La trama de corrupció urbanística del cunyat de Rita Barberá va moure set milions en mossegades massives

L'advocat José María Corbín, cunyat de l'exalcaldesa de València Rita Barberá, liderava una trama de corrupció massiva vinculada a comissions il·lícites per operacions urbanístiques. Com a mínim, la xarxa corrupta va repartir aproximadament set milions d'euros entre càrrecs polítics del PP i del PSPV-PSOE, segons ha acreditat la investigació del 'cas Azud'. Quasi el 80% dels ingressos del despatx de Corbín provenia de pagaments de mossegades vinculades a adjudicacions públiques.

El Grup Axis, pertanyent a l'empresari Jaime Febrer, va moure grans quantitats de diners en efectiu que van servir per a suposadament subornar càrrecs polítics i funcionaris de l'Ajuntament de València i facilitar així operacions immobiliàries d'envergadura durant el mandat de l'alcaldessa popular. Les societats de l'empresari abonaven grans quantitats de “comissions de naturalesa il·lícita” mitjançant contractes ficticis, segons el sumari del 'cas Azud' al qual ha tingut accés eldiario.es.

Corbín, casat amb la germana i cap de gabinet de Rita Barberá, era l'“única persona amb accés directe” a l'exalcaldesa. Amb aqueix grau de familiaritat, la trama liderada per l'advocat va aconseguir nombroses pilotes urbanístiques previ pagament de comissions i regals de luxe.

L'exvicealcalde de València Alfonso Grau va rebre dos milions d'euros en comissions, repartits entre les seues filles Sofia i María Ángeles Grau González i els seus gendres Eugenio Cámara Alberola i Kent Lawrence Baker mitjançant ingressos en efectiu i compres d'immobles.

Grau, un vell conegut de la Fiscalia Anticorrupció que també està processat en el marc del 'cas Taula', tenia llogades tres caixes de seguretat en dues entitats bancàries per a guardar l'efectiu de les comissions. La investigació també esguita el llavors regidor d'Urbanisme i actual diputat autonòmic del PP Jorge Bellver, que hauria participat en unes certes operacions.

Un altre personatge clau va ser l'advocat José Luis Vera, històricament vinculat al PSOE i casat amb l'exdiputada autonòmica socialista Antonia Armengol. Vera, lletrat de l'entramat empresarial de Jaime Febrer i José María Corbín, s'hauria embutxacat 1,3 milions d'euros amb “suposades relacions comercials, contractes i facturacions fictícies” per pagaments per serveis “inexistents”. I tot això sense comptar els diners en efectiu addicional, segons un acte de la jutgessa instructora.

Vera s'encarregava presumptament de mediar en les pilotes davant les administracions municipals amb càrrecs vinculats al PSOE gràcies als seus “importants vincles i influències dins d'aqueix partit”. Per part seua, l'exsubdelegat del Govern i ex regidor socialista Rafael Rubio hauria tingut un increment patrimonial no justificat de 193.000 euros “si bé les quantitats en metàl·lic percebudes van ser superiors”. A més, en una de les trames “que es van ordir pel Grup Axis” hi ha constància que hauria rebut una comissió en metàl·lic, almenys, de 300.000 euros.

La interlocutòria de la jutgessa instructora ressenya les activitats de Jose Luis Vera, que no és militant socialista però la carrera del qual sempre ha estat vinculada al PSPV-PSOE en càrrecs d'alta responsabilitat institucional. Només per organitzar un menjar entre l'empresari Jaime Febrer i els socialistes José María Catalunya i Rafael Rubio (per a suposadament desbloquejar l'oposició a una actuació urbanística) s'hauria embutxacat 150.000 euros.

La investigació també ha detectat abundants regals nadalencs als polítics i les seues esposes, a més de funcionaris de l'Ajuntament de València. Mentre que José María Catalunya, ex tresorer del PSPV-PSOE investigat en la causa, Rubio i Vera solien rebre botelles de vi, els populars Alfonso Grau i Jorge Bellver van ser obsequiats amb plomes i rellotges de luxe, a més de peces de la marca Loewe.

L'esquema de corrupció massiva vinculada a l'urbanisme va funcionar com la seda i la presumpta trama va exportar el seu “model de negoci” a altres municipis com Xixona, Burjassot o Benicàssim. La xarxa corrupta va utilitzar quatre vies per al pagament de les comissions: contractes ficticis (especialment en el cas de Corbín i Vera), pagaments en efectiu, compravendes per preus inferiors al realment abonat i lliurament de regals “a la pràctica totalitat dels investigats” en el marc del 'cas Azud'.

El sumari també relleva l'alt nivell de vida dels presumptes membres de la trama. Alfonso Grau, antiga mà dreta de Rita Barberá, va adquirir quatre vehicles BMW i un Mini Cooper. Quasi mig centenar d'investigats en la causa figuren vinculats a caixes de seguretat en entitats bancàries, suposadament utilitzades per a ocultar en lloc segur les comissions cobrades durant el mandat de la desapareguda alcaldessa Rita Barberá.