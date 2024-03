Badenas justifica la presencia de Flores, condenado por maltrato, en un Foro de Valores: “Muchas personas han tenido sus cosas”

“Esa condena ya hace mucho tiempo que fue dictada y si tuviéramos que someter a cada uno de los conferenciantes al requisito de no tener antecedentes me imagino que muchos no podrían dar conferencias porque hay muchas personas que a lo mejor han tenido sus cosas. Normalmente no se le pregunta a nadie sobre si tiene o no un antecedente de cualquier tipo, sino sobre su condición académica”.

El segundo teniente de alcalde de Vox y y concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, se ha pronunciado en estos términos para justificar la presencia del diputado nacional de su mismo partido, Carlos Flores Juberías, condenado por violencia psicológica hacia su mujer en 2002, al foro ‘Liderazgo con valores’ que organiza este viernes la fundación municipal de fomento de empleo València Activa. Un foro que además viene a sustituir al de ‘Liderazgo Femenino’ que se venía desarrollando en el anterior mandato.

“La persona que inaugura la jornada es un catedrático de derecho constitucional y va a hablar en su condición de catedrático como van a intervenir representantes de todas las universidades públicas y privadas valencianas. El profesor Flores está suficientemente capacitado por su condición académica para impartir una conferencia sobre valores y principios constitucionales en el liderazgo”, ha insistido Badenas, socio de Gobierno de la alcaldesa del PP, María José Catalá.

La apertura de la jornada correrá a cargo de Ignacio Varona García, secretario del Patronato de la FEBF, cuyas palabras antecederán a la conferencia inaugural de ‘Los valores constitucionales y su impacto en el liderazgo’, impartida por Flores Juberías como catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València, que será presentado por el notario valenciano Ubaldo Nieto.

Sobre la eliminación del foro de ‘Liderazgo Femenino’, Badenas ha afirmado que “la jornada que estaba prevista sobre liderazgo femenino tenía un coste de 107.000 euros para cuatro horas de ejecución y se ha sustituido por esta que no llega a los 10.000 o 15.000 euros y en lugar de hablarse de liderazgo exclusivamente femenino, se va a hablar de liderazgo generalizado con valores, liderazgo de las personas, de todas las personas con independencia de su sexo, raza o religión, liderazgo basado en valores constitucionales”.

PSPV critica la presencia de Carlos Flores

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, denunció este miércoles que el equipo de Gobierno de María José Catalá sustituirá el foro de Liderazgo Femenino por el foro de Liderazgo en Valores que inaugurará el diputado de Vox Carlos Flores Juberías, condenando por maltrato.

Gómez recordó a Catalá las palabras que dijo cuando Vox eliminó de los estatutos de València Activa las políticas activas de empleo dirigidas a mujeres y borró directamente la palabra mujer, una situación que investiga el Síndic de Greuges. “Dijo que no daría ningún paso atrás en igualdad y que la alcaldesa llegaría donde no llega Vox pero la realidad es que ha claudicado de nuevo ante sus socios”, ha advertido.