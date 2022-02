Nueve ordenadores portátiles a los que seguir la pista este 2022

A estas alturas ya nadie ignora que por la pandemia, 2021 no fue un buen año en cuanto a novedades de portátiles y otras gamas de ordenadores y tecnología en general.

El motivo, como explicamos ya en este artículo, es que la COVID-19 ha afectado a la fabricación de chips procesadores al dificultar su distribución entre las distintas industrias y fabricantes, especialmente en tecnología y ordenadores.

De este modo, está costando mucho encontrar nuevas gamas en el mercado por la sencilla razón de que los fabricantes no pueden innovar sin nuevos chips más potentes. Y el resultado es que la oferta de ordenadores se limita a los modelos de los años anteriores.

No obstante, ello tiene una ventaja: los precios no han ascendido y podemos encontrar buenos equipos por un valor muy razonable, simplemente renunciando a los modelos de última hora y apostando por las novedades de 2020 o 2021.

Para los que viven con el ordenador a cuestas

Los que viven así precisarán de un ordenador ligero, de menos de 1,5 kg, a la par que potente por sus prestaciones pero que no descuide la ergonomía ni renuncie a una pantalla con buen tamaño y definición.

1. HP Envy 13

A cambio de un precio bastante superior, HP nos ofrece ligereza y potencia a partes iguales. El Envy 13 es un modelo con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, junto con un procesador i7 quad.

Respecto al peso y dimensiones: el Envy 13 pesa 1,3 kilogramos y su lado más largo es de 30 centímetros. Lo que hace que sea muy cómodo de llevar.

2. Asus ZenBook 13

El ZenBook 13 puede ser la opción favorita de quienes buscan un portátil para, principalmente, ver contenidos multimedia. ¿El motivo? Su panel es un OLED FullHD de 13 pulgadas, que ofrece unos colores vivos y nítidos, además de un negro más puro que los anteriores.

Respecto al apartado técnico: nos encontramos con un procesador i5, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Sobre el peso: se trata de un modelo de 1,14 kilogramos, el más ligero hasta ahora.

3. Chuwi HeroBoook Air

Si simplemente buscamos comodidad y presupuesto ajustado, el HeroBook Air de Chuwi -una marca en auge- es un portátil realmente ligero: 910 gramos, según el fabricante. Y ese es el mayor atractivo de este modelo, ya que su peso es muy inferior al resto de la lista.

En el apartado técnico, el HeroBook Air cuenta con un procesador Celeron, 4 GB de RAM y 128 GB de SSD; muy inferior al resto de portátiles. Al mismo tiempo, su pantalla deja bastante que desear: resolución HD y 11,6 pulgadas.

4. MacBook Air (2020)

El MacBook Air (2020) puede ser la mejor opción si buscamos potencia, durabilidad y comodidad. Con un peso de 1,29 kilogramos, el modelo de Apple es uno de los más ligeros del mercado que no sacrifican potencia.

El Air de 2020 está ensamblado con el chip M1, el procesador más solvente y potente en lo que a portátiles se refiere; 8 GB de RAM y 256 GB de SSD. La pantalla, por su parte, es una de las más llamativas del mercado: 13 pulgadas y tecnología Retina con una resolución de 2.560x1.600 píxeles.

Para ver series y películas

5. Huawei Matebook D15

Los Matebook de Huawei se han ganado un hueco dentro de un mercado ya de por sí bastante competitivo. ¿La razón? El D15 es un buen ejemplo de ello: un portátil competente, ligero y funcional donde destaca el disco duro SSD. Todo ello por un precio de 559 euros -649€ sin oferta-, que lo hace una gran opción calidad-precio.

El Matebook D15 dispone de un i3-10110U, un procesador que cumple para programación no gráfica, trabajos de ofimática, videojuegos -no muy exigentes- y contenido multimedia. Eso sí: no es un gran portento, aunque el D15 sabe ocultarlo gracias a los 8 GB de RAM y, sobre todo, al disco duro SSD de 256 GB, que agiliza mucho varios procesos.

