Veïns denuncien la contaminació d’un altre vaixell atracat al port de València: “Veníem pel carril bici asfixiats de la fumera”

“Ací tenim el vaixell de càrrega aquest amb els fumerals en marxa, que veníem pel carril bici des de la Ciutat de les Ciències asfixiats, amb ganes de vomitar i marejos de tota aquesta fumera que arriba fins a la Ciutat de les Ciències”.

Així es manifesta un integrant de la Comissió Port-Ciutat, integrada per entitats com l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns i Veïnes el Grau-el Port, Per l’Horta i Ecologistes en Acció, en un vídeo que ell mateix va gravar divendres passat 18 de desembre a les 20.30 hores des del carril bici que voreja la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), entre la Punta i Pinedo, a València.

Tan sols un dia abans va ser captat un ferri a les 16.37 hores davant de la platja de Pinedo que tirava una columna de fum enorme.

Els veïns de Natzaret han criticat una vegada més els problemes ambientals que han de suportar com a conseqüència de l’activitat portuària.

L’associació veïnal del barri ja va denunciar la intensa fumera que va generar el mes de setembre passat un vaixell portacontenidors de la companyia MSC, que, a través de la seua filial TIL, està a l’espera que se li adjudique la concessió de la construcció i la gestió de la una nova macroterminal de contenidors en els futurs molls de la polèmica ampliació nord del port. Una adjudicació que s’ha ajornat tres mesos pels dubtes que desperta el projecte en el Govern.

La denúncia formal que va presentar l’entitat davant l’Autoritat Portuària de València (APV) va derivar en una inspecció de Capitania Marítima de València en el vaixell de càrrega, encara que es va deslliurar d’una possible sanció, perquè tenia un motor dièsel anterior a l’any 2000, la qual cosa fa que la normativa ambiental per la qual es regeix siga més laxa.

El veïnat del barri mariner ha recordat que el port de València només té dos mesuradors de qualitat de l’aire (els mateixos que el de Castelló, dos menys que el d’Alacant i quatre menys que el de Barcelona) i un d’ells no recull totes les emissions dels vaixells.

En concret, compta actualment amb una cabina de control de partícules de l’aire i amb una altra d’immissió que, a més, mesura els gasos (concentració de diòxid de sofre (SO 2 ), òxids de nitrogen (NO 2 /NO/NO x ), ozó (O 3 ), monòxid de carboni (CO) i partícules PM10 i PM2.5). A més, té previst afegir dues estacions d’immissió més a l’entorn del barri de Natzaret, encara que la ubicació exacta està pendent de determinar per tècnics de la CEAM.

La contaminació, tant d’aquests grans vaixells com dels creuers, és una de les preocupacions principals dels veïns del districte Marítim i un dels motius pels quals s’oposen a l’ampliació nord del port, per l’increment dels trànsits marítims i terrestres que implicarà i, per tant, de la contaminació ambiental.

Sobre el projecte anunciat per l’APV consistent a dotar el port de connexió elèctrica perquè els vaixells, tant portacontenidors com de viatgers, puguen connectar-se a la xarxa i apagar els motors, minorant així l’impacte ambiental, els residents s’han mostrat escèptics i asseguren que són molt pocs els vaixells que estan actualment preparats per a connectar-se al sistema elèctric.

Per part seua, des d’Ecologistes en Acció han recordat que, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), els efectes en la salut de la contaminació de l’aire a causa de les partícules són molt coneguts, i van des de l’augment dels ingressos hospitalaris fins un risc de mort prematura més alt, principalment per malaltia pulmonar obstructiva crònica (43%), càncer de pulmó (29%), malalties cardíaques (25%), accidents cerebrovasculars (24%) i infeccions respiratòries agudes (17%) en xiquets.

L’organització afirma que tant en xiquets com en adults, l’exposició a curt i llarg termini a la contaminació de l’aire pot reduir la funció pulmonar, i provocar infeccions respiratòries i asma agreujada.