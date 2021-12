Elegir una minicadena para disfrutar de tu música: 5 modelos a muy buen precio

Tanto las personas melómanas como aquellas que suelen escuchar la radio y les gusta hacerlo mientras se mueven por su casa, coincidirán en que lo importante a la hora de escoger un dispositivo es la calidad del sonido por encima de cualquier otra prestación. "¡Es el sonido, estúpido!", podríamos decir para apoyar este dogma.

No obstante, y más hoy en día en que la mayoría de cadenas disponen de altavoces de calidad a precios sensatos, cada vez cobran más importancia otros factores, como la conectividad del aparato, las funciones que incorpore o el diseño.

Cómo debe ser una buena minicadena

En cuanto a la conectividad, no está de más que una buena minicadena incorpore conectividad bluetooth, para poder emitir las canciones del móvil, pero también algún puerto USB para conectar dispositivos sin bluetooth, así como otro HDMI por si queremos usar la cadena de complemento del televisor, en plan Home Cinema.

En cuanto a las funciones, no basta con un lector de CD, una buena minicadena debe tener también una radio con emisoras presintonizadas, así como un ecualizador como modos predefinidos tanto mejor si permite integrar un plato de tocadiscos o una casete.

Finalmente no debemos obviar el diseño, ya que la minicadena será un objeto que irá integrado en la decoración de nuestro salón, nuestra habitación o nuestra oficina. Es importante que no desentone, que no tengamos que arrugar la cara cada vez que miremos el dispositivo.

Cinco modelos interesantes

1. Kenwood M-819DAB: recomendado de ConsumoClaro 🤟🏻

Microcadena de música color negro. Posee dos altavoces de 50 W cada uno, lo cual es un buen nivel de potencia, así como un ecualizador con modos predefinidos para adaptar la reproducción a varios géneros musicales. Por otro lado, la radio presenta 20 estaciones presintonizadas. En cuanto a conectividad, ofrece una entrada auxiliar, lector de CD, puerto USB y Bluetooth para conectar el móvil.

2. Sharp XL-B512(BR)

Un modelo interesante por sus altavoces de madera, así como por la potencia de estos, de 45W. Presenta conectividad bluetooth y USB, con capacidad para reproducir Mp3 además de CD's. En cuanto a la radio, presenta un sintonizador FM con memoria para 40 estaciones. También un sintonizador PLL para mejorar la calidad y reducir las interferencias, así como seis preajustes de ecualizador con ajuste independiente de graves y agudos.

3. GRUNDIG MS 300

Una minicadena en negro muy minimalista y elegante, con altavoces dotados con sistema Bass Reflex de dos vías y cuatro ecualizadores para rock, clásico, pop y jazz. Se acompaña, además de por el lector de CD's, por una radio con memoria para 40 emisoras FM presintonizadas, así como para streaming de audio de música gracias a su conectivdad bluetooth.

4. Energy Sistem Home Speaker 7: recomendado de ConsumoClaro 🤟🏻

Este modelo ofrece potencía y calidad de sonido a la altura de los usuarios más exigentes gracias a los 30 w de potencia de sonido estéreo. Además, su estructura modular nos permite colocar cada altavoz separado del otro para un mayor efecto de sonido envolvente.

Dispone también de radio FM con 50 presintonías, así como conectividad bluetooth para escuchar la música que guardemos en el móvil. Por otro lado, su diseño es muy minimalista y elegante.

5. Phillips Audio M3205/12

Una cadena bastante completa a muy buen precio que nos ofrece radio FM con presintonizaciones, reproductor de CD's y conectividad USB y Bluetooth. En cuanto al ecualizador, la función de control digital del sonido de la minicadena nos permite adaptarla a cualquiera de los principales estilos musicales.

En cuanto a los altavoces, es tal vez su punto débil, ya que su potencia máxima es de 18W, aunque incorporan el sistema Bass Reflex para ponderar los graves. Sin duda su mayor precio son las prestaciones que tiene en relación a su precio y la garantía de marca.

