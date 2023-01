El Ayuntamiento ultima la aprobación del plan urbanístico del nuevo estadio sin que el Valencia CF se haya pronunciado

La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, presentó el pasado 20 de diciembre el borrador del nuevo convenio urbanístico que establece los requisitos que debe incorporar el nuevo estadio del Valencia CF, el presupuesto del polideportivo de Benicalap, y las condiciones que debe cumplir para poder vender el suelo comercial y residencial con el objetivo de financiar las obras.

Gómez comentó entonces que el Valencia CF ya no tenía excusas para no dar una respuesta oficial a las condiciones que se plantean que persiguen que todas las plusvalías del suelo que le ha dado la ciudad se inviertan en el nuevo estadio y ya advirtió que de no recibir una respuesta antes del 11 de enero, el Ayuntamiento iniciaría el expediente para aprobar las fichas urbanísticas por su cuenta porque tiene las competencia en materia urbanística para hacerlo. La vicealcaldesa se pronunció así tras las polémicas declaracioens de la presidenta de la entidad, Lay Hoon, criticando la lentitud de la administración en la presentación del documento.

Sin embargo, casi un mes después, el club no ha dado una respuesta al Ayuntamiento sobre el mencionado convenio, lo que al parecer, tiene previsto hacer a finales del presente mes.

Con todo, el Ayuntamiento no está dispuesto a esperar mucho después de las prisas mostradas por la entidad deportiva y, tal y como ha anunciado este lunes la concejala socialista, el departamento de Urbanismo ultima el inicio del trámite administrativo para aprobar las fichas urbanísticas del convenio.

“Los plazos los marcamos nosotros, el Ayuntamiento de València no espera a nadie porque es dar seguridad jurídica al club, no al máximo accionista, el club y a la propia ciudad sobre los plazos y el desarrollo de las obras del nuevo estadio. Vuelvo insistir en la necesidad continua de generar conflicto con cualquier cosa, me sorprende la actitud que se está teniendo en los últimos meses al respecto, nostros estamos intendando dialogar, negociar y llegar a acuerdos y me sorprenden las continuas provocaciones con respecto a determinadas cuestiones que no tienen importancia”, ha dicho Gómez.

La vicealcaldesa ha insistido en que “el Ayuntamiento tiene claro lo que va a hacer, el Ayuntamiento representa al interés general por lo tanto no espera y tenemos todo muy avanzado ya para poder aprobarlo”.

Fichas urbanísticas

Como informó elDiario.es, la primera parte del convenio, la urbanística, mejora las condiciones de la ATE. En concreto, en la parcela del viejo Mestalla se prevé sacar del subsuelo a una zona por determinar los 35.000 metros cuadrados de terciario, con el consiguiente aumento de rentabilidad para el club, mientras la ciudad ganará más zona verde en ese espacio que iba a estar ocupado por los accesos a la zona comercial.

Las fichas urbanísticas remitidas al Valencia CF fijan como primer requisito que la comercialización del terreno terciario del estadio de Corts Valencianes está condicionada a garantizar el polideportivo de Benicalap. Es decir, el club debe ingresar al Consistorio el coste actual de la licitación del proyecto (en torno a 9 millones de euros) para poder vender los 41.700 metros cuadrados de suelo terciario junto al nuevo estadio. Así, será la corporación municipal la que lo construya, una vez reciba el dinero.

En cuanto a las condiciones de gestión para la zona A (Antiguo Mestalla), el desarrollo del PAI de Mestalla se supedita a que se solicite y se otorgue la licencia de edificación de obras para la conclusión de la construcción del nuevo estadio y que se acredite por el promotor el efectivo inicio de tales obras.

Además, una vez aprobado dicho PAI y presentado por el urbanizador el Proyecto de Reparcelación, será también requisito necesario para la aprobación e inscripción en el Registro de la Propiedad de dicho Proyecto de Reparcelación (lo que permite empezar a vender las viviendas) “que las obras de construcción del nuevo estadio hayan finalizado y éste se encuentre en condiciones de ser puesto en funcionamiento, así como que se hayan ejecutado y recibido por el Ayuntamiento las obras de urbanización del entorno del Nuevo Estadio y se hayan ejecutado las medidas correctoras indicadas en el Estudio de Movilidad para la zona B ”Corts Valencianes“.

Condiciones del estadio

Como explicó Sandra Gómez, el estadio deberá tener un aforo inicial de 70.000 espectadores y en cuanto al estadio, ha explicado que no se ha concretado una cifra de plazas: “Lo hemos dejado abierto para buscar alternativas si hay problemas con los sótanos, se pueden buscar soluciones en terrenos en superficie, pero entendemos que por los parámetros que establecen organismos oficiales como la Federación Española de Fútbol, para que no haya un problema de movilidad cada vez que haya partido, la cifra debería rondar las 1.000 plazas, nunca 200 como plantearon en el último proyecto”. Además, ha añadido que se incluye la cubierta fotovoltaica pese a no estar en la ATE porque fue un compromiso del club con el alcalde Joan Ribó y que se mantiene la exigencia de que se incluya una solución técnica que permita incorporar en un momento dado una pista de atletismo desmontable.

En cuanto al polideportivo, un estudio de la Fundación Deportiva Municipal cifra el coste del proyecto aprobado entre el club y el Ayuntamiento en 9,8 millones de euros con IVA, que luego el club se podría descontar, según Gómez.