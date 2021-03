Vox preveu renovar el seu comité de garanties sense haver resolt els recursos dels candidats crítics valencians

Vox pretén renovar el seu equip del comité de garanties sense haver resolt uns quants recursos d’afiliats i candidats del sector crític valencià arran de les presumptes irregularitats en el procés de primàries. El Comité Executiu Nacional de la formació d’ultradreta, celebrat el 4 de març passat, va acordar convocar una assemblea general ordinària per al pròxim 10 d’abril. Més d’un any després de l’acte massiu de Vistalegre, que va propiciar uns quants brots de coronavirus entre militants i quadres de la formació, el partit liderat per Santiago Abascal celebrarà la seua assemblea de manera telemàtica.

L’ordre del dia de l’assemblea, segons ha pogut saber aquest diari, deixa per a l’últim punt la renovació de l’equip del comité de garanties i del comité electoral d’acord amb els estatuts de la formació. L’assemblea tractarà prèviament l’informe del president i de la Secretaria General, així com l’informe del tresorer i l’aprovació dels comptes anuals del 2020.

El comité de garanties de Vox té pendent de resoldre uns quants expedients de militants o candidats crítics amb la direcció valenciana que van impugnar els processos de primàries. El cas més cridaner és el de l’advocat ultra Juan García Sentandreu, candidat perdedor en el procés de primàries a València, que va denunciar presumptes irregularitats.

El lletrat va aportar enregistraments d’una persona de confiança de José María Llanos, vencedor en les primàries, que demostrarien les presumptes irregularitats. En la seua denúncia Sentandreu titla Llanos de “màxim responsable de tot aquest complot” i adverteix que “estan vulnerant-se les bases mateixes que distingeixen la nostra democràcia i ens diferencien de països de tradició dictatorial”.

En l’enregistrament, la transcripció del qual va revelar elDiario.es, la responsable d’afiliacions de la seu de València, Rosa Trenco, explica una fórmula per a evitar pretesament que el partit centralitze les dades dels afiliats a Madrid.

El comité de garanties de Vox també té obert un expedient disciplinari a Llanos, portaveu adjunt de Vox en les Corts Valencianes, arran d’una “queixa” d’una militant que va denunciar un presumpte finançament il·legal del partit ultra davant la Fiscalia i que va ser arxivada. L’organisme intern del partit va acumular l’expedient amb un altre “amb unes certes similituds” que afecta Llanos i a Joaquín Díaz Andrés, candidat de Vox a les eleccions autonòmiques passades i exgerent de l’empresa pública Fervasa, que depenia de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre). Tots dos militants de Vox van comparéixer en el procediment inicial el 17 de juliol passat.

El comité de garanties sí que va resoldre l’expedient sancionador contra Eugenio Flores de la Rosa, un militant crític amb la direcció provincial que havia publicat soflames contra els responsables valencians del partit ultra en Facebook.

El procediment es va iniciar arran d’una denúncia presentada davant el departament d’organització territorial de Vox que responsabilitzava l’afiliat crític per haver “filtrat” en una publicació de Facebook una captura d’una “reunió de caràcter confidencial” dels coordinadors de Vox. La pretesa filtració “menyscaba i perjudica la imatge del partit i els seus dirigents a escala provincial”, apuntava la denúncia interna.