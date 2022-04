La xarxa del 'cas Azud' es va reunir amb l'ara secretari autonòmic de Turisme per a agilitar operacions urbanístiques a Benicàssim

La trama del 'cas Azud' es va reunir amb Francesc Colomer, actual secretari autonòmic de Turisme i ex alcalde de Benicàssim, per a agilitar operacions urbanístiques en la localitat de la costa castellonenca. La xarxa corrupta, en un intent d'exportar el seu “model de negoci” fora de València (àrea d'influència de l'alcaldessa popular Rita Barberá), va elaborar un itinerari de “fites” i “terminis” per a complir el seu objectiu d'obtindre sòl per a la promoció d'habitatge protegit aprofitant l'excedent d'aprofitament que generaria l'Ajuntament de Benicàssim amb la reparcel·lació de diversos sectors del municipi a través de la mercantil Nou Biourbanisme SA, segons un escrit de la jutgessa instructora al qual ha tingut accés elDiario.es.

Així, la xarxa de presumpta corrupció massiva va arribar al llavors alcalde de Benicàssim a través d'un personatge clau: el lletrat José Luis Vera, històricament vinculat als socialistes valencians. “En aquest negoci era imprescindible la figura de José Luis Vera perquè actuara” davant el llavors alcalde de l'Ajuntament de Benicàssim, “propiciant tot tipus de reunions” amb Francesc Colomer i l'empresari Jaime Febrer. Colomer està actualment instal·lat en el nucli dur del poder autonòmic de Ximo Puig com a secretari autonòmic de Turisme.

Consultat per aquest diari, Colomer defensa que cap de les actuacions urbanístiques de la trama es va dur a terme. “Mai hauríem permés cap jugada fosca”, assegura Colomer, visiblement indignat amb les revelacions del sumari del 'cas Azud' sobre el paper de l'advocat José Luis Vera. “Soc absolutament contundent: no van aconseguir absolutament res”, rebla Colomer.

La instructora manté que Vera, per part seua, s'encarregava presumptament de mediar en operacions davant les administracions municipals amb càrrecs del PSPV-PSOE gràcies als seus “importants vincles i influències dins d'aqueix partit”. Vera va obtindre, segons ha acreditat la investigació, 1,3 milions d'euros en presumptes mossegades a través de contractes ficticis amb les empreses del promotor.

El lletrat ha sigut director de prevenció de riscos penals de l'empresa pública Divalterra de la Diputació de València (actualment en procés de liquidació). Encara que la resolució de la jutgessa instructora del 'cas Azud' retrata més aviat un alt grau de risc penal per a Vera.

Advocat i magistrat substitut en l'Audiència Provincial de València durant huit anys —amb més de 2.500 resolucions com a ponent, tal com destaca el seu currículum oficial—, José Luis Vera ha navegat sempre en càrrecs lligats al partit. Va ser assessor de l'Ajuntament de Gandia durant l'etapa d'alcalde socialista de José Manuel Orengo, actualment en l'empresa privada i durant llarg temps un dels càrrecs de confiança més pròxims al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Molt abans, Vera va ser director general de Consum de l'Executiu autonòmic del socialista Joan Lerma.

A pocs quilòmetres del sòl per a habitatges protegits de Benicàssim, l'empresari Jaime Febrer va pilotar una operació urbanística al parc natural del Desert de les Palmes a través de la mercantil Nou Biourbanisme SA. En l'operació tenia interessos l'Orde de Carmelites Descalces, propietària de 329 hectàrees de l'esplèndid paratge natural. Encara que, segons la instructora, l'objectiu era més aviat signar el conveni entre l'Ajuntament de Benicàssim i l'orde religiós que permetera a Nou Biourbanisme SA l'obtenció de sòl urbanitzaven a través de permutes.

En aqueix escenari, Vera era “necessari” perquè ja havia tingut “relacions comercials” amb l'Orde dels Carmelites Descalços, amb una vida aparentment centrada en la senzillesa i la pobresa i les arrels de la qual es remunten al segle XVI. Les gestions de Vera davant Colomer li van reportar una prestació mensual de 5.000 euros (a més d'honoraris per objectius), després d'una modificació del contracte entre Nou Biourbanisme SA i la mercantil de l'advocat. El seu despatx es va emportar en total 46.400 euros per aqueixos serveis. Encara que va haver-hi més pagaments.

PAI Ciutat de l'Oci de Benicàssim

El lletrat es va encarregar de les tasques per a un “futur conveni” entre el Govern espanyol, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló, l'Ajuntament de Benicàssim i l'Orde dels Carmelites. Tot això supeditat al fet que la signatura de l'empresari Jaime Febrer poguera obtindre l'aprofitament urbanístic d'edificabilitat del sòl propietat de l'orde religiós inclòs en el PAI Ciutat de l'Oci de la localitat costanera. De pas, l'empresa efectuaria una donació als Carmelites Descalços.

L'empresa i l'orde religiós van signar el conveni marc el 24 de maig del 2007. “Tot això reportava a Nou Biourbanisme SA una sèrie de beneficis concordes als seus interessos, en aconseguir interessos urbanístics en el PAI Ciutat de l'Oci de Benicàssim que d'una altra manera no haguera aconseguit”, resa la resolució judicial.

Els inflats honoraris del contracte de Vera fixaven una retribució de 720.000 euros, a més d´“una part fixa per import de 480.000 euros pagables a raó de 20.0000 euros mensuals i, d'altra banda, 720.000 euros condicionats tant a la signatura del conveni com a l'adquisició per part de Nou Biourbanisme SA de sòl urbanitzable en desenvolupament o a desenvolupar a Benicàssim com a contraprestació a les gestions realitzades per aquesta mercantil”.

Signat el contracte entre l'empresa i el despatx de José Luis Vera, el lletrat va percebre 266.680 euros de l'Orde dels Carmelites Descalços en dues transferències. A més dels negocis més inconfessables, José Luis Vera també ha sigut director general de la Fundació V Centenari del Naixement de Santa Teresa de Jesús, creada per l'Orde dels Carmelites Descalços.

Francesc Colomer: “Em sembla molt greu”

L'ex alcalde de Benicàssim ha mostrat la seua sorpresa pel paper de Vera i recorda que els carmelites descalços són “absolutament honorables” a Benicàssim pel seu paper com a custodis del Desert de les Palmes. “Intentar entrar a Benicàssim a través dels carmelites descalços em sembla molt greu i molt lleig”, declara Francesc Colomer. El secretari autonòmic de Turisme considera “ridícul” que Vera obtinguera algun tipus de comissió il·lícita en nom de l'orde religiós i recorda que les portes del seu despatx d'alcalde estaven obertes per a qualsevol fill de veí. “A més, amb uns tècnics municipals inflexibles”, postil·la Colomer.

El sumari del 'cas Azud' enumera les activitats del lletrat, un personatge clau dels clavegueres socialistes i a sou de les empreses de la trama del 'cas Azud', per a la mediació davant càrrecs del partit. Només per organitzar un menjar entre l'empresari Jaime Febrer i els socialistes José María Catalunya i Rafael Rubio (per a suposadament desbloquejar l'oposició a una actuació urbanística) s'hauria embutxacat 150.000 euros, segons l'acte de la jutgessa.