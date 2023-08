València vol multar a la Sareb amb 3.001 euros per la insalubritat d'un edifici ocupat

El regidor de l'Àrea de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, ha informat que en el matí d'este dimecres operaris d'Iberdrola estan procedint a tallar l'enganxament de llum il·legal instal·lat en la finca ocupada il·legalment de l'avinguda de la Constitució. Així, Carbonell ha indicat que “la Policia Local va informar a Iberdrola d'un enganxament il·legal a la xarxa i hui estan col·laborant per a frenar la defraudació elèctrica que s'està produint”.

El regidor ha recordat que la setmana passada es va reunir amb els veïns afectats per esta ocupació il·legal i es van prendre ja les primeres mesures com un reforç policial i tapiar una zona de la finca. “Hui continuem adoptant noves mesures per a intensificar la lluita contra l'ocupació il·legal. Les coses es demostren amb fets i no amb xarramenta com feia l'anterior equip de govern que s'ha passat 8 anys negant l'existència del fenomen de l'ocupació il·legal i ara volen donar lliçons al nou govern. Nosaltres hem fet en 2 mesos més que ells en 8 anys”, ha subratllat el regidor Jesús Carbonell.

D'altra banda, l'Ajuntament de València ha proposat una multa de 3.001 euros a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) per l'estat d'insalubritat en la qual es troba la finca ocupada il·legalment. Esta proposta de sanció (multa greu) s'ha activat este estiu després d'estar parat l'expedient més de sis mesos. “En un informe de la Secció de Protecció de la Salut, Inspecció de Locals i Habitatges, datat de finals d'any i confirmat a inicis de 2023, es detectava un preocupant estat d'insalubritat en la finca amb abundant fem, excrements, proliferació d'insectes com a paneroles, xinxes i puces”, ha afirmat Carbonell.

La nova corporació municipal ha activat el procediment de sanció “perquè la finca no pot estar en estes condicions, ja que suposa un problema de salut pública”, ha manifestat el titular de l'Àrea de Seguretat i Mobilitat, qui ha tornat a insistir a la SAREB, que consta en els registres de l'Ajuntament com a propietària, “que ha d'adoptar mesures.”

Així mateix, Jesús Carbonell ha destacat que l'equip de govern “no sols està intensificant les mesures contra l'ocupació il·legal i per a garantir una bona convivència als veïns i veïnes de la zona, sinó que des de la setmana passada la Policia Local està informant a tots els habitants de les alternatives que disposen i que poden consultar en l'Àrea de Serveis Socials”.