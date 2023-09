Vox nomena directora de Producció Agrícola de la Generalitat Valenciana una empresària amb interessos en 31 firmes

Una empresària del sector per a la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera de la Generalitat Valenciana. Vox ha nomenat Leticia Sanchiz Becquet al capdavant de la Direcció General de la Conselleria d’Agricultura, que dirigeix José Luis Aguirre. L’empresària manté 31 càrrecs societaris en empreses del sector, així com en el negoci de les plantes fotovoltaiques, segons les dades del Registre Mercantil. L’alt càrrec de la Generalitat Valenciana pertany a la segona generació del Grupo Sanchiz, fundat el 2002 per Ignacio i Vicente Sanchiz i dedicat al sector de l’explotació porcina.

La dona figura com a accionista de Becsapork SL (posseeix el 3,34% de l’accionariat i també n’és administradora solidària), que s’erigeix en la firma matriu d’una desena d’empreses situades a Conca, Albacete i València. A més, la societat Campos Solares Manchegos SL també és propietària de fins a sis empreses del sector de les plantes fotovoltaiques.

La firma Granja de Ves SL, en què Leticia Sanchiz figura com a directora comercial, financera i de recursos humans, a més d’administradora mancomunada, va ser sancionada el 2020 per la Conselleria d’Economia de Castella-la Manxa amb 6.138 euros.

La nova directora general de Producció Agrícola i Ramadera encara no s’ha donat de baixa de les empreses i roman en una situació similar a la del vicepresident Vicente Barrera.

La firma es considera una de les “més importants del sector en l’àmbit europeu” i ha diversificat els seus interessos en el sector de les energies renovables, especialment en el sector fotovoltaic. El conglomerat empresarial, segons dades de l’ONG Amics de la Terra, gestiona macrogranges amb uns 322.000 porcs, que produeixen 692.000 metres cúbics de purins que contaminen aqüífers i terres de cultiu.

L’ONG ha denunciat el “conflicte clar d’interessos” i ha advertit que “tindrà un greu impacte ecològic i social”. De fet, el col·lectiu ecologista ja va denunciar que l’ampliació de la macroexplotació porcina a Aiora, impulsada pel Grupo Sanchiz, va estar esguitada per “irregularitats”, ja que la promotora “va rebre una subvenció de 230.000 euros fins i tot abans de tindre la declaració d’impacte ambiental aprovada” i l’explotació va funcionar de manera il·legal fins que es va legalitzar el 2022.

Amics de la Terra també ressenya “múltiples les irregularitats comeses fins al dia de hui pel grup empresarial Sanchiz”, com ara la instal·lació d’una planta de biogàs en la macrogranja situada al municipi de Balsa de Ves (Albacete) o les denúncies veïnals sobre pretesos abocaments il·legals en la planta Pechechín en Chinchilla.

L’ONG adverteix que el nomenament de Leticia Sanchiz pot implicar “noves irregularitats i facilitats en l’expansió de la ramaderia industrial”. Amics de la Terra considera que, fins i tot renunciant als seus càrrecs societaris, tal com estableix la Llei d’incompatibilitats, “no resultaria ètic el nomenament polític de la que és filla i propietària d’un conglomerat empresarial directament relacionat amb l’àrea que gestionarà”.

Un nomenament, “sens dubte, inadequat”

La portaveu d’Agricultura de Compromís en les Corts Valencianes, Paula Espinosa, ha demanat explicacions pel nomenament, “sens dubte, inadequat” de la directora general. “Aquesta persona és propietària i forma part de l’equip directiu del Grupo Sanchiz, una empresa dedicada a l’activitat ramadera, gestió de residus, plantes de biogàs i fotovoltaiques, que ha sigut sancionada per abocaments excessius de purins generats en la seua macrogranja de Balsa de Ves a Albacete”.

La parlamentària sosté que el grup empresarial “ha sigut acusat d’irregularitats laborals, en la falta de benestar animal i d’ocultació d’informació respecte dels seus plans d’abocaments”. “Una persona amb aquests conflictes d’interessos no pot estar al capdavant d’aquestes responsabilitats públiques, és inacceptable”, indica Espinosa.

El portaveu adjunt del PSPV-PSOE en la cambra autonòmica, Arcadi España, ha assenyalat que el bipartit del PP i Vox, “està generant problemes fins i tot quan no pren decisions”. “Només amb els nomenaments ja genera una mala imatge de la Comunitat Valenciana fora, com hem vist amb el nomenament del vicepresident i d’aquesta directora general, i els demanem que aclarisquen com més prompte millor la seua situació, que expliquen bé si els seus interessos personals són incompatibles en l’exercici d’aquest càrrec”, afig el parlamentari socialista.

El PSPV-PSOE ha anunciat que presentarà una bateria de preguntes i de sol·licituds de documentació sobre la situació de la nova directora general de Producció Agrícola i Ramadera.