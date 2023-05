La venda del terciari del València CF a Atitlan es refreda en plena guerra entre Meriton i l’Ajuntament

El València CF ha demandat el Govern valencià per haver caducat de manera anticipada l’actuació territorial estratègica (ATE) en una resolució aprovada pel ple del Consell al final de juliol de l’any passat.

Després d’aquella resolució, que va incloure el manteniment dels beneficis urbanístics en les condicions que establira l’Ajuntament de València en virtut de l’aprovació d’un nou conveni, el club va presentar primer un recurs de reposició per la via administrativa que la Generalitat va desestimar, i posteriorment va presentar un recurs davant el contenciós administratiu.

La presentació d’aquesta demanda dimecres passat 24 de maig davant la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) formalitzar el recurs esmentat. En la demanda el València CF una vegada més atribueix l’incompliment dels diferents compromisos establits en l’ATE, principalment el pavelló poliesportiu de Benicalap i la finalització del nou estadi, a la inacció de l’Ajuntament de València i a altres circumstàncies alienes al club com la pandèmia.

A més, en una ampliació de la demanda, el club acusa directament la vicealcaldessa socialista, Sandra Gómez, de voler paralitzar el projecte per forçar l’eixida del màxim accionista, Peter Lim.

A la judicialització del procés i a les quasi inexistents relacions entre el club i les institucions, a costa del que puga passar en les eleccions de diumenge, s’uneix una altra circumstància.

I és que, segons han informat elDiario.es fonts de tota solvència, les negociacions entre Atitlan i el València CF per a l’adquisició per part de la mercantil de la parcel·la limítrofa al nou estadi, que compta amb una edificabilitat de 41.700 metres quadrats de terciari repartits en dues torres, s’han refredat considerablement.

De fet, podria ser un dels motius que ha empés Lim a interposar la demanda, unit també al fet que l’antiga ATE no estableix condicions a l’hora de poder vendre el terciari i el sòl del vell Mestalla. No obstant això, amb el conveni que va proposar fa mesos l’Ajuntament al club, condiciona la venda dels actius al fet que construïsca primer el poliesportiu i que finalitze l’estadi després.

Amb tot, les mateixes fonts no han volgut donar per trencades les negociacions que estaven en una fase molt avançada, ja que l’interés pel sòl continua existint a l’espera de com es desenvolupen els esdeveniments en el terreny jurídic i polític.

Tal com va informar aquest diari, l’operació, que podria reportar al club uns 35 milions d’euros, estava condicionada al fet que el València CF signara amb l’Ajuntament el conveni que estableix les condicions que ha de complir el nou estadi i que aquest es finalitze, ja que serà en aquest moment, una vegada comence l’activitat en el recinte, que es podrà rendibilitzar la inversió.