España lleva la caducidad del plan del nuevo estadio del Valencia CF al pleno, pese a la falta de acuerdo en el Consell

La propuesta de acuerdo de la Conselleria de Política Territorial que dirige Arcadi España (PSPV) sobre el inicio del procedimiento para la declaración de caducidad y resolución anticipada de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) denominada 'València Club de Fútbol' se debatirá este viernes en el pleno del Consell, pese a no estar incluida en el orden del día por la falta de consenso que ha existido en la reunión previa que se ha celebrado este jueves entre PSPV, Compromís y Unides Podem, principalmente entre las dos primeras fuerzas. El conseller de Economía, Rafa Climent (Compromís), ya mostró recientemente su oposición.

Así lo han confirmado fuentes de Política Territorial a elDiario.es, tras el mencionado encuentro en la que se abordan y acuerdan los diferentes asuntos que se llevan al pleno, siempre que haya consenso: "El conseller Arcadi España va a llevar mañana el tema al pleno por seguridad jurídica y por garantizar el cumplimiento de la legalidad".

El conseller España trasladó el pasado lunes a los socios del Botánico la propuesta de acuerdo para iniciar el expediente, justo unos días después de que Economía rechazara de forma definitiva la prórroga solicitada por el Valencia CF y a menos de un mes de que se defina el acuerdo entre la Liga y el fondo CVC (10 de diciembre) que podría reportar al club 118 millones de euros, de los que pdría dedicar al nuevo estadio hasta un 85% más lo que obtuviera por la venta de la parcela de Mestalla.

Pese a todo, desde Territorio se decidió llevar el inicio de la tramitación de la caducidad al pleno de este viernes en cumplimiento a la recomendación de la Abogacía de la Generalitat, que el pasado mes de agosto emitió un informe no vinculante solicitado por el propio España que advertía de que la ATE está caducada al no haberse cumplido con la finalización del nuevo estadio (debía estar terminado este verano), y de posibles responsabilidades jurídicas de las administraciones si no se procedía a su nulidad.

Desde Compromís, sin embargo, insisten en que el informe de la Abogacía, al no ser vinculante, no impone unos plazos para su aplicación y por lo tanto no hay una obligatoriedad jurídica de caducar la ATE en este momento. Por este motivo, consideran más oportuno activar la nulidad entre diciembre y enero si finalmente no llega el dinero del fondo de inversión y el club no presenta avales.

Además, entienden que es el peor de los escenarios para todas las partes porque eliminaría los compromisos contractuales que el club tiene adquiridos en el documento urbanístico y por tanto la obligatoriedad de su cumplimiento, supondría una merma patrimonial para la entidad que dificultaría aún más el reinicio de las obras y abocaría el proceso a los tribunales, con el retraso añadido que esto implicaría.

Este martes salieron a la luz las cuentas del Valencia CF, las cuales ponen de manifiesto que está en una situación límite hasta el punto de proponer una amplición de capital de casi 100 millones de euros para no entrar en causa de disolución. En este contexto, la nulidad de la ATE que según las cifras del club supondría una merma de 15 millones de euros podría ser la puntilla, lo que obligaría al máximo accionista, el magnate de Singapur Peter Lim, a adoptar medidas para garantizar la viabilidad de la entidad deportiva y evitar una eventual situación concursal o, en última instancia, a poner el club en venta.