Boca seca: consecuencias negativas de no tratar la xerostomía

Con la edad, son más las personas que presentan problemas de boca seca frecuente, lo que se conoce como xerostomía. El rasgo más visible de este problema es la babilla blanquecina que nos queda en las comisuras de los labios, debido a que la saliva, por falta de secreción, termina secándose en estas zonas.

Se trata de un “trastorno” con múltiples causas que, además de molesto para las y los que lo padecen, puede generar desarreglos de mayor entidad y gravedad si no se trata.

Causas de la boca seca

Son muy diversas las causas de la xerostomía, entre las cuales destacan la ingesta de ciertos medicamentos. En especial los antihistamínicos, antidepresivos, sedantes, antihipertensivos, analgésicos y diuréticos pueden dejarnos la boca seca.

Se estima que existe una prevalencia del 30% de para la xerostomía entre las personas mayores de 65 años, debido precisamente a que consumen una mayor cantidad y variedad de medicamentos entre los que figuran los arriba señalados.

También someterse a procesos de quimioterapia y radioterapia suele causar sequedad en la boca. Al ser procesos temporales, la sequedad de la boca revierte en de dos a ocho semanas en el caso de la quimioterapia y en de uno a seis meses en el caso de la radioterapia.

Otra causa de xerostomía puede ser el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario ataca las glándulas que secretan líquido, como las lágrimas y las glándulas salivales. También la diabetes es una causa de boca seca.

Y finalmente también pueden causar boca seca los cambio hormonales que se dan con el embarazo y la menopausia, así como el estrés y la ansiedad en periodos determinados.

Consecuencias de tener con frecuencia la boca seca

La xerostomía significa la ausencia de saliva en la boca y por tanto, los problemas que provoca estarán ligados a la merma en las acciones que desarrolla la citada saliva, una sustancia acuosa y generalmente espumosa producida y secretada por las glándulas salivales.

Está compuesta sobre todo de agua, pero también de electrolitos, mocos, compuestos antibacterianos y varias enzimas. También contiene grandes cantidades de iones de potasio y bicarbonato y, en menor medida, iones de sodio y cloruro. Se calcula que, en condiciones normales, una persona produce entre 0,75 y 1,5 litros de saliva al día.

La saliva, pues, desarrolla un rol importantísimo en no pocas actividades: protege y lubrica la mucosa oral; contiene proteínas que facilitan la digestión; ayuda a masticar, tragar y hablar; protege la boca, los dientes y la garganta de infecciones por bacterias o virus; protege los dientes contra las caries.

El valor y la importancia de la saliva rara vez se aprecia hasta que llega el problema de la boca seca. ¿Qué ocurre cuando la cantidad de saliva no es la adecuada?

1. Mayor tasa de infecciones bucales

Sin el efecto protector de la saliva, tanto nuestros dientes como nuestras encías están expuestas a ataques de hongos y bacterias. En la saliva perviven diversos elementos biocidas. Por ejemplo la estaterina, que es una proteína con propiedades antibacterianas y antifúngicas.

También destacan la transferrina y la lactoferrina: otras dos proteínas, en este caso anticuerpos o inmunoglobulinas, con funciones protectoras. Además, la lisozima y la muramidasa son dos enzimas antibacterianas. Finalmente el tiocianato o sulfocianuro también es un potente antibacteriano.

Las personas con xerostomía sin tratar son más tendentes a sufrir llagas por hongos e infecciones periodontales, según la American Society of Clinica Oncology.

2. Pérdida de esmalte

Otra característica de la saliva es la de mantener el pH de la boca a niveles más bien básicos, evitando la acidez ambiental que favorecería a las bacterias de la caries, y que también provocaría corrosión es en el esmalte de los dientes, ya que se trata de un ambiente oxidativo.

En caso de xerostomía el ambiente bucal se vuelve ácido por la ausencia de saliva y los distintos subproductos de la fermentación de restos de alimentos, si no se observa una muy estricta higiene dental, favorecen la corrosión del esmalte. Además, su riqueza en ion calcio evita que este elemento se pierda por disolución de las piezas bucales.

3. Peor aliento

La boca seca y la consecuente ausencia de saliva favorece la proliferación de restos alimentarios en la base y las zonas bajas interiores de la lengua, con los que se da el crecimiento de bacterias saprófitas que los fermentan hasta subproductos aldehídicos mal olientes como son la putrescina y la cadaverina. Ambos responsables del mal aliento.

4. Peor absorción de nutrientes

Por otro lado, como ya se ha comentado, la saliva es rica en enzimas que descomponen los alimentos para poder ser absorbidos a través del intestino e incluso la propia lengua. Por ejemplo la ptialina, que es una amilasa, es decir, que hidroliza el almidón para conseguir glucosa y facilita la digestión previa de los hidratos de carbono.

También la sacarosa es hidrolizada por la saliva y convertida en fructosa y glucosa. La lipasa, por su parte, es una enzima que comienza la digestión de las grasas en la boca.

Estas enzimas, que viajan con el alimento a través del tubo digestivo y algunas de ellas facilitan el paso de ciertos compuestos al torrente sanguíneo, sin pasar por el estómago; tal es el caso de los azúcares, que así se pueden emplear como energía directa.

5. Pérdida del sentido del gusto

La presencia de abundantes iones cargados eléctricamente en la saliva tiene entre otros objetivos el de activar las papilas gustativas del paladar en la lengua, para percibir mejor los sabores.

Es decir, que la acción lubricante de la saliva hace de puente eléctrico entre los mensajeros químicos del alimento y los receptores del gusto de nuestra boca. Sin ella sentiremos mucho menos los sabores.

6. Problemas de voz

Un estudio del Departamento de Laringología de la Universidad de Seúl determinó que la xerostomía está detrás de cambios en la voz, y lo hizo demostrando que tras la aplicación de saliva artificial, las personas afectadas mejoraban su tono.

Cómo controlar los problemas que genera la boca seca

En muchas ocasiones, la xerostomía es difícil de revertir, no tanto ya porque sea un fenómeno que no se pueda cambiar, sino porque implica modificar pautas de medicación importantes, o bien cambiar equilibrios hormonales complejos, etc.

Así que la mejor solución es ejercer un mayor control sobre la boca para minimizar las causas de su sequedad. Algunas de las acciones a realizar son:

Mantener una estricta higiene bucal.

Beber agua con frecuencia, no esperando a tener sed.

Usar chicles sin azúcar o cualquier otro producto que estimule la saliva.

Evitar los dulces a toda costa.

Usar dentífricos con flúor para evitar las caries.

Comer frutos secos, ya que aportan calcio y ayudan a la salivación.

Comer abundante fruta fresca y en piezas para estimular la salivación y aprovechar sus enzimas digestivas.

Comer hortalizas frescas por el mismo motivo.

Moderar el consumo de cítricos por su acidez, aunque aportan numerosas enzimas digestivas.

Evitar el consumo de alcohol por sus efectos diuréticos.

Moderar el consumo de café por ser diurético y acidificante.

No fumar.

