Ximo Puig anuncia una desescalada de les restriccions després de les Falles: “L’objectiu és que el 9 d’Octubre siguem una comunitat immunitzada”

Unes Falles segures per a afrontar una desescalada amb la vista posada en el 9 d’Octubre. Aquest és el cronograma que s’ha marcat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per a l’inici del nou curs. En una entrevista en Onda Cero, Puig ha anunciat la convocatòria d’una reunió de la Mesa Interdepartamental que decidirà “com s’inicia la desescalada fins al 9 d’Octubre”. “La cosa més òbvia és que s’encete un procés d’obertura i de flexibilització de les restriccions”, ha afirmat Puig.

El president de l’executiu valencià ha advertit de la “gran responsabilitat com a comunitat davant Espanya”, amb la celebració de les festes més capdavanteres de la ciutat i ha demanat “fer les coses adequadament”. “La corresponsabilitat espere que finalment siga el senyal d’identitat de les Falles”, ha afegit Puig, que ha destacat que la incidència acumulada ja està per davall de 200 casos.

“Aquests dies els serveis epidemiològics de la Generalitat Valenciana estan estudiant els set paràmetres que s’utilitzen per a les restriccions”, declara el president, que assegura que l’executiu autonòmic actuarà en funció d’allò “que els experts ens diguen”. “La pandèmia continua estant fora, a pesar que les xifres van millorant per l’impacte positiu de la vacunació, encara hi ha persones que emmalalteixen i moren”, ha advertit.

Encara que ha reconegut que “les vacunes tenen les seues pròpies limitacions” per les noves variants del coronavirus, Puig ha celebrat que el 76% de la població valenciana major de 12 anys tinga la pauta completa (el 87,7% amb una primera dosi).

Amb aquest panorama sociosanitari, el president ha assegurat que el gran objectiu és que el 9 d’Octubre, la valenciana “siga una comunitat immunitzada”.