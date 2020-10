Estas son las mejores trattorias de España según nuestros expertos

Nuestras ciudades están inundadas de franquicias de restaurantes italianos a los que un italiano no entraría ni aunque le dieran manga ancha para comérselo todo sin pagar. Entre otros motivos, porque la mayoría de ellas no las regentan italianos, como es el caso de la famosa cadena La Tagliatella, que es propiedad del mastodonte Am Rest (American Restaurants Services), fundada por los Donald M. Kendall padre e hijo, Henry J. McGovern y Christian R. Eisenbeiss.

Ni siquiera es necesario haber nacido en Italia, basta con viajar a cualquiera de sus regiones y probar sus gastronomías para darse cuenta de que ni los norteamericanos ni los españoles con la mejor voluntad del mundo podrán imitar sus pastas artesanas como las elaboran ellos.

Y en muchos de los restaurantes de cuccina italiana sin chefs italianos tampoco suelen incluir recetas de carnes, pescados, entrantes (antipasti) y guarniciones que allí te sirven en cualquier trattoria de barrio y saben a pecato di cardinale por sencillas que las hagan.

Por todo ello, hemos pedido a chefs y otros próceres de la hostelería patria que nos aconsejen cuáles son sus restaurantes italianos más auténticos, a los que van y llevan a sus amigos cuando les visitan. Porque eso es innegable: "el italiano, cuando sale fuera, echa tanto de menos su comida que la sigue buscando", asegura Emanuele Zecchi, elaborador artesanal de Pasta Fresca Zecchi. Vamos a ayudarles también a ellos desde aquí a que no se lleven decepciones.

En Madrid

Laura Grani, como buena italiana afincada en España y experta en gastronomía, nos recomienda Casa Marco (Gaztambide, 8), porque "es de toda la vida y son estupendas sus semanas de la trufa o de otros productos italianos; todos los italianos les tenemos mucho cariño".

Coincide en recomendar el Luna Rossa (San Bernardo, 24) con Luis Palma (sommelier elaborador de Retumba) por varios motivos: "la cocina es auténtica napolitana. El cocinero y el personal de sala, al igual que los propietarios, son italianos".

"Es un restaurante que teletransporta al comensal. Tiene unos platos fuera de carta muy especiales, claramente marcados por el producto fresco de temporada. Y si a eso le sumas que la carta de vinos es totalmente made in Italy, donde encuentras gran variedad de uvas autóctonas desconocidas en nuestro país, pues la experiencia es 360 grados".

En Barcelona

Para el italiano Marco Bozzer, periodista y comunicador gastronómico, el más auténtico es el Bacaro (Jerusalem, 6). Detrás de la Boquería, "es un restaurante auténticamente veneciano en un altillo con pocas mesas, excelentes vinos blancos de Veneto y Friuli y especialidades como la pasta bigoi en salsas a elegir". Pero destaca la carbonara de mar, "hecha con una emulsión de mantequilla con caldo de pescados de roca, huevas de lumpo, mejillones y salmón marinado".

En Zaragoza

El pizzero Cristian Georgita de 22.2 Gradi y la bromatóloga especializada en gastronomía Patricia Sola coinciden en recomendarnos La parthénope (Verónica, 16) porque "tienen antipasti como las berenjenas alla parmigiana, que están brutales; y van introduciendo poco a poco otros platos italianos que no son simplemente pasta y pizza, para intentar enseñarnos la variedad y la riqueza de la comida italiana, que también tiene carne y pescado".

En Málaga

Nos recomiendan varios estilos a escoger: Jose Antonio Moyano, cocinero del restaurante Alexso, gusta de ir a Osteria Angelino dal 1899 (Pedro de Toledo, 4), porque "sus platos son de una tradición romana muy exquisita". Mientras que José Alberto Callejo, chef del bar de tapas y restaurante KGB, opta por el napolitano Terra Mia (Molina Lario, 3) en la capital también, o el ex Little Italy 2.0, ahora llamado Tutto Bene Trattoria, en Fuengirola.

En Sevilla

Manu de Pablo, del Martirio Bar, recomienda los restaurantes Orsini que están en la calle Luchana, 2, y en Reyes Católicos, 25, porque tienen una buena variedad de antipasti y tapas, así como una divertida posibilidad de combinaciones entre pastas y salsas a escoger libremente por unos precios más que asequibles.

En Valencia

L’Alquimista (Lluís de Santàngel, 1) de Ruzafa es un local pequeño con gran fama por sus pastas frescas artesanales y exquisitas, sobre todo con trufa o con boniato. A la carta es asequible, pero además suelen tener varios menús degustación de 15 a 25 euros con suficientes opciones y cantidad. Ah, y son muy recomendables las piadinas, según Nacho Lurbe, de la empresa hostelera Unipro.

Por supuesto, agradeceremos todas las recomendaciones que nos podáis hacer en los comentarios para completar el mapa de todas las provincias a las que no hemos podido llegar.

