Prueba de producto de la neckband Sony SRS-NB10: una opción interesante a medio gas

Los altavoces y los auriculares se han convertido en dos de los productos más codiciados entre la mayoría de los usuarios. Ya sea para escuchar música en el transporte público, disfrutar de un podcast mientras cocinamos o, prácticamente, cualquier momento de nuestro día a día. Por eso, el pasado julio, Sony anunció la llegada de un dispositivo dispuesto a aunar ambas funciones: la neckband SRS-NB10.

En ConsumoClaro hemos probado durante más de 14 días este tipo de altavoces y te contamos sus puntos fuertes y débiles. Además, explicamos si te puede resultar útil esta neckband dependiendo del tipo de usuario que seas.

Qué es y diseño de la neckband

Lo primero, y antes de nada, es definir exactamente qué es la SRS-NB10. Una neckband, en este caso, es un altavoz que se coloca sobre nuestros hombros de tal manera que rodea nuestro cuello -a raíz de esto su nombre: neckband-.

Por tanto, trata de situarse como una mezcla de auriculares y altavoces. Por una parte, porque están diseñados para llevarlos encima conectados al móvil a través de Bluetooth; por otra, evita que tengamos unos cascos metidos en el oído, ya que se trata de un altavoz.

En el caso de la SRS-NB10 nos encontramos un diseño muy simple y elegante. Es una banda negra que cuenta con dos altavoces situados debajo de las orejas, seguidos de dos soportes de plástico (duro) que es lo que cae por nuestros hombros. En la zona de atrás, la que se sitúa detrás del cuello, hay una tira de goma dura bastante flexible.

En la zona de abajo podemos encontrar los típicos botones para ajustar el volumen, silenciar el micrófono, apagarlos… que funcionan bien.

Comodidad de uso

Parte de la gracia de este tipo de altavoces es que, para quienes teletrabajan, llevar auriculares todo el día puede ser agotador. Sobre todo porque -según el modelo y la forma de nuestras orejas- es habitual que tras una o dos horas de uso seguido empiece a dolernos o a molestarnos.

La SRS-NB10 trata de paliar este tipo de afecciones del teletrabajo y, la realidad, es que lo consigue. Este dispositivo es ideal para llevar durante la jornada de trabajo desde casa -más tarde entraremos en porque fuera de este ámbito no es recomendable- y evitamos las molestias de los auriculares más pequeños para trasladarlas al cuello.

Aunque son mucho más cómodos que la mayoría de buds y auriculares tipo AirPods, sí notaremos su uso. En el caso de que no tengamos un cuello especialmente delgado, sufriremos roces cuando movamos la cabeza o nos movamos en general. Sí es cierto que al principio no se hace incómodo, pero a medida que pasan las horas es más notable.

No provoca roces por su diseño, pero sí puede molestar a más de una persona.

La "burbuja" de sonido

La primera experiencia con la neckband SRS-NB10 fue algo interesante. Los altavoces están orientados hacia arriba, en dirección a las orejas, por lo que, si es la primera vez que los utilizamos, puede que nos llevemos una sorpresa porque se crea una especie de "burbuja" de sonido que crea una sensación algo extraña.

Al poco tiempo, el oído parece acostumbrarse y entonces nos encontramos una calidad de sonido aceptable. Si bien es cierto que no se escucha mal, por su presupuesto -superior a los 115 euros- esperábamos unos altavoces con mejores graves. Es decir, aunque el sonido no sea malo, no es recomendable utilizarlos para ver contenidos multimedia -películas, videojuegos, etc.- porque perderemos muchos matices.

Ahora bien, está diseñado (el teletrabajo, según la propia Sony) para ser una gran alternativa a los auriculares o altavoces habituales. Si bien no por la calidad en sí misma, sí por lo que aporta a la comodidad.

Otro aspecto negativo de la SRS-NB10 es que, al ser altavoces dirigidos hacia las orejas, no hay ningún tipo de aislamiento acústico. Y por esto, principalmente, fuera del teletrabajo o de nuestra casa es poco aconsejable.

Puede resultar muy útil mientras hacemos tareas de la casa como cocinar, limpiar, ordenar, etc. y mientras teletrabajamos, pero en cuanto salimos de espacios silenciosos, pierden utilidad. No hay ningún tipo de barrera y tampoco tiene un volumen máximo muy alto, así que a poco que haya ruido, puede que nos cueste escuchar los altavoces.

¿Y cómo afecta a las personas de nuestro alrededor? La realidad es que poco. Al no tener mucha potencia y estar dirigidos a las orejas de quien lo porta, es raro que moleste con quienes convivimos. Eso sí, si se encuentra muy cerca de nosotros, obviamente lo escuchará. Provoca que no podamos utilizarlos en espacios de trabajo compartidos (oficina, coworking, etc).

Conclusiones: ¿merecen o no la pena?

La neckband SRS-NB10 es un dispositivo muy interesante y que, a priori, aporta una manera cómoda de teletrabajar. Por ejemplo, para las llamadas telefónicas es ideal, ya que el micrófono dispone de una buena calidad y los altavoces no se cuelan en la llamada.

También se sitúa como, prácticamente, única alternativa realmente útil para aquellas personas a las que los auriculares les molesten o les resulten incómodos. Ya sean buds que se meten en el oído o de diadema.

Eso sí, se trata de un producto que, desde ConsumoClaro, creemos no resulta práctico para la mayoría de usuarios. En primer lugar, nos encontramos ante un dispositivo caro: su precio habitual ronda los 150 euros. Esto ya es una barrera de entrada importante, sobre todo si tenemos en cuenta la calidad de los altavoces, ya que por menos dinero encontramos alternativas con mejor sonido.

En segundo lugar, porque, si vivimos en una casa donde es habitual que haya ruido, la potencia que aporta la SRS-NB10 puede que no sea suficiente para el día a día.

En definitiva, nos encontramos ante un producto interesante que no hace nada realmente mal: tiene un sonido aceptable, es muy cómodo y evitamos las molestias típicas de los cascos estándar. Lo que más le pesa es su precio.

Por el presupuesto que supone, se encuentran opciones igual de cómodas -como auriculares de diadema ligeros- y con una calidad de sonido mayor a la que nos presenta la SRS-NB10.

