Vox continua sense presentar justificants dels 17.000 euros que reclama l’interventor de l’Ajuntament de València

L’interventor de l’Ajuntament de València va emetre l’11 de desembre passat un informe pel que fa a la comptabilitat dels grups municipals del consistori entre l’1 de gener i el 16 de juny d’enguany, data en què es va produir el final del mandat electoral 2019-2023 i en què, per tant, els diferents partits amb representació en el consistori havien de liquidar els seus comptes.

Com va informar elDiario.es, el document va aflorar un import de 16.874,18 euros en els comptes del grup municipal de Vox que no estan justificats, per la qual cosa en va reclamar el reintegrament.

A pesar que llavors fonts del partit d’extrema dreta van assegurar que la quantitat no s’havia justificat, perquè no s’havia gastat, una setmana després que el PSPV fera públic l’informe i denunciara que els diners estan “en parador ignorat” motiu pel qual va assegurar que portaria el cas a la Fiscalia i al Tribunal de Comptes, des de la formació ultra continuen sense presentar els justificants.

El segon tinent d’alcalde i portaveu de la formació d’extrema dreta, Juan Manuel Badenas, va afirmar dimecres abans del ple municipal que continuen fent “una investigació exhaustiva per a saber exactament què ha passat” i que “o s’aporten tots els justificants o es tornaran els diners”.

Badenas va recordar que l’informe es refereix a una cosa esdevinguda en el mandat passat i va assegurar que els únics amb signatura per a accedir als comptes eren l’exregidor Vicente Montañez, que precisament va denunciar davant la Fiscalia l’intent per part del partit a escala nacional d’apropiar-se dels fons dels grups municipals, i el secretari del grup, Jerome Garris, que es manté en el càrrec en aquest mandat. També repeteix com a regidor el que va ser portaveu el mandat passat José Gosálbez.

La portaveu del grup municipal socialista, Sandra Gómez, va reclamar a Catalá que inicie les actuacions per al reintegrament dels 17.000 euros que Vox no ha justificat i que exigisca explicacions a través del Tribunal de Comptes perquè determine a què s’han dedicat aquests diners. “Si no ho fa, serà còmplice del frau i el Partit Socialista ho portarà a la Fiscalia”, va indicar.

Un exregidor de Vox ja va denunciar irregularitats en la Fiscalia

El regidor de Vox a l’Ajuntament de València durant el mandat passat Vicente Montañez va denunciar el partit davant la Fiscalia el 26 de maig passat per pretesos delictes de finançament il·legal dels partits polítics, falsedat documental, prevaricació, malversació, coaccions i organització criminal. Llavors, la formació tenia només dos regidors: Montañez i el que va ser portaveu José Gosálbez, que es manté aquest mandat, però com a número dos de l’actual portaveu, Juan Manuel Badenas.

La denúncia relata que el partit que dirigeix Santiago Abascal, després de les eleccions del 2019, va tractar d’articular un mecanisme per a absorbir les aportacions econòmiques que reben els grups parlamentaris i municipals de les diferents cambres autonòmiques i ajuntaments.

A més, posa en relleu que el grup municipal de València (com els de la resta dels ajuntaments més importants) va rebre una circular amb el procediment a seguir per a transferir els ingressos al partit i que, després de fer la consulta pertinent als serveis jurídics municipals, s’hi va negar pel fet de ser un procediment contrari a dret.

El document denuncia que, com va informar elDiario.es, el 6 d’octubre de 2022 la direcció del partit remet una factura de 8.239 euros perquè se sufrague des del grup municipal de València “per serveis que no havien sigut ni sol·licitats, ni prestats, ni pressupostats en cap moment”.