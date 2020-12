Vox punxa el 6D: convocatòries sense assistents i un requeriment de la Sotsdelegació del Govern per una concentració a Castelló sense avisar

Les convocatòries valencianes de Vox pel Dia de la Constitució han punxat. Tret de València i Castelló, on el partit va aconseguir una assistència modesta de dos centenars de persones, en moltes localitats valencianes on la formació d’extrema dreta havia convocat concentracions en defensa de la monarquia constitucional, no va assistir ningú. Així doncs, no es van celebrar les concentracions previstes, malgrat que s’havien comunicat, a Alaquàs, Alzira, Aldaia, Algemesí, Burjassot, Godella, Manises, Mislata, Ontinyent, Paterna, Quart de Poblet, Sagunt, Torrent, Xàtiva i Xirivella. A Gandia a penes van assistir una dotzena de manifestants.

La concentració de Castelló, “un èxit rotund” segons Vox, va acabar en un enfrontament amb membres d’una associació de campaners que havien sigut convidats per l’Ajuntament de Castelló per a l’acte institucional pel Dia de la Constitució, pel fet de ser confosos amb boicotejadors antifeixistes, tal com va informar aquest diari. L’incident, que no va anar a més, ha sigut denunciat pel president de l’associació Campaners de l’Horta, amb seu a Massamagrell, que es va queixar amargament en un àudio de Whatsapp al regidor de Vox en la localitat de la comarca de l’Horta Nord.

La Sotsdelegació del Govern a Castelló, segons les fonts consultades per aquest diari, ha enviat un requeriment als organitzadors per no haver convocat dins del termini i en la forma escaient la concentració. Els responsables de Vox a Castelló van acudir directament a la plaça Major de Castelló, però precisament a la mateixa hora es desenvolupava l’acte institucional del consistori, en què també va participar el regidor de Vox Luciano Ferrer. Davant aquesta situació, i sense que l’ajuntament els autoritzara, els ultres es van traslladar a la pròxima plaça de la Pescateria, on van instal·lar un equip de so per al discurs de l’exgeneral de l’exèrcit espanyol i diputat de Vox en el Congrés Alberto Asarta.

Els responsables del partit d’extrema dreta a Castelló es van trobar amb un banc amb la bandera de l’arc de Sant Martí, que forma part del mobiliari públic, i que van procedir immediatament a tapar amb una bandera roja i groga apegada amb precinte. El col·lectiu Castelló LGTBI va penjar en el seu compte d’Instagram un vídeo del moment en què uns quants quadres de Vox, entre ells el marit de la líder a Castelló, tapaven el banc de l’arc de Sant Martí, símbol de ciutats tolerants i respectuoses amb totes les orientacions sexuals.

Després del renou pel vídeo, el portaveu de Podem-EUPV a l’Ajuntament de Castelló, Fernando Navarro, ha mostrat repulsa “als atacs intolerants i d’odi”. “Vox torna a escenificar el seu odi contra les diferents maneres de pensar i de viure la vida. Els que sentim i respectem els valors de la democràcia hem d’estar units per condemnar aquestes accions”, afirma el regidor, que subratlla que l’acte va ser convocat sense haver-se sol·licitat cap autorització i incomplint les mesures de prevenció i seguretat sanitàries.

Navarro lamenta que la “ultradreta va utilitzar el dia de commemoració de la Constitució per a llançar els seus missatges d’odi i unes proclames que en veritat volen retornar-nos a l’Espanya de la dictadura de fa 40 anys”. L’edil d’Unides Podem recorda que la formació ultradretana va vetar la declaració institucional consensuada per la resta dels grups polítics de l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista.