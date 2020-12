Ocho vinos Ribera del Duero de supermercado por menos de 15 euros

1. Celeste Roble 2019

Titular: El vino cuyo viñedo se junta con el firmamento

Procedencia: Variedad tinto fino de los viñedos en altitud de la zona de Campo de Peñafiel y la localidad de Fompedraza (Valladolid), de la Bodega Pago del Cielo, propiedad de la familia Torres.

Descripción: Con la tempranillo más selecta de los viñedos situados a unos 900 metros de altura, se elabora este semicrianza con cuatro meses de envejecimiento, muy frutal en nariz, vegetal y balsámico, que, aun siendo joven, resulta sabroso, intenso a la par que suave y una tanicidad muy correcta. Su evolución, el Celeste Crianza 2017, que pasa 12 meses en barrica, es ya un claro aspirante a la categoría de Vinos de Pago, aunque Pago de Cielo todavía no tenga el reconocimiento oficial.

Graduación: 14% Vol.

Precio: 9,40 euros

Supermercados: Carrefour, El Corte Inglés e Hipercor.

2. Viña Sastre roble 2019

Titular: Viña Sastre tiene un sello que nunca defrauda

Procedencia: Una tinta del país 100% de un viñedo 32 años de Bodegas Hermanos Sastre en La Horra, Burgos.

Descripción: A pesar de que su tinto más sencillo, porque la bodega familiar basa su éxito mundial en los exquisitos y exclusivos Regina Vides y Pesus, este tinto con una crianza de nueve meses de roble americano y francés está más que ajustado al precio que vale y sabe afrutado, potente en boca, con un claro predominio de frutos rojos y el tanino bien afinado por la madera.

Maridaje: Una cecina burgalesa, una escudella o un buen puchero le van como anillo al dedo.

Graduación: 14% Vol.

Precio: 9,25 euros

Supermercados: Carrefour.

3. El primer beso 2019

Titular: Un tinto de los que no se olvidan criado en huevos de hormigón

Procedencia: Uva tempranillo de la bodega Valdemonjas de Quintanilla de Arriba, Valladolid.

Descripción: Este vino ecológico se llama El Primer Beso porque es de esos que no olvidas, alegre y espontáneo, muy perfumado y, ya desde el primer trago, notas que entra muy elegante en boca, con recuerdos a ciruela y eucalipto, sabroso y redondeado con una crianza en pequeños huevos de hormigón durante más de seis meses. El diseño de la etiqueta es de Pati Núñez, Premio Nacional de Diseño en 2007.

Maridaje: Con carpaccios de carne como los que te recomendamos en este artículo.

Graduación: 13,5% Vol.

Precio: 12,95 euros

Supermercados: El Corte Inglés.

4. Pago de los Capellanes Joven Roble 2019

Titular: Calidad-precio avalada por una gran marca

Procedencia: 100% tempranillo de la Bodega Pago de los Capellanes, en Pedrosa de Duero, Burgos.

Descripción: El crianza está todavía mejor, pero, por precio, este es, per se, un vino súperamable que siempre cumple con las expectativas que crea la bodega y te va a permitir quedar bien, tanto con el cuñado que todo lo sabe, como con el suegro que no quiere salir de los clásicos; y todo ello sin rascarte el bolsillo. Además, queda en el recuerdo la frescura de un vino no muy añejo porque solo tiene una semicrianza de cinco meses, pese a lo cual se recomienda decantarlo una hora antes.

Maridaje: Su virtud es que es un vino generoso con los sabores contundentes, cediendo el protagonismo a la comida, que puede ser desde una tabla de ibéricos hasta una morcilla leonesa derretida.

Graduación: 14% Vol.

Precio: 12,90 euros

Supermercados: El Corte Inglés y Alcampo.

5. Portia Prima La Encina 2018

Titular: Arte embotellado que hace exótica la tempranillo

Procedencia: Tempranillo de bodegas Portia, icono arquitectónico diseñado por Foster and Partners que bien merece una visita enoturística.

Descripción: Este vino lleva a su máxima expresión exótica la uva tempranillo madurándola en barrica de roble durante un mínimo de 13 meses. De cuyo envejecimiento salen aromas a frutas confitadas, a especias, a café tostado y a caramelo, todo lo cual se transmite en boca, donde resulta exuberante y nos regala un largo y delicioso final, mantecoso y muy disfrutable.

Maridaje: Tabla de quesos y un pan sencillo, que no le reste protagonismo al vino.

Graduación: 14% Vol.

Precio: 14,45 euros

Supermercados: Carrefour.

6. Áster crianza 2015

Titular: Un tinto al gusto de todos

Procedencia: 100% tinta del país de la bodega Áster, en Anguix (Burgos).

Descripción: Un crianza suave, acaramelado, especiado, con cierto punto a cacao negro, herbáceo en nariz, expresión de la intensidad y elegancia del terruño y de las parcelas Fuentecojo, Otero joven y La Cueva que se alzan a unos 780 metros de altitud. Se nota la crianza de 22 meses en barricas porque sale de ahí equilibrado, vivo y, curiosamente, ligero en su paso por boca, muy fácil de beber y agradable para todos los paladares.

Maridaje: Con un cordero o lechazo asados o con carne de caza tipo jabalí o ciervo.

Graduación: 14,5% Vol.

Precio: 14,50 euros

Supermercados: Carrefour y Alcampo.

7. Antídoto 2018

Titular: Un crianza diferente del terroir de Soria

Procedencia: 100% tinto soriano de Bodegas Antídoto, en la Ribera del Duero soriana.

Descripción: Este tempranillo procede de un mosaico de 550 parcelas de viñedos viejos, principalmente de una terraza sita en el municipio de Soto de San Esteban, a 950 metros de altitud. El francés Bertrand Sourdais se ha marcado un fantástico vino de pueblo para degustar, un tempranillo con aromas de fruta madura, de zarza, de retama y un ligero toque de madera por esos 12 meses en barrica que le dan vivacidad; en boca es suave y aterciopelado, como un traje hecho a medida, amplio y refrescante, con una explosión de acidez y alcohol en un equilibrio mágico que te pide otro trago más.

Maridaje: Con unas chuletillas de cordero soriano, sensacional.

Graduación: 14% Vol.

Precio: 14,90 euros

Supermercados: El Corte Inglés.

8. Bardos Reserva 2016

Titular: Un vinazo que rinde homenaje a los trabajadores del pueblo

Procedencia: Tempranillo y cabernet sauvignon de Bodega Bardos, en el Páramo de Corcos.

Descripción: En los viñedos viejos de zonas límites con mucha altitud del Páramo de Corcos se erige esta bodega que pretende homenajear con sus vinos a los hombres y mujeres que dedican su vida a la viticultura. Catamos el Romántica Crianza, muy jovial, y este Reserva, que escogemos porque es un lujazo a un precio imbatible. Los 16 meses en barrica nueva de roble francés se notan en el color picota y en la complejidad aromática, pero no anulan las características organolépticas de la tempranillo y la cabernet, sino que simplemente sirve como herramienta para madurar los taninos, dejando un vino afrutado, acariciante y estructurado, nada pesado.

Maridaje: Con un solomillo al roquefort, riquísimo.

Graduación: 14,5% Vol.

Precio: 14,95 euros

Supermercados: El Corte Inglés, Hipercor y Carrefour.

