Pacto entre Badenas y Catalá por el nuevo estadio del Valencia CF: habrá beneficios urbanísticos cuando Lim cumpla con la ciudad

La alcaldesa de València, María José Catalá, y su socio de Gobierno, el segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, han anunciado este jueves un pacto para desbloquear la situación del nuevo estadio del Valencia CF.

El anuncio se ha 48 horas después del pleno en el que votaron en contra de una moción del PSPV en la que planteaban que se incluyeran en las fichas urbanísticas las condiciones del coliseo y que se exigiera a Lim una fianza previa al desorrollo de los aprovechamientos urbanísticos, y 24 horas después de que el club anunciara la firma de un acuerdo con Atitlan para la venta de los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario ubicado junto al recinto de Cortes Valencianas, condicionado a la aprobación de las mencionadas fichas.

Badenas ha sido el encargado de avanzar el acuerdo que implica que “no se conceda ningún tipo de beneficio urbanístico a Peter Lim sin que antes cumpla con la ciudad y con el valencianismo”. Según esta afirmación del propio Bedenas, esto implicaría que una vez el club abone el polideportivo de Benicalap y termine el nuevo estadio, obtendría los beneficios urbanísticos previstos en las fichas de gestión que hasta ahora han estado bloqueadas por falta de acuerdo político. De ser así´y a falta de ver la literalidad y la letra pequeña del acuerdo, supondría un importante cambio de postura del portavoz municipal de Vox, quien hasta ahora siempre había dicho que no facilitaría al Valencia CF ningún tipo de beneficio mientras Peter Lim fuera su máximo accionista.

Badenas ha añadido que con este pacto pretende “el cumplimiento estricto de la legalidad” y que el club pueda recuperar todos los aprovechamientos urbanísticos sin ninguna contraprestación a partir del 3 de agosto. “Exigiremos el cumplimiento íntegro de lo dispuesto en los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y el Valencia CF”, ha añadido.

Sobre la moción presentada en el pasado pleno por el grupo socialista, Badenas ha señalado que “adolecía de eventuales vicios de legalidad, por lo que ante esa situación no podíamos respaldar una moción porque darle aire a Lim y seguir disfrutando de los beneficios urbanísticos”, a pesar de que se le exigían avales.

Posteriormente la alcaldesa de València, María José Catalá, preguntada al respecto, ha confirmado el acuerdo: “Este miércoles por la tarde, a instancia mía, me reuní con Juna Manuel Badenas y con una persona de la dirección nacional para hablar de varios temas. Uno de los temas que abordamos fue cómo encontrar una solución al tema del Valencia CF antes del 3 de agosto, fecha a partir de la cual el club puede recuperar todos sus derechos. Ya dije que no íbamos a permitir llegar a esa fecha sin un acuerdo. Por lo tanto estoy trazando la hoja de ruta que me marqué. En el pasado pleno no se alcanzó un acuerdo porque el PSPV planteó una cosa contraria a derecho y por lo tanto somos ahora el equipo de Gobierno los que vamos a dar un paso adelante y vamos a buscar una solución”.

Catalá ha añadido que van a trabajar “con los servicios jurídicos para ver qué solución se ajusta a todos” y preguntada sobre si esto implica que no se aprobarán las fichas urbanísticas, ha afirmado: “No necesariamente. Lo que vamos a ver ahora es el marco que nos han fijado los servicios jurídicos y ver en ese marco qué se nos plantea. A mí fichas sí fichas no, convenio sí convenio no, a mí eso me da igual, yo lo que quiero es que el propietario del club cumpla con la ciudad y que no recupere los derechos a partir del 3 de agosto”.

La primera edil ha asegurado que cuando tengan la propuesta de acuerdo redactada la llevarán al pleno de junio al de julio. En todo caso podrían convocar también un pleno extraordinario antes del 3 de agosto si fuera necesario.

Al respecto, el concejal socialista, Borja Sanjuán, ha valorado que “precisamente lo que se votó en el pleno iba de evitar un pelotazo urbanístico en favor de Peter Lim” y ha explicado que “habrá que esperar a ver la letra pequeña del acuerdo porque de momento de sus declaraciones ha desaparecido la garantía económica que es esencial precisamente para garantizar que Lim no vuelve a tomar el pelo a la ciudad y al valencianismo; si van a replicar lo mismo que el otro día votaron en contra, ojalá y el único problema que tuvieran es que querían ellos ponerse la medalla porque lo más importante es evitar que Peter Lim haga negocio a costa de la ciudad”.

Situación de las fichas urbanísticas

En el peno de este martes el PP y Vox tumbaron la moción del PSPV, que contaba con el apoyo de Compromís, por el cual se proponía que se aprobaran las fichas urbanísticas en el mes de junio, incluyendo las condiciones que debe cumplir el nuevo estadio y vinculado a la auditoría sobre el coste de las obras junto a un aval del club por el importe de las mismas. El equipo de Gobierno municipal no presentó moción alternativa y por lo tanto el planeamiento urbanístico sigue bloqueado.

De esta forma, sigue sin haber acuerdo político para aprobar las fichas urbanísticas, esto es, la vigencia de la edificabilidad que otorgaba la caducada actuación territorial estratégica (ATE) al club: 40.000 metros de terciario de la avenida de las Cortes Valencianas, así como 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón.

En virtud de estas fichas cuya tramitación inició en enero de 2023 el anterior ejecutivo municipal de Compromís y el PSPV, el Valencia CF solo recuperaría el terciario de la avenida de las Cortes Valencianas una vez abonara al Ayuntamiento los 9,8 millones de euros del coste del pabellón deportivo de Benicalap; podría tramitar el programa de actuación integrado (PAI) del viejo Mestalla una vez iniciadas las obras y volvería a disponer de los 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y de otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón una vez finalizadas las obras del nuevo estadio.

El problema es que, tal y como informó este diario, si antes del 3 de agosto no se aprueban las fichas urbanísticas que establecen qué condiciones debe cumplir el Valencia CF para poder vender esos aprovechamientos, el club los recuperaría pero sin ninguna restricción al vencer los dos años que marca la ley para aplicar la suspensión de licencias tanto del terciario como del residencial. Por lo tanto, al Ayuntamiento tan solo le quedan los plenos de junio y de julio para alcanzar un acuerdo.