Vox introdueix el seu ideari en els cursos de policia valencians: “Violència intrafamiliar; immigració i delinqüència”

La Conselleria de Justícia del Govern valencià, gestionada per Vox, modifica el temari dels cursos de la Policia Local per a introduir l’ideari del partit. En el pla d’estudis dels cursos selectius d’accés a l’Escala Tècnica i Superior dels cossos policials de la Comunitat Valenciana, necessaris per a optar a rangs superiors, l’organisme encarregat de la formació substitueix els continguts de violència de gènere pels de “violència intrafamiliar”. És el deixant que ha seguit el partit d’ultradreta en les institucions en què té presència, com en les Corts Valencianes i el Consell de la Generalitat Valenciana, on la formació nega la violència estructural contra les dones reiteradament.

Segons consta en el programa formatiu de l’Institut Valencià de Seguretat i Emergències (Ivaspe), que depén del departament de la consellera de Justícia, Elisa Núñez, en l’exercici en vigor s’imparteix una matèria de “violència intrafamiliar” en els cursos dels agents que vulguen optar a inspectors, intendents i comissaris. L’Ivaspe, una branca de la conselleria competent en Interior i Emergències, és l’acadèmia pública que s’encarrega de la formació als policies locals, bombers, brigades, personal de Protecció Civil i tècnics d’emergències.

Des de setembre del 2023, l’organisme abans dirigit pel PSPV està sota les ordres d’Ángel Javier Montero Hernández, ex-alt càrrec del PP en la Generalitat Valenciana amb Alberto Fabra, nomenat per la consellera d’ultradreta com a responsable de Seguretat i Emergències.

El nou temari assumeix les tesis del partit ultra, que nega la violència de gènere i emmarca les agressions d’homes a les seues parelles o exparelles en l’àmbit de la violència domèstica o intrafamiliar. El canvi en la concepció de la violència és especialment rellevant tractant-se d’un cos policial de proximitat, al qual acudeixen les víctimes sovint i que té grups d’acció específics per a la violència de gènere en nuclis urbans com València. El grup Gama de la Policia Local de València efectua a l’any més d’un miler d’intervencions i fa seguiment a més de 500 dones víctimes de violència masclista.

El PSPV ha denunciat en les Corts Valencianes que el canvi de temari implica la desprotecció de les víctimes de violència masclista. El portaveu dels socialistes, José Muñoz, ha afirmat: “Tenim un Consell que és un perill per a la seguretat de les dones”. Considera que s’ha fet “un pas arrere” en la lluita contra la violència de gènere.

Els socialistes van denunciar dilluns que també s’ha incorporat una altra assignatura que vincula la immigració a la delinqüència en el temari dels agents municipals. En el curs bàsic d’accés a la categoria d’agents dels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, que també organitza l’Ivaspe per a l’escala bàsica de la policia municipal –els agents del carrer–, s’estableix un dels mòduls la formació en “estrangeria, immigració il·legal i delinqüència”. Aquest curs està destinat als agents de Policia Local que manquen encara de nomenament com a funcionaris de carrera per haver superat recentment la fase de concurs oposició del procés selectiu.

La setmana passada, després de l’assassinat d’un jove a Gata de Gorgos, la titular de Justícia va afirmar que l’esquerra “posa en perill el nostre poble amb ceguesa ideològica”. Poc després, arran de les crítiques per vincular la mort violenta a la immigració, va afegir que havia criticat “el model intercultural de l’esquerra quant a la integració de persones migrants”. Vox ha presentat diverses propostes en les Corts Valencianes de tint xenòfob, en què reclama l’expulsió de les persones migrants que delinquisquen, retirar-los la nacionalitat, “el tancament dels centres de MENA” o “tramitar de manera preferent i urgent l’expulsió immediata de tots els immigrants que accedisquen il·legalment a la nostra nació”.