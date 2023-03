Los principales beneficios de comer fresas ahora que empieza la temporada

Estamos entrando en la temporada de fresas en el hemisferio norte, especialmente en el área mediterránea, y por lo tanto, la idea de consumirlas se hace cada vez más deseable.

Cómo poner las freseras en la terraza para tener fresas todo el verano

Más

No obstante, la fresa es uno de los cultivos más controvertidos en algunas zonas, como por ejemplo los entornos del Parque Nacional de Doñana y en su recolección se emplea muchas veces mano de obra muy vulnerable y mal pagada a cambio de extenuantes jornadas de trabajo.

Las personas con problemas de cálculos renales y tendencia a formar piedras en el riñón deben ser cautos a la hora de consumirlas porque contienen ácido oxálico, que tiende a precipitar y formar unos cristales llamados oxalatos, origen del cálculo renal.

Lo cierto es que la fresa es una fruta muy interesante y saludable desde el punto de vista nutricional. A continuación te exponemos las principales virtudes nutricionales de esta fruta para contribuir a una dieta que mejore nuestra salud.

1. Es la fruta que tiene más vitamina C respecto a su peso

Los 75 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de algunas variedades de fresa son un aporte que supera al de las naranjas, tal como te explicamos en Diez frutas y verduras que tienen más vitamina C que las naranjas.

2. Tienen una importante proporción de carotenos

Se trata de los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que le confieren su color rojo a la fresa. Por su porcentaje, esta fruta se constituye en un importante alimento contra envejecimiento oxidativo celular, así como en un protector cardiovascular de primer orden dadas sus propiedades antiinflamatorias.

3. Aportan una considerable cantidad de calcio, fósforo y magnesio

Aunque hay otros alimentos con mayores aportes para conseguir nuestra ración diaria de magnesio, entre las frutas de agua las fresas son las que mayor rendimiento presentan en este aspecto.

Con sus aportes, y acompañadas de ejercicio físico, aporte de vitamina C y fabricación de vitamina D, ayudan a fijar el calcio y el fósforo en el hueso, evitando la osteoporosis en adultos (y no tanto).

4. Ricas en potasio

Otra virtud son sus 170 miligramos de potasio por cada 100 gramos, lo que las hace un interesante recurso en caso de sufrir calambres. Aunque no esté entre los 10 alimentos ideales para reponer potasio de manera urgente en caso de calambres, puede ayudar porque su registro de nutrientes y vitaminas es muy amplio.

5. Pobres en calorías

Ofrecen apenas 33 kcal por cada 100 gramos de producto, una cuota muy baja para el dulzor que presentan. Y La razón de su bajo poder calórico se debe a que apenas aportan poco más de cuatro gramos de azúcares libres por cada cien gramos.

Esto hace que su carga glucémica sea bajísima. A parte, el poder saciante de sus dos gramos de fibra dietética hace que difícilmente nos comamos más allá de un puñado de una sola tacada, cosa que favorece la contención.

6. Tienen efecto laxante

Entre los azúcares de las fresas responsables de su dulzura, además de la sacarosa, están la glucosa y la fructosa libres, pero también el xilitol, un alcohol edulcorante que se usa en los chicles y que además tiene propiedades laxantes.

El xilitol, que contiene más o menos la mitad de las calorías que el azúcar de mesa convencional, es muy parecido al sorbitol, que se usa como edulcorante natural con sus ventajas y limitaciones.

El xilitol también es bueno contra las infecciones de oído. En un estudio se ha demostrado que los niños con infecciones recurrentes de oído se reduce la tasa de infección en un 40% masticando chicle de xilitol.

Por otro lado existe cierta evidencia, en estudios realizados en ratas, que el xilitol aumenta la producción de colágeno, lo que contribuiría a retrasar la aparición de arrugas y la pérdida de elasticidad.

Ahora bien, el xilitol en altas cantidades puede ser muy tóxico para los perros, ya que puede provocarles una caída de azúcar en sangre extremadamente rápida. Y es que al ingerir xilitol, el cuerpo del animal lo confunde como una fuente de glucosa y produce insulina. Se calcula que un gramo de xilitol pondría en riesgo un perro de unos 10 kilos.

7. Ayudan a la salud dental

La presencia del xilitol también es importante porque es un edulcorante que no es digerible por la placa bacteriana que provoca las caries. Pero además de combatir la placa dental, el xilitol de las fresas inhibe la desmineralización que se produce por la disminución del PH de la boca.

Esto tiene como consecuencia una reducción en el desgaste del esmalte dental. Adicionalmente, la riqueza en calcio, fósforo y magnesio de las fresas contribuye a la correcta remineralización del diente tras las comidas, impidiendo de este modo que las caries progresen.

Cómo escoger las mejores fresas en la frutería

1.Priorizar las de proximidad: Aunque su producción en invernaderos nos permite encontrar distintas variedades durante todo el invierno, abril y mayo es la temporada de la fresa y la primavera es cuando las encontraremos más sabrosas. Apostar por las de proximidad, además, nos garantiza que el tiempo transcurrido entre la recolección y la compra es menor, lo que nos asegura una compra más fresca.

2. Evitar comprarlas en recipientes de plástico, porque contribuyen a la humedad y el calor, sus peores enemigos. En todo caso al llegar a casa las cambiaremos de recipiente.

3. Revisar las que están debajo para comprobar que están en buen estado. Como hemos comentado, la humedad y el agua son grandes enemigos, por lo que la presencia de alguno de ellos en el fondo de la caja puede estropear la fruta por condensación.

4. Comprobar que no presentan hendiduras o golpes porque podría estar defectuosa o estar demasiado madura.

5. No es necesario que las fresas sean muy grandes para que estén sabrosas: el tamaño en este caso no importa mucho ya que dependerá de la variedad y de la propia planta, algo que no influye en el sabor o la calidad. Lo que hace que una fresa sea más o menos dulce es cuánto tiempo permanece en la planta para que los azúcares puedan desarrollarse por completo.

6. Es importante que tengan una apariencia fresca, desprendan un buen aroma y luzcan un color rojo intenso gracias a que posean grandes cantidades de antocianina, un pigmento que les da esta tonalidad típica. A medida que maduran, los pigmentos de la fresa se concentran más y se intensifican, lo que indica que una fresa pálida puede ser más sosa o ácida. Por tanto, debemos evitar las fresas que tengan partes blancas o amarillentas.

7. El cáliz debe ser de color verde fresco, no mustio; tiene que tener un color verde potente, lo que indicará que está en su punto óptimo de consumo. Además, debe estar bien unido a la fruta.

8. Deben oler intensamente: el olor puede ayudarnos a conocer su estado ya que un ejemplar en su punto óptimo de madurez es intenso.

Cómo debemos conservar las fresas en casa

Todo esto de nada servirá si cuando llegamos a casa no las mimamos un poco.

Las fresas pueden guardarse en la parte más fría de la nevera, entre 2ºC y 4ºC , donde aguantarán bien hasta dos días.

, donde aguantarán bien hasta dos días. Consumirlas lo antes posible : son frutas muy delicadas por lo que es importante consumirlas lo más pronto posible tras la compra.

: son frutas muy delicadas por lo que es importante consumirlas lo más pronto posible tras la compra. Revisarlas para comprobar que no hay ninguna dañada ni con moho : de ser así, la eliminaremos y consumiremos el resto cuanto antes.

: de ser así, la eliminaremos y consumiremos el resto cuanto antes. No lavarlas ni quitarles el pedúnculo hasta el momento de prepararlas. El agua es uno de los peores enemigos del almacenamiento de fresas. Por tanto, solo las lavaremos justo en el momento en el que vayamos a comerlas. Para hacerlo, será suficiente lavarlas enteras, escurrir bien y sacar el pedúnculo después. Así mantendrán todos sus sabores y vitaminas.

Las fresas, por tanto, cuanto menos se manipulen mejor, y cuanto más pronto se consuman, también mejor.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines