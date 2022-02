Una xarxa de 22 sonòmetres situats en zones d’oci de València avisarà la Policia Local quan se superen els límits legals

Més control sobre els focus de soroll i millor capacitat de resposta per part de la Policia Local per a evitar contaminació acústica. Aquest és l’objectiu que persegueix l’Ajuntament de València amb el desplegament d’una xarxa de dispositius intel·ligents de captació del soroll urbà per les principals zones d’oci de la ciutat.

D’aquesta manera, es disposarà d’un monitoratge continu dels nivells de soroll per a “informar, però també influir, en el soroll que es genera en cada zona”. Així ho van explicar dimarts els regidors d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, i de Mobilitat Sostenible i Qualitat Acústica, Giuseppe Grezzi. Es tracta d’una iniciativa que forma part del programa Impuls VLCi i que començarà a funcionar de manera imminent.

Els dispositius ja estan instal·lats i disposats per començar a funcionar. Es tracta de 22 unitats intel·ligents de captació de soroll, que inclouen una pantalla en què es pot veure el nivell sonor en temps real, i que estan situats en els entorns de Cánovas (tres dispositius), Polo y Peyrolón (sis dispositius), el Cedre (cinc dispositius), Hondures (quatre dispositius) i Benimaclet (quatre dispositius).

Tal com va explicar el regidor Pere Fuset, “entre els beneficis podem destacar que constitueix una eina de gestió i configuració de dispositius remots que permet el monitoratge en temps real, així com la configuració de llindars d’actuació i avisos, i que suposa un sistema d’informació per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania”.

El projecte, va afegir l’edil, es desenvolupa gràcies al fet que l’Ajuntament de València és beneficiari d’una ajuda per al desenvolupament del programa de Ciutats Intel·ligents de l’Agenda Digital d’Espanya, dotat amb un pressupost de sis milions d’euros, dels quals Red.es n’aporta 4,2 i la resta, l’Ajuntament. En el cas concret del projecte de dispositius de gestió del soroll urbà, el pressupost ascendeix a 40.000 euros (39.194,48€ més IVA), licitat directament per Red.es.

El regidor de Mobilitat i Qualitat Acústica, Giuseppe Grezzi, va recordar que les mesures de millora de la mobilitat impulsades pel Govern municipal (reducció del pas de vehicles, reducció de la velocitat i millora de l’asfaltatge) han aconseguit un descens paral·lel de la contaminació atmosfèrica, i també de la contaminació acústica. “Però cal tindre també en compte”, ha afegit, “el soroll derivat de l’activitat humana, especialment el derivat de les activitats d’oci, sobretot, l’oci nocturn”, va afegir.

Per això, la nova xarxa de dispositius intel·ligents permetrà obtindre dades acústiques en temps real, de manera que des del Servei Municipal de Qualitat Acústica es podrà enviar la informació i les dades a la Policia Local de València, que podrà prendre les decisions escaients i actuar com convinga a cada moment, va explicar Grezzi. També es podran consultar les dades en temps real en el web municipal o en l’app de l’Ajuntament.

Pantalles que permetran “veure” el soroll

Les pantalles instal·lades al costat dels sensors de soroll permetran que la ciutadania puga veure directament els nivells sonors en temps real, “cosa que facilitarà també influir en el soroll generat en la zona”, va subratllar el regidor Pere Fuset, que ha agraït la col·laboració de la Regidoria de Gestió de Recursos i el suport de la regidora Lluïsa Notario en la instal·lació dels dispositius.

Totes les unitats estan geolocalitzades, i s’han instal·lat en fanals i façanes. Tal com va afirmar Fuset, es pot tindre una imatge global de la ciutat en temps real, i saber, mitjançant un codi de colors, en quins casos, on i quan se superen els llindars sonors permesos i recomanats.

A més, va afegir el regidor, el mesurament sistemàtic i el tractament i l’anàlisi de les dades permetran obtindre quadres de lectura al llarg del temps i saber-ne la incidència real per poder definir accions concretes sobre les diferents situacions. “Podrem fer estudis i planificar actuacions a priori”, va comentar.

Els veïns lamenten la falta d’informació

Sobre la implantació d’aquests dispositius, el portaveu de la taula de l’oci i el turisme de la Federació d’Associacions Veïnals de València, Toni Cassola, va comentar que l’entitat va sol·licitar fa tres setmanes “una entrevista amb Giuseppe Grezzi per saber els plans i els criteris de col·locació d’aquests sonòmetres, però sorprenentment no vam obtindre resposta”.

Cassola va afegir que hi ha “un clam en diferents punts de la ciutat pels problemes de contaminació acústica i ens sorprén que no s’haja contactat amb cap associació de veïns per fixar els criteris de col·locació”.

El dirigent veïnal va reconéixer que és “una bona notícia que es mesure el soroll i que puguem tindre resultats reals de l’impacte en moltes cases, però resulta inadmissible que tot això es faça d’esquena a les associacions de veïns i els que venen denunciant les molèsties, no s’entén a què es deu aquesta actitud, tant de bo es rectifique prompte, perquè no té sentit que es col·loquen sonòmetres en llocs on no hi ha soroll i en compte d’on els veïns consideren que són els punts calents de conflicte”.