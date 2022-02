El coste de la Copa del América que el Gobierno valenciano debe decidir este mes: 80 millones más infraestructuras

"No está descartado, pero la realidad es que la posibilidad de que se celebre la Copa del América en València es muy compleja. De entrada no estamos en contra, pero se están evaluando los costes reales y una vez estén claras todas las cifras se tomará una decisión contando con el Gobierno de España y el Ayuntamiento; de entrada no estamos en contra, no hay ningún prejuicio, se analizará y se hará lo mejor pensando en la ciudad y en el interés general".

Así se ha pronunciado en declaraciones a elDiario.es el secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Joan Calabuig, con respecto a la situación actual de la posible candidatura de València para acoger la 37 edición de la Copa del América.

Calabuig ha afirmado que, tras los contactos directos que ha habido con el CEO del Team New Zeland, Grant Dalton, equipo de debe elegir la sede y cuya prioridad es València, y los posteriores con el Real Club Náutico, sus únicos interlocutores válidos en la ciudad, ya tienen claro que la administración autonómica debería aportar un aval de 80 millones de euros. De ellos, 30 millones corresponden al canon y los 50 restantes a gastos de organización de la competición.

Además, en estos momentos se está realizando un minucioso estudio económico con el coste adicional que supondrían las infraestructuras que habría que habilitar y que también correrían a cargo de la administración, tales como las bases de los equipos o un centro internacional de prensa ya sea en edificios nuevos o ya existentes, pero que en cualquier caso habría que remodelar para un nuevo uso.

"Es cierto que la entrada de patrocinadores privados abarataría todos estos costes, pero nadie nos garantiza cuántos patrocinadores ni con qué cuantías entrarían, por lo que para tomar una decisión la administración se debe poner en el peor de los casos, es decir, en el coste máximo que debería asumir de entrada", ha explicado el secretario de Presidencia, quien ha agradecido el trabajo y la buena sintonía con el Club Náutico de València.

Calabuig ha añadido que una vez tengan claros todos los costes económicos, hablarán tanto con el Gobierno de España, como el Ayuntamiento y con la Diputación para ver su predisposición y con toda la información, tomarán una decisión: "Antes de que finalice este mes de febrero daremos una respuesta".

El pasado 17 de septiembre se debía anunciar la sede entre Jeddah (Arabia Saudí) y Cork (Irlanda), opciones que no acaban de gustar a Dalton, por lo que dentro de sus potestades como defensor del título, decidió aplazar la decisión.

Un mes más tarde, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, se mostró favorable a su celebración y afirmó que la Copa América era "una buena oportunidad para la ciudad" y añadió que sabía que "el proyecto contaba con carta de adhesión de la CEOE (la Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y de sectores como el taxi, la hostelería o los alojamientos".

Sin embargo, el periódico neozelandés RNZ hizo públicos los balances de la última edición de la Copa del América celebrada en su país, en Auckland. Según informa en una noticia del pasado 20 de julio "Nueva Zelanda tuvo una pérdida de 156 millones de dólares neozelandeses (al cambio 94 millones de euros) por albergar el evento de la Copa América en marzo", si bien es cierto que en un contexto de pandemia.

Hosteleros y taxistas apoyan la celebración del evento

Hosteleros, taxistas y empresas náuticas se han unido para lanzar una 'carta abierta' de apoyo a la candidatura de València como sede de la Copa América. En total, son nueve las asociaciones empresariales que firman la misiva con la que quieren mostrar su "interés" para que la Copa América se celebre en la ciudad.

Se trata de la Federación de Ocio, Turismo Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur), la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat, Valencia Premium, Menjar i Viure, AEMV y Unión de Empresas Náuticas.

Para estas asociaciones la posibilidad de que la competición se celebre en València es una "oportunidad histórica" por lo que quieren mostrar su "compromiso" y su "deseo de colaborar en todo lo necesario para hacerla realidad".

Las asociaciones firmantes valoran "muy positivamente los pasos que se están dando desde la Administración para diseñar una propuesta seria y consistente que permita finalmente convertirnos en sede de la Copa América, y aprovechar la notoriedad y la generación de riqueza a todos los niveles que este evento traerá, no sólo a la ciudad, sino a toda la Comunitat Valenciana", concluye la carta.