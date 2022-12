VÍDEO | El Govern no decidirà sobre l’ampliació del port de València mentre no es resolga el recurs judicial que l’ha frenada

El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), el socialista Aurelio Martínez, va assegurar després del consell d’administració del 16 de desembre passat que la recent resolució del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid segons la qual la condició d’òrgan substantiu de l’ampliació nord torna a passar de manera cautelar de l’Autoritat Portuària de València (APV) a Ports de l’Estat no tindria cap incidència en els terminis perquè el Govern aprovara el polèmic projecte. La qüestió no és menor, ja que l’òrgan substantiu és l’encarregat de sol·licitar els tràmits ambientals.

De fet, va assegurar que el gener tindria el vistiplau del consell de ministres, amb informe previ de Ports de l’Estat avalant la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007.

No obstant això, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de qui depén Ports de l’Estat, va donar a entendre tot el contrari dimecres en la seua compareixença en el Senat.

A preguntes del senador de Compromís, Carles Mulet, va anunciar que han d’esperar “la resolució del recurs” i que seran “escrupolosos amb el compliment de la normativa mediambiental”. Unes paraules de què es dedueix que difícilment hi haurà pronunciament per part de Ports de l’Estat i molt menys aprovació del consell de ministres fins que hi haja una resolució definitiva sobre la qüestió de fons per part del TSJ de Madrid, cosa que pot tardar uns quants mesos.

La pregunta de Mulet anava dirigida a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ja que feia al·lusió a “les mesures a prendre pel Govern perquè qualsevol actuació en el port de València compte amb totes les garanties mediambientals”. No obstant això, van assignar la qüestió a Sánchez com a responsable de ports, cosa que va causar la indignació del senador valencianista: “Òbviament una pregunta que parlava de mesures mediambientals del port de València anava dirigida a la ministra Teresa Ribera que una vegada més s’ha tornat a fer la desentesa i ha tornat a amagar-se. Hui he mostrat una queixa al senyor Simancas perquè la pregunta havia de contestar-la la senyora Ribera”.

En la seua intervenció, Mulet es va referir al litigi en el TSJ de Madrid i va retraure que saben que “aquest projecte no s’ajusta a la DIA del 2007, i ha de prendre cartes en l’assumpte; la DIA era per a 19 milions de metres cúbics de material per als molls i el projecte en necessita 25,7 milions; i la DIA va estudiar una draga de la dàrsena a -18m metres i el nou projecte és a -24 metres de profunditat en la dàrsena i de 28 metres en l’avantport” i va afegir que han de vetlar “pel compliment de la DIA del 2007 i aquest projecte no ho compleix”.

“Paren aquesta barbaritat, o serà vosté la responsable de carregar-se l’Albufera de València tot, per a l’interés d’uns pocs”, va acabar Mulet.

Claus de la interlocutòria judicial

La interlocutòria judicial suspén cautelarment la resolució adoptada el 30 de març de l’any passat pel Ministeri de Transició Ecològica en virtut de la qual es va passar la condició d’òrgan substantiu de Ports de l’Estat a l’APV, per la qual cosa ara l’organisme estatal recupera aquesta condició d’òrgan substantiu fins que hi haja una sentència definitiva sobre el fons de l’assumpte.

Tal com va informar elDiario.es, l’informe de l’Advocacia de l’Estat del qual es va donar compte en el consell de l’APV del 2 de desembre passat en què es va aprovar la polèmica ampliació nord amb els únics vots en contra de l’alcalde de València, Joan Ribó, i del secretari autonòmic de Compromís Iván Castañón, ja va advertir que l’informe tècnic sobre el projecte emés per Ports de l’Estat no avalava la validesa de la DIA.

Segons l’Advocacia, l’informe de Ports de l’Estat només avala la vigència, però no la validesa de la DIA: “Tampoc l’informe de l’assessoria jurídica de Ports de l’Estat del 9 d’abril de 2021 és concloent en aquest punt, perquè s’hi aborda la caducitat o la vigència de la declaració d’impacte ambiental emesa el 2007 respecte del projecte inicial, i entén que aquesta declaració d’impacte ambiental està vigent”.

No obstant això, afig que “el que ara es planteja és, distintament, si les modificacions introduïdes per l’avantprojecte del 2018 i les seues addendes en el projecte inicial, que va ser objecte de declaració d’impacte ambiental el 2007, són de tal entitat que determinen la necessitat de fer una altra avaluació d’impacte ambiental, qüestió que no s’aborda expressament en l’informe jurídic de referència”.