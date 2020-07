Compromís y PSPV mantienen las discrepancias sobre la validez de la última reunión de la comisión que investiga el robo en EMT València

Los grupos municipales de Compromís y PSPV, socios de Gobierno en el Ayuntamiento de València, han tratado de quitar hierro a la polémica suscitada este lunes en el seno de la reunión de la comisión que investiga el robo de 4 millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), aunque ambas formaciones han evidenciado que lejos de haber acercado posturas en las últimas horas, mantienen las discrepancias.

Tal y como ha informado eldiario.es, los tres miembros del consejo de administración de la entidad por parte de la coalición valencianista, Giuseppe Grezzi, Lucía Beamud y Pilar Soriano, se ausentaron del encuentro que había convocado la presidenta de la comisión, la socialista Elisa Valía, para abordar una prórroga hasta septiembre del uso de los ordenadores que contienen las videoactas de las declaraciones de los diferentes comparecientes.

Según diversas fuentes, Valía convocó la reunión vía whatsApp el pasado viernes. En su mensaje a los miembros del consejo propuso tratar la cuestión de los ordenadores tras la sesión del consejo de administración prevista para este lunes. Finalmente, se acordó con la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) y sin los socios de Gobierno de Compromís que los consejeros puedan quedarse los ordenadores para analizar las diferentes declaraciones de la comisión hasta septiembre.

Mientras para Compromís la reunión no se convocó de manera formal y los acuerdos por tanto carecen de validez, el PSPV sostiene que todo se hizo legalmente y por tanto los consejeros pueden quedarse los ordenadores con toda la información hasta septiembre.

Al respecto, el alcalde de València, Joan Ribó, ha comentado este martes que "una convocatoria hecha por WhatsApp no me parece la manera más normal de hacer una reunión del Ayuntamiento, era una convocatoria sin orden del día y por tanto los compañeros de Compromís entendieron que no era legal".

Ribó ha añadido que desconoce si es legal o no, pero ha afirmado que es algo "anormal, no es una manera habitual en un ayuntamiento grande hacer convocatorias de una reunión formal por WhatsApp".

Sobre la validez del acuerdo alcanzado, ha afirmado que los compañeros de Compromís estudiarán si es válido o no, pero a continuación ha tratado de quitarle importancia al asunto, si bien ha reconocido que abordarán el tema con los socios del PSPV: "Se va tratar el tema, pero sin darle demasiada importancia, yo creo que las cosas tienen la importancia que tienen, los dramas para las cosas serias, esto es un tema de procedimiento".

En cuanto a la posibilidad de que los diferentes consejeros de la EMT puedan quedarse los ordenadores hasta septiembre, Ribó se ha mostrado sorprendido puesto que han estado "los han tenido mucho tiempo como para poder analizarlos y en muchos plenos se ha dicho que la comisión de investigación se estaba alargando demasiado; entiendo que estaba acordado que se devolvieran esta semana y que ha habido tiempo suficiente".

Por su parte, la presidenta de la comisión de investigación, Elisa Valía, ha explicado que "el consejo de administración se convocó el viernes a las 15.00 horas de la tarde y como no tenía la seguridad de que si convocaba la reunión de la comisión por mail llegara a todos los miembros, elegí la fórmula del WhatsApp para poder verificar que todo el mundo había leído la convocatoria y sabía que se iba a celebrar esa sesión de la comisión a continuación del consejo".

Valía ha advertido de que hay "pruebas fehacientes de que todo el mundo estaba convocado y por tanto hay que hablar del fondo de la cuestión que es que todos los grupos seguimos trabajndo en las conclusiones y lo más razonable es que mientras trabajas en esas conclusiones tengas acceso a toda la documentación".

La también concejala socialista ha afirmado que se acordó "por unanimidad de los partidos presentes (PSPV, PP, Ciudadanos y Vox) extender el plazo para analizar la información de los ordenadores hasta el 30 de septiembre sin perjuicio de que se pueda alargar o acortar si así se decide".