstant això, els experts consultats asseguren que hi ha més mar de fons en aquesta decisió que va ser anunciada en el seu moment per la llavors alcaldessa Rita Barberá. Pel que sembla, l'elevat cost del seu trasllat en matèria fiscal motivat per un canvi legal que es va produir després de la celebració de la prova, unit al fet que les autoritats suïsses van rebutjar fer-se càrrec, van ser elements decisius en la cessió del veler.

Amb tot, les mateixes fonts consideren que, independentment de l'opinió que es tinga de l'esdeveniment, des de les files socialistes es van plantejar repescar en 2016, "es tracta d'un joia flotant, una peça de museu que és part de la història de la Copa de l'Amèrica i de la ciutat, la qual s'hauria de posar en valor, tal com s'ha fet en altres ciutats a les quals també se'ls han cedit embarcacions que han participat en el que és el trofeu esportiu més antic del món".