Intersindical denuncia el uso partidista por el PP del gabinete de prensa del Ayuntamiento de València

La sección sindical de STAS Intersindical ha denunciado el supuesto uso partidista del gabinete de prensa del Ayuntamiento de València por parte del grupo municipal del PP y de la alcaldía que preside María José Catalá.

La gota que ha colmado el vaso de esta situación, según ha explicado la mencionada organización sindical a elDiario.es, es la nota de prensa que se remitió el pasado viernes tras la rueda de prensa en la que la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, explicó la creación de una nueva tasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos por la que se repercutirán 47,6 millones de euros a los ciudadanos a partir del año que viene.

El titular de la nota de prensa institucional con el membrete del Ayuntamiento y firmada por el gabinete de comunicación fue: “El Ayuntamiento confirma la bajada de impuestos aprobada para 2024 ante el ”basurazo“ de Sánchez”.

Según Intersindical, esta nota de prensa no reunía los mínimos exigibles de neutralidad que requiere un comunicado institucional: “Estamos viendo notas de prensa que llegan al gabinete que no van en la línea de neutralidad requerida; las notas del Ayuntamiento deben ser ajenas a valoraciones políticas y se deben centrar más en la información institucional. De no ser así, se deberían enviar directamente desde el grupo municipal interesado, pero no desde el gabinete como una nota del Consistorio”.

Las mismas fuentes han explicado que el gabinete hace sus propias notas prensa, pero que en ocasiones llegan al gabinete propuestas de notas de prensa redactadas parcial o totalmente por el equipo de asesores de alcaldía o de las diferentes concejalías para que se les acabe de dar forma y se reenvíen desde los canales del gabinete de prensa, momento en el que se produce el conflicto si el escrito resulta demasiado tendencioso.

Preguntados por si les consta alguna situación parecida durante el pasado mandato, cuando gobernaban Compromís y el PSPV, desde Intersindical han comentado que no les consta, aunque puntualizan: “Eso no significa que no sucediera, pero si pasó algo parecido desde luego nosotros al menos no fuimos conocedores”.

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha denunciado que tienen constancia ya de “dos denuncias internas por la manipulación informativa en las notas de prensa oficiales del Ayuntamiento que deberían ser neutrales y de servicio público” y ha añadido: “Vamos a pedir explicaciones a Catalá por estos hechos y a poner en conocimiento de la Unió de Periodistes estas denuncias que son muy graves y nos ponen en alerta del desprecio que están ejerciendo el PP y Vox imponiendo el criterio de los comisarios políticos a los profesionales del periodismo. La información veraz por parte de las instituciones es un derecho, y el PP y Vox están manipulando y mintiendo a la ciudadanía para tapar su nefasta gestión”.

Preguntados al respecto por este diario, desde el equipo de comunicación del equipo de Gobierno no hicieron comentarios al respecto.

Reubicada una asesora del PP que estuvo en el gabinete

Intersindical ya se dirigió por escrito a la Concejalía de Personal del Ayuntamiento de València para pedir información sobre las tareas, las funciones y la ubicación física de una asesora, personal eventual del Ayuntamiento, contratada a propuesta del Grupo Municipal Popular.

Los hechos se produjeron en noviembre del pasado año. La nueva asesora estuvo instalada en la misma sala que el personal funcionario, en las dependencias del gabinete de comunicación, donde se le adscribió su puesto de trabajo: la mesa y silla, el equipo informático y las tareas de redacción diarias. Tras la denuncia, la asesora fue reubicada.

La sección sindical denunció que esta situación vulneraba de forma “flagrante” el Estatuto Básico del Empleado Público, que en el artículo 12.1 concreta que el trabajo del personal eventual se debe limitar a la realización de funciones “expresamente calificadas como de confianza o de asesoramiento especial”, y el artículo 87.i especifica que solo podrán realizar funciones de “asesoramiento político”. En la misma línea, el hecho de que la asesora ejerciera las funciones propias del personal funcionarial va en contra del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno, que dice que en ningún caso podrá “realizar otras tareas reservadas a los funcionarios”.

Del mismo modo, según afirmaron, esta actuación ponía en peligro la calidad del servicio público, dado que la asesora, que se ocupaba de redactar noticias, trabajaba por la imagen Grupo Municipal Popular y no por la de la institución del Ayuntamiento, que no tiene adscripción política, trabajo que debe quedar en manos del personal funcionario de la casa.