Otro gran atractivo es su tamaño: 15,6 pulgadas, 16,9 milímetros de grosor y 1,6 kilogramos de peso; es decir, un equipo muy fácil de llevar con uno mismo. Además, el panel es IPS con tecnología FullView, lo que lo convierte en uno de los más atractivos para ver series o películas.

6. Acer Aspire 5 A515-56

Puede que necesitemos algo más de potencia bruta, sobre todo si nuestro trabajo lo requiere. Por 649,99 euros sin oferta-, el Acer Aspire 5 515-56 puede ser de las mejores opciones que encontramos en la franja de los 600 euros.

Se trata de un portátil ensamblado con un procesador i7-11657 que, si bien no es de última generación, rinde más que la mayoría de esta lista y no nos encontraremos con problemas de potencia. Además, cuenta con 8 B de RAM y 512 GB de disco duro SSD, por lo que podremos, sin mayores problemas, hacer trabajos de renderizado ligeros.

La pantalla es un panel LED Full HD de 15,6 pulgadas que, junto a la tecnología Acer Color Intelligence, lo que lo hace ideal también para jugar o ver series y películas. El Aspire 5 también cuenta con un holgado número de puertos: dos puertos USB-C de transmisión rápida de datos (5 Gbps), un puerto USB 2.0 y un puerto HDMI.

Eso sí: este modelo no cuenta con sistema operativo. No te preocupes, en ConsumoClaro te contamos cómo instalarlo y ahorrarte hasta 150 euros.

Para los que lo usan solo de vez en cuando

Cualquiera que esté pensando en hacerse con un portátil en los últimos tiempos seguramente se haya encontrado con un sobrenombre que, en algunos casos, puede sonar raro: Chromebook. Es término, ¿a qué se refiere?

Un Chromebook es cualquier ordenador portátil que utiliza como sistema operativo el Chrome OS. Es decir, el SoS dedicado a PCs de Google. Este es un sistema operativo basado en Linux y que, básicamente, imita al navegador Google Chrome para su interfaz y características.

La principal ventaja de ello es que se trata de ordenadores ligeros y bastante baratos, aunque no tienen las mejores prestaciones ni aseguran una durabilidad acentuada en el tiempo. Son, a grandes rasgos, ordenadores para uso eventual, para aquellas personas que no quieren renunciar a tener un ordenador para búsquedas, manejar el correo o hacer algunas gestiones digitales.

7. Acer Chromebook 311

El Acer 311 es un modelo muy asequible que puede ser un gran aliado de cualquier estudiante o usuario que busca un portátil barato para tener. Su configuración básica ofrece: 32 GB de disco duro, 4 GB de RAM, un procesador MediaTek y una pantalla con resolución HD de 11 pulgadas.

Un modelo con el que podremos realizar sin problemas cualquier tarea de ofimática o navegar por internet, pero del que no se debe esperar nada más.

8. ASUS Chromebook Z1400CN-BV0306

Otra marca que entró de lleno en los Chromebook es ASUS y el Z1400CN-BV0306. Es una opción un poco más potente que la de Acer, pero sin escaparse de precio.

Se trata de un portátil con una tarjeta gráfica Intel HD Graphics 500, lo que ya no asegura algo mejor de funcionamiento, 4 GB de RAM, un procesador Intel Celeron N3350 y un panel de 14 pulgadas. Esto lo convierte en una mejor opción si buscamos un Chromebook más solvente y con el que podamos consumir contenido multimedia sin problema.

9. Lenovo IdeaPad Chromebook 3

El IdeaPad 3 de Lenovo es uno de los Chromebooks mejor valorados del mercado, sobre todo si buscamos la confianza que da una marca con tanta trayectoria.

Respecto a su configuración, nos encontramos frente a un portátil muy parecido al Acer: un procesador MediaTek y 4 GB de RAM. Eso sí, disponemos de 64 GB de disco duro y una pantalla de 14 pulgadas que, es ta vez sí, tiene resolución FullHD.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

