El diputat autonòmic del PP Jorge Bellver, imputat en el cas Azud per corrupció urbanística a València en època de Barberá

El cas Azud, que investiga el jutjat d'Instrucció número 13 de València i en el qual s'investiga a 58 persones per corrupció urbanística a l'Ajuntament de València en l'etapa de Rita Barberá com a alcaldessa de la ciutat, ha esguitat a l'actual grup popular en les Corts Valencianes, i més concretament a un dels seus diputats, Jorge Bellver.

Tal com ha avançat el diari Las Provincias, el promotor urbanístic Jaime Febrer -també investigat en la causa- va regalar un rellotge de luxe a Bellver, llavors regidor de l'equip de Barberá. Es tracta d'un objecte de luxe el valor del qual estaria entre els 2.000 i els 3.000 euros, segons la documentació intervinguda. I no hauria sigut l'únic regal que va rebre el diputat autonòmic, qui també hauria sigut obsequiat amb una maleta valorada en al voltant de 1.000 euros.

La investigació ha de dilucidar si aqueix present va servir per a comprar la voluntat del regidor del PP, encara que la resolució, sempre segons la informació publicada per Las Provincias, apunta al fet que Bellver va afavorir al constructor en una operació en la qual es va compensar un deute econòmic de l'Ajuntament a deu centres educatius a canvi de parcel·les a la ciutat.

Segons ha confirmat el Parlament autonòmic, a les Corts Valencianes encara no ha arribat cap petició per part del jutjat. Recordar que Bellver, per la seua condició de diputat -és, a més, vicepresident segon de la Mesa de la cambra- és aforat.