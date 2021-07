Vía libre para recuperar la gestión pública del hospital de Torrevieja: los sindicatos apoyan la subrogación de sus 1.400 empleados

La Mesa Sectorial de Sanidad, integrada por los sindicatos más representativos del sector sanitario, reunida con la junto con la directora general de recursos Humanos, Carmen López, ha respaldado de forma unánime el proyecto de decreto del Consell que regula los efectos de la extinción del contrato de gestión privada del departamento de Torrevieja en materia de personal y fija la nueva condición de los trabajadores como empleados públicos.

De esta forma, una vez finalice el contrato de gestión privada el próximo 15 de octubre, la Administración se subrogará como empleador, incorporará a los trabajadores del departamento de salud de Torrevieja y mantendrá su relación laboral bajo la nueva condición de personal laboral a extinguir, tal y como avanzó elDiario.es.

Ello supone que seguirá desempeñando sus tareas con las mismas condiciones de trabajo contractuales, de acuerdo con la normativa laboral aplicable vigente.

El decreto garantiza la continuidad de todos los trabajadores, que dejarán de estar ligados a la empresa concesionaria y pasarán a prestar sus servicios bajo la dependencia orgánica y funcional de la Conselleria de Sanitat.

Además, advierte de que "la contratación de nuevo personal o el cambio de naturaleza jurídica del contrato de trabajo suscrito inicialmente por la empresa Torrevieja Salud que se haya producido entre el 1 de noviembre de 2020 y el 15 de octubre de 2021, que no disponga del informe favorable referido en el apartado 2 del presente artículo, no vincula a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, no pudiendo, por tanto, ser objeto de la subrogación".

Como informó este diario, el pasado mes de marzo la empresa lanzó un anuncio por redes sociales para incorporar personal de forma indefinida, algo para lo que tiene pedir permiso a la conselleria, tal y como establecen las normas de reversión remitidas a la compañía el pasado mes de octubre.

El decreto supone un paso más en el proceso que está llevando a cabo la Conselleria de Sanitat destinado a garantizar con total seguridad jurídica la integración del departamento de salud de Torrevieja bajo el modelo de gestión pública directa. Se trata de una hoja de ruta diseñada con previsión, transparencia, planificación y diálogo con todas las partes implicadas.

A la reunión con la directora general de Recursos Humanos han asistido representantes de los sindicatos CC OO, SATSE, UGT, CEMS-SAE, CSI-F e Intersindical.

Al respecto, UGT ha acordado incluir el departamento de Torrevieja en la bolsa, cotejar el listado de trabajadores susceptibles de ser subrogados y la creación de espacios de expertos en negociación de convenio colectivo, bajo el amparo de la mesa sectorial para solucionar la problemática que conlleva la convivencia entre distinto personal.

En otro orden de cosas, el sindicado ha slicitado que se nombre urgentemente a un comisionado para el hospital de Manises "que resuelva sus problemáticas", que se refuercen los equipos de atención primaria, que se haga un estudio de creación de plazas estructurales para reforzar el sistema sanitario, que se estudie la centralización del CICU, que se resuelva la situación de los vehículos de atención primaria y que se busque una solución para la gestión de las resonancis magnéticas y de farmacia hospitalaria.