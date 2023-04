Benimaclet debate su conexión con la huerta con polémica: la propuesta municipal descarta soterrar la ronda y reducir viviendas

La forma en la que debe de desarrollarse el barrio de Benimaclet, en València, hasta la ronda norte y su conexión con la huerta vuelve a abrir una brecha entre la Concejalía de Urbanismo que dirige la vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, y los colectivos vecinales del barrio, principalmente la asociación de vecinos y Cuidem Benimaclet. También con los socios de Compromís en el Gobierno municipal.

La delegación de Desarrollo Urbano celebró el pasado 19 de abril un taller en un local de Benimaclet para que los vecinos y vecinas del barrio pudieran conocer de primera mano el nuevo Plan Especial, así como participar en algunos aspectos del documento urbanístico que, según fuentes de Urbanismo, tiene como objetivo convertir este espacio en un barrio de 15 minutos donde la ciudadanía disponga de todos los servicios de proximidad a una distancia máxima de 15 minutos a pie o en bicicleta: “El Plan Especial contribuirá a reequipar el barrio con nuevas dotaciones, crear oportunidades laborales cerca de los residentes y mejorar la calidad del espacio público”, dijeron las mismas fuentes. Como novedad, incluye contempla dos pasarelas sobre la V-21 para conectar la zona de la Alquería de Serra con la zona de la Politécnica.

El acto, en el que intervinieron miembros del equipo redactor que lidera el arquitecto José María Ezquiaga, se celebró en la Biblioteca Municipal Carola Reig Salvà, ubicada en la calle de Francesc Martínez, 32, lo que ya de por sí desató las primeras quejas puesto que el local se quedó pequeño y muchos de los asistentas no pudieron acceder.

Tras el mencionado taller se abrió la consulta ciudadana para que la ciudadanía pueda votar por la solución que se crea más conveniente a cada uno de los temas propuestos. La votación se puede llevar a cabo a través de la página web plaespecialbenimaclet.es, donde está a disposición de todas las vecinas y vecinos toda la información durante 15 días.

En concreto, se trata de definir el ámbito del Área Funcional que está delimitado por la avenida de Alfahuir, la ronda Norte, la avenida de Cataluña y la avenida de Primado Reig. Integra fundamentalmente el barrio de Benimaclet y, parcialmente, los barrios de Camí de Vera y Sant Llorens, así como el Sector de suelo urbanizable SUP T-4 Benimaclet. “Este ámbito cuenta en la actualidad con una población de 32.962 habitantes y un parque residencial de 17.000 viviendas”, detalló la vicealcaldesa.

Gómez recordó que este taller de participación se produce después de la consulta pública sobre el Plan Especial de Benimaclet que se realizó el pasado mes de junio de 2022 y que sirvió de base al equipo redactor liderado por el arquitecto José María Ezquiaga, Premio Nacional y Europeo de Urbanismo, para trazar la primera versión de la intervención urbanística.

Críticas vecinales

Una vez desarrollado este taller, la Asociación Vecinal de Benimaclet concluyó que no se había planteado un verdadero proceso participativo: “Entre otras razones porque no se ha permitido el acceso a todos los vecinos y vecinas que han acudido, al no haber buscado el Ayuntamiento un lugar adecuado. Pero también porque no se ha admitido debatir desde la Concejalía ninguna propuesta planteada, como por ejemplo la cuestión de la reducción de edificabilidad que tanto preocupa a los vecinos y vecinas o el soterramiento de un tramo de la ronda norte para conectar el barrio con la huerta. Desde la asociación ya se anticipaba que, lamentablemente, era previsible que este taller, organizado de esta manera, se alejara mucho de la reflexión sobre las cuestiones de fondo. Es decir, sobre qué se quiere hacer en los terrenos del PAI”.

A pesar de todo, la entidad vecinal continúa dispuesta a debatir con la concejala de Urbanismo, “aunque durante toda la legislatura la propia Sandra Gómez no haya accedido a hacerlo”.

La Asociación Vecinal de Benimaclet acudió al taller “con los deberes hechos” tras su contribución en el desarrollo de tres proyectos alternativos, los cuales contaron con una amplia participación vecinal y de entidades: “Concurso de Ideas al PAI” (2015), “Benimaclet es Futur” (2017), y “Benimaclet, porta a l´Horta” (2020).

Desde Cuidem Benimaclet exigieron al Ayuntamiento que paralice la redacción del Plan hasta llegar a un acuerdo con los colectivos del barrio sobre las cuestiones urbanísticas estructurales que el instrumento del Plan Especial permite modificar

Al respecto, lamentaron que la propuesta municipal “no plantea en ningún momento el debate de desclasificar los terrenos y hacerlos no urbanizables; tampoco se ha hablado de reducir la edificabilidad marcada inicialmente por el Plan General y que es la que exige Metrovacesa, en contra de lo que viene reivindicando desde hace años el vecindario”.

Además, criticaron que tan solo les presentaron una encuesta “donde solo podemos contestar a ocho preguntas anecdóticas escogiendo entre opciones cerradas, sin dejarnos dar nuestra opinión”. Por todo esto, reclamaron “la aplicación vinculante de las demandas vecinales estructurales: desclasificación del suelo, disminución del número de viviendas, disminución de las alturas y disminución del efecto barrera de la ronda norte”.

Choque entre Gómez y Robles

La vicealcaldesa y candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha asegurado que, si es elegida alcaldesa, garantizará que “todas las voces de Benimaclet cuenten y sean escuchadas. Todo el mundo debe tener claro que su opinión no vale más que otra y, por lo tanto, lo primero es que en cualquier proceso participación tiene que imperar el respeto porque la ciudad es diversa y cada uno quiere en su barrio una cosa”.

Gómez ha subrayado que en el futuro diseño “pueden caber todos los usos, pero lo que no puede haber es que haya voces que se quieran imponer a otras. En este sentido, sí que quiero garantizar a todos los vecinos y vecinas de Benimaclet que van a tener una alcaldesa con la que van a poder estar tranquilos porque va a garantizar que todas las voces y todas las posturas de Benimaclet sean escuchadas”, ha indicado.

Por su parte, la síndica de Compromís en las Corts, Papi Robles, criticó que “hay quien piensa que un proceso participativo es ir a decirle a la gente lo que quieres hacer” y añadió: “En los tres que se han hecho de verdad en Benimaclet ha quedado claro que queremos ser un barrio de huerta, no al lado de la huerta, y ser pioneros del uso de espacios comunitarios y que las promotoras no especulen”.

Por este motivo, aseguró que desde Compromís se comprometen a “reducir la edificabilidad, conseguir dotaciones y aumentar zonas verdes”.