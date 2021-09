El barrio valenciano de Orriols clama contra la delincuencia y reivindica la integración multicultural: "¡Con delincuencia, no hay convivencia!"

"¡Ribó, escucha, el barrio está en lucha", "¡con delincuencia, no hay convivencia!", "¡Orriols, unida, jamás será vencida!". Estos han sido los lemas más coreados en la manifestación que han protagonizado este miércoles partir de las 19.30 horas centenares de vecinos y vecinas de diversas nacionalidades y etnias, los han cuales han recorrido las calles más conflictivas del barrio en un ambiente festivo para exigir al Ayuntamiento de València soluciones para atajar el aumento de reyertas y de tráfico de drogas registrado en los últimos meses.

Según ha explicado una de las vecinas asistentes a la protesta (prefiere no identificarse), "llevamos toda la vida en el barrio y nunca lo hemos visto tan mal como ahora, pedimos soluciones, por ejemplo, la instalación de una comisaría de policía". Otra residente ha afirmado que "en el último mes han entrado a robar en nueve viviendas y una joyería".

Los asistentes han afirmado que el principal problema es la lucha por el negocio de la droga por parte de diferentes bandas. La plataforma Orriols en Lucha afirma que se trata de una situación derivada de la creciente ocupación ilegal de viviendas.

"Llevo aquí 65 años, he visto a mis hijos y nietos jugar en la calle sin problemas, pero ahora es imposible por la venta de droga a todas horas. Que la Policía pase de vez en cuando no soluciona nada, hace falta una presencia permanente. Por las noches es imposible dormir hasta las 3.00 o las 4.00 de la madrugada, me he tenido que habilitar la habitación en una zona interior de mi casa porque es imposible dormir", ha relatado otra vecina.

Durante la marcha ha habido varias intervenciones de miembros de colectivos que trabajan por la integración multicultural que han reivindicado la riqueza que aporta y la buena convivencia que se siempre se ha vivido en el barrio y han rechazado cualquier actitud xenófoba, unas intervenciones aplaudidas por los asistentes.

Uno de los manifestantes más activos en este sentido ha sido Mohamed Umbairi, natural de Mauritania y portavoz de la asociación Unión Africana, quien ha comentado a elDiario.es que "aquí lo que hay es un problema de delincuencia en el barrio por por parte de personas que no saben convivir y traen problemas al barrio, entonces vamos a combatir la delinciuencia venga de donde venga".

Umbari ha explicado que lleva 20 años viviendo en el barrio y ha sido elegido dos veces presidente de Orriols Convive "por los vecinos y vecinas en asamblea, lo que demuestra que aquí no hay ningún tipo de problema con la inmigración" y ha añadido que "hay un partido que ya ha hecho varios actos y que quiere aprovechar estos problemas para criminalizar a la inmigración, pero aquí no hay un problema con la inmigración".

La plataforma Orriols en Lucha está integrada por el Centro Cultural Islámico, la Iglesia evangélica de Barona, la Asociación de Comerciantes, València Acoge, África en el Corazón, el AMPA del CEIS Bartolomé Cossío, la asociación Altius, la Asociación Mujeres e Infancias del Mundo, el colegio Marni, responsables del colegio Mercerator y la Asociación Orriols Convive. Por su parte, la asociación de vecinos de Orriols, aunque no está integrada, también ha asistido a la protesta al venir denunciando también desde hace tiempo estos problemas.

El Ayuntamiento de València, por su parte, ha constituido la mesa de trabajo entre las concejalías y representantes de los vecinos y de las entidades del barrio de Orriols para atajar los problemas de degradación y de delincuencia denunciados por los vecinos.

El alcalde, Joan Ribó, reunió este martes en el Hemiciclo municipal la mesa de trabajo que era una de las medidas demandadas por el vecindario y el tejido asociativo del barrio con la que se comprometió el alcalde en el encuentro que mantuvieron hace tan solo una semana.

Durante la reunión las concejalías han planteado una batería de proyectos e iniciativas, muchas de los cuales se pondrán en marcha a lo largo de este trimestre. Entre los compromisos adquiridos está el de continuar con el dispositivo policial en el barrio hasta que se solucionan los problemas de convivencia e inseguridad. Según el alcalde Joan Ribó "Orriols se merece tener seguridad y unas condiciones dignas como cualquier otro barrio de València".