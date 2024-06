Vox cessa el responsable de la compte bancari del grup de València de què van desaparéixer 17.000 euros

Continuen els moviments en el si del grup municipal de Vox de València arran de la polèmica per la desaparició de 17.000 euros del compte del grup municipal detectada per la Intervenció i que el partit va haver de refer, sense oferir informació sobre el parador dels fons i a què es van dedicar.

El mes de febrer passat es va produir el cessament del secretari del grup municipal fins llavors, Jerome Garris, reubicat en el grup de Vox en les Corts com a personal de confiança. El seu lloc el va ocupar Fernando Beltrán Esteban, que va ser assessor del vicepresident del Govern valencià de Vox, Vicente Barrera, i anteriorment va treballar per a la Fundació Disenso, vinculada a Vox i presidida per Santiago Abascal.

Després de la baixa de Garris, la junta de govern local va aprovar divendres passat 7 de juny el cessament de Fran Egea com a assessor, segons la documentació recaptada per elDiario.es. Egea portava la comptabilitat del grup municipal en el mandat passat, que al seu torn supervisava Garris. Va ser en el tancament de l’exercici 2023 motivat per les eleccions municipals en què la Intervenció de l’Ajuntament va detectar la falta dels 17.000 euros esmentats.

L’exregidor de Vox en l’Ajuntament de València, Vicente Montañez, ja va apuntar a Garris quan es van produir els fets com a persona designada per Madrid i imposada per la Vicesecretaria Nacional d’Organització per al control del grup i l’operativa bancària i supervisió d’aquesta, i a Egea com a responsable de la comptabilitat.

Montañez va assegurar que la comptabilitat que s’aportava “era feta per Fran Egea, assessor del grup assignat a José Gosálbez i supervisada pel del Grup Municipal llavors portaveu José Gosálbez i reportada a Madrid a Juan Sevilla, de l’Àrea de Gestió de la Vicesecretaria Nacional d’Organització, que també tenia accés com a supervisor als comptes bancaris del grup”.

Es dona la circumstància que Vicente Montañez va denunciar el partit davant la Fiscalia el 26 de maig passat per delictes de finançament il·legal dels partits polítics, falsedat documental, prevaricació, malversació, coaccions i organització criminal.

Si bé encara no s’ha fet oficial el nomenament del substitut o, en aquest cas, substituta d’Egea, tot apunta que la número 10 de la llista municipal de Vox, l’economista Leticia Poole Derqui, serà nomenada d’ací a poc nova assessora. Poole Derqui és doctora cum laude en Ciències Econòmiques i Empresarials (2003) per la Universitat Autònoma de Madrid. Des del 2010 exerceix com a professora associada de la Universitat Europea de València, per la qual cosa caldrà veure si obté la compatibilitat per a mantindre el seu lloc com a docent.

En aquest sentit, el regidor de Compromís, Ferran Puchades, ja va denunciar el mes de gener passat que un altre assessor de Vox de València compatibilitzava la seua faena en l’Ajuntament amb 25 hores setmanals de docència en la mateixa universitat: “Li paguem 66.000 euros a l’any per fer faena en el temps lliure que li deixa la Universitat”, va dir